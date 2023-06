Το σπίτι του Δεξιού και οι "μοντέρνες" ανισότητες του Σκυλακάκη

Σημητικοί

«Σημιτικούς» αποκάλεσε -εμμέσως πλην σαφώς- την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Αλέξης Χαρίτσης αναλύοντας χθες τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη, στην παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος.

Όπως δήλωσε ο Αλέξης Χαρίσης με την πολιτική Μητσοτάκη «η Ελλάδα επιστρέφει στο παλιό μοντέλο της «Ισχυρής Ελλάδας» των δεκαετιών του ‘90 και του 2000». Δηλαδή –εξήγησε- ένα «μοντέλο ανάπτυξης με ημερομηνία λήξης και ελάχιστους ωφελημένους». Τόνισε μάλιστα πως «η φτήνη ανάπτυξη εντείνει τις ανισότητες και ατροφεί το κοινωνικό κράτος» ενώ επιζητείται η «μάξιμουμ κερδοφορία δίχως κοινωνικό αντάλλαγμα» κάνοντας την οικονομία «ευάλωτη στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας».

Με βάση αυτή την ανάλυση να υποθέσουμε ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουμε τους «Τσοχατζόπουλους» και τους «Παπαντωνίου» της τρέχουσας περιόδου; Όχι τίποτε άλλο μα ο εντοπισμός των προαναφερόμενων διάρκεσε μερικές δεκαετίες.

Το σπίτι του Δεξιού

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα χρησιμοποίησε – στην ίδια παρουσίαση- ο Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειμένου να εξηγήσει απλά την μονεταριστική αντίληψη της Ν.Δ για την Οικονομία. Ο ίδιος το αποκάλεσε «Το Σπίτι του Δεξίου».

Περιέγραψε μια οικογένεια …δεξιών που έχει ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ και καταθέσεις (ή δάνειο) 50.000 ευρώ. Αναρωτήθηκε στην συνέχεια τι θα σημαίνει αν η οικογένεια αυτή αποφασίσει να επενδύσει τις 50 αυτές χιλιάδες στο να φτιάξει το σπίτι της με καινούργια κουζίνα κ.λ.π. Καταλήγοντας στο ότι δεν θα είναι λιγότερο πλούσια από όσο ήταν πριν αν δαπανήσει αυτά τα χρήματα, γιατί το σπίτι θα έχει πλέον μεγαλύτερη αξία.

Αυτή, επισήμανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρέπει να είναι και η λογική μιας διακυβέρνησης. Ότι δηλαδή οι κρατικές δαπάνες παράγουν αξία και δεν είναι μόνον ο ιδιωτικός τομέας που μπορεί να το κάνει.

Ανισότητες

Ένα ακόμη δείγμα του τι εστί δεξιά ηγεμονία έδωσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Και καλό είναι τον εν λόγω στενό συνεργάτη το πρωθυπουργού να τον προσέχει κανείς αφού οι φήμες τον θέλουν υπερ-υπουργό σε περίπτωση που η Ν.Δ είναι κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου.

Όπως λοιπόν ανέφερε υπάρχουν σημαντικότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία από αυτή των πλούσιων και των φτωχών. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εκτίμησε πως με αυτή την «κλασσική» όπως την χαρακτήρισε ανισότητα «ασχολείται αποκλειστικά η αριστερά». Ενώ υπάρχει – όπως είπε- «η ανισότητα μεταξύ αυτών που πληρώνουν και δεν πληρώνουν φόρο».

Μάλιστα όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει στοιχεία της Καθημερινής σύμφωνα με τα οποία πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εισόδημα έως 5000 ευρώ, υποστήριξε ότι αυτό είναι αδύνατον λόγω των αναπτυξιακών ρυθμών της χώρας.

Εν ολίγοις η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να προάγει τις γνωστές θεωρίες κοινωνικού αυτοματισμού: Φοροδιαφεύγοντες εναντίον Συνεπών. Τα θυμάστε υποθέτουμε από την γνωστή ιστορία του τυροπιτά που δεν κόβει απόδειξη.

Εμπειρικά

Tο εμπειρικό συμπέρασμα σχετικά με τον νομό – βαρόμετρο για τις εκλογές επιβεβαίωσε στην περιοδεία του στην Αιτωλοακαρνανία ο ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και υποψήφιος Βουλευτής Α΄ Αθηνών Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως είπε «ιστορικά όταν η Αιτωλοακαρνανία γίνεται «μπλε», η ΝΔ γίνεται κυβέρνηση». Θυμίζοντας ότι σε αυτή την χώρα γίνονταν κάποτε εκλογές δίχως τον κυρίαρχο λόγο των επικοινωνιολόγων, των δημοσκόπων και των αναλυτών κοινής γνώμης. Τα συμπεράσματα βασίζονταν περισσότερο στο πολιτικό ένστικτο, αλλά και σε παρατηρήσεις των εκλογικών συμπεριφορών σε συγκεκριμένους νομούς που θεωρούνταν «μικρογραφία» της χώρας.

Η “μάχη της γκαζόζας”

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον κλάδο των αναψυκτικών - εμφιαλωμένων νερών στο φόντο, της κυριαρχίας, πάντα, του μεγάλου “παίκτη” της Coca Cola, αλλά και των νέων δεδομένων που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση, η εκτόξευση των τιμών των πρώτων υλών. Πρόσθετη μεταβλητή αποτελεί και το νέο πλαίσιο διακίνησης με το σύστημα εγγυοδοσίας (DRS), που αναμένεται να επιφέρουν επιπλέον κόστη στις εταιρείες.

Πάντως, ήδη, ανακοινώθηκε, η επένδυση στρατηγικής σημασίας στην ιστορική εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ από το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με στόχο τη δυναμική ανάπτυξή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στις εξελίξεις πάντως αναμένεται να δηλώσει ενεργή παρουσία και ο έτερος μέτοχος η Ηπειρωτική Εταρεία Εμφιαλώσεων, "Βίκος" που έσπευσε με σχετική ανακοίνωση να τονίσει ότι θα συμμετάσχει στη νέα φάση της εταιρείας. Όπως αναφέρεται η αγορά αναψυκτικών στην Ελλάδα προσεγγίζει τα € 370 εκατ. και αναπτύσσεται -σύμφωνα με εκτιμήσεις- περίπου κατά 5% ετησίως.

Να σημειωθεί ότι την στρατηγική της Συνεργασία με την ΕΨΑ ανακοίνωσε, πριν λίγους μήνες και η PepsiCo Hellas, μέσα από την οποία υλοποιεί, οπως αναφέρει ανακοίνωση, μία ακόμη δέσμευσή της, αυτήν του επαναπατρισμού της παραγωγής των αναψυκτικών ΗΒΗ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη μεταφορά της παραγωγής των εμβληματικών αναψυκτικών της ΗΒΗ (αφορά τη συσκευασία κουτιών αλουμινίου) στην Ελλάδα, τα οποία και θα συσκευάζονται πλέον στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο Βόλο, από την Άνοιξη του 2023.

Ουσιαστικά και πάλι τα αναψυκτικά ΗΒΗ, αυτά σε κουτάκι, αποκτούν ελληνική «σημαία». Πλέον φεύγουν από τις γραμμές παραγωγής της Ρουμανίας και θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στην Αγριά του Βόλου. Η συμφωνία με βάση πληροφορίες είναι τριετής και ανά μήνα έχει στόχους παραγωγής. Ερώτημα, πάντως, είναι το πότε και εάν θα μεταφερθούν γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ν.U. Aqua στο Λουτράκι. Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω εταιρεία εξαγόρασε το 2021 τις εγκαταστάσεις από την PepsiCo Hellas και έχει προχωρήσει, όπως έχει ανακοινωθεί, σε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες σε πλήρη ανάπτυξη αναμένεται να φτάσουν τα 55 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πριν λίγες μέρες, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και GREEN COLA HELLAS ενέκριναν πρόσφατα το σχέδιο συγχώνευσής τους. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, “η συγχώνευση προβλέπει την απορρόφηση των εταιριών Green Cola Hellas και Green Cola Operationsαπό την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ενιαία μεγάλη εταιρία στον κλάδο των “ΝonAlcoholic Better For You Beverages” προϊόντων, υπό την ενιαία ομπρέλα της GREEN BEVERAGES GROUPπου συστάθηκε για το σκοπό αυτό το καλοκαίρι του 2022. Η νέα ενοποιημένη πλέον εταιρία έχει στην κατοχή της τα σήματα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS,GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και την αποκλειστική διανομή των σημάτων EVIAN και EVIANSPARKLING για την Ελληνική Αγορά."