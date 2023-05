ΑΒ: Όταν η καινοτομία συναντά τα σούπερ μάρκετ, τα ψώνια αποκτούν μια νέα εμπειρία

Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ δεν είναι όπως παλιά. Πλέον, ο καταναλωτής έχει ανάγκη για ποικιλία, χαμηλές τιμές και ποιότητα. Κι όλα αυτά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει για πάρκινγκ ή να κάτσει μισή ώρα στην ουρά για το ταμείο.

Μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους και οι συνεχείς υποχρεώσεις της καθημερινότητας δεν επιτρέπουν πολύ χρόνο για ψώνια. Έτσι, οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε το Σαββατοκύριακο να κάνουμε όλες τις αγορές, γεμίζοντας το νοικοκυριό μας για όλη την εβδομάδα.

ADVERTISING

Μόλις το περασμένο Σάββατο, για παράδειγμα, επέλεξα να επισκεφτώ το ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πειραιώς. Σ’ έναν τεράστιο χώρο, στον οποίο η πρόσβαση ήταν πανεύκολη, κατάφερα να παρκάρω άνετα και γρήγορα σε μία από τις 86 θέσεις πάρκινγκ του καταστήματος. Μπήκα μαζί με τη φίλη μου, πήραμε από ένα καρότσι και ξεκινήσαμε τα ψώνια μας.

Αρχικά πήγαμε στο οπωροπωλείο, όπου πήραμε ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Στη συνέχεια πήγαμε στα τυριά και στα αλλαντικά, επιλέγοντας διαλεχτά προϊόντα από Έλληνες και ξένους παραγωγούς. Ακριβώς δίπλα ήταν και το κρεοπωλείο, όπου επιλέξαμε κρεατικά από ελληνικές φάρμες.

Και φυσικά, ενόσω ήδη βρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, δεν μπορούσαν να απουσιάζουν από τα ψώνια μας τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από το ιχθυοπωλείο της ΑΒ. Εκεί, μάλιστα, μάθαμε και ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για το μαγείρεμα. Εξάλλου ένα φρέσκο ψάρι, θέλει και το κατάλληλο ψήσιμο.

Αφού φροντίσαμε για το τι θα φάμε, συμφωνήσαμε να βρούμε και το τι θα πιούμε. Πήγαμε στο info kiosk και ρωτήσαμε για τα προϊόντα της κάβας, προκειμένου να βρούμε αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Και αφού τελειώσαμε και μ’ αυτό, επισκεφτήκαμε το τμήμα Armonia, όπου ψωνίσαμε διάφορα προϊόντα χωρίς ζάχαρη, γλουτένη και λακτόζη, φροντίζοντας για τη διατροφή μας.

Πληρώσαμε γρήγορα και άνετα, καθώς εγώ διάλεξα ένα από τα πολυάριθμα ανοιχτά ταμεία, ενώ η φίλη μου -ούσα tech friendly- επέλεξε τα self check out, όπου σκάναρε μόνη της τα προϊόντα. Έπειτα απ’ όλα αυτά, έπρεπε να πούμε και τα νέα μας. Έτσι, αποφασίσμε να πιουμε έναν καφέ και να φάμε κάτι στα γρήγορα στα Grab & Go της ΑΒ.

Μέσα σε λίγη ώρα, επομένως, με άνεση και χωρίς να ταλαιπωρηθούμε ούτε στο ελάχιστο, και εγώ και η φίλη μου καταφέραμε να βρούμε ό,τι ακριβώς θέλαμε, να γεμίσουμε το ψυγείο μας, να πάρουμε πολύτιμες συμβουλές για το μαγείρεμα, αλλά και να... συζητήσουμε αυτά που θέλαμε.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα χωρίς τα υπερσύγχρονα καταστήματα της ΑΒ, η οποία μέσα από ένα δίκτυο 600 σημείων πώλησης σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη.

Μόνο το 2022 η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας νέα καταστήματα, ανακαινίζοντας τα ήδη υπάρχοντα, ψηφιοποιώντας τα συστήματά της και βελτιώνοντας τις υποδομές της.

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς, και αναβαθμίζοντας διαρκώς την αγοραστική του εμπειρία.