Coca-Cola Τρία Έψιλον: Οι νέες αγορές, η μπύρα, τα τσιπς και η γκάμα προϊόντων "24/7"

Με νέες αγορές αλλά και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων “βλέπει” τη νέα χρονιά η Coca-Cola Τρία Έψιλον μετά από το 2022 που κατέγραψε σημαντική αύξηση μεγεθών. Ενδεικτικά, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, “το 2023 αναμένουμε να επιτύχουμε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για τον Όμιλο πάνω από το εύρος-στόχο του 5-6%”, ενώ λόγω πληθωρισμού, με βάση και όσα ανέφερε η διοίκηση νωρίτερα την Τρίτξη κατά τη διάσκεψη με τους αναλυτές, αναμένεται αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο περίπου στο μεσαίο επίπεδο του εύρους 10-20% για το 2023. Με βάση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πάντως, τα α συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Όμιλου θα επηρεαστούν αρνητικά κατά €25 - 35 εκατ., από την επίδραση μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου, λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ADVERTISING

Η Αίγυπτος

“Το 2023, αναμένουμε ανάπτυξη λειτουργικών κερδών στο εύρος -3% έως +3% σε οργανική βάση” αναφέρεται ενώ σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παίξει η Αίγυπτος που από το 2021 έχει ενταχθεί στην “ομπρέλα” της Coca-Cola Τρία Έψιλον με εξαγορά του εκεί εμφιαλωτή.

“Επικεντρωνόμαστε στην Αίγυπτο με στόχο να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή, με στόχο αφενός τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας και αφετέρου την επέκταση του χαρτοφυλακίου μας στην αιγυπτιακή αγορά”, σημείωσε την Τρίτη η διοίκηση.

Να σημειωθεί ότι με βάση όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. η για τις εξαγορές του τρέχοντος έτους, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εξαγορασμένες οντότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις εξαγορές του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου από τις εξαγορασμένες οντότητες για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες δεν είχαν ενοποιηθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Για τις εξαγορές που πραγματοποιούνται σε στάδια κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο των οποίων ο Όμιλος αποκτά έλεγχο επί α) οντοτήτων στις οποίες ασκούσε στο παρελθόν είτε από κοινού έλεγχο είτε σημαντική επιρροή και οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ή β) οντοτήτων οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ή λοιπών συνολικών εσόδων, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά το τρέχον έτος από τις σχετικές οντότητες για την περίοδο ενοποίησης των εν λόγω οντοτήτων, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Ωστόσο, το μερίδιο των αποτελεσμάτων ή των κερδών/ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία των σχετικών οντοτήτων, ανάλογα με τον τρόπο λογιστικοποίησής τους πριν από τη εξαγορά σε στάδια, για την περίοδο του τρέχοντος έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές δεν ήταν ενοποιημένες κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Νέα προϊόντα

Στο μεταξύ, μετα την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους του καφέ η εταιρεία, όπως αναδείχθηκε και στην τελευταία HORECA προσωρά σε διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου της με τα προϊόντα της Three Cents και της ζυθοποιίας AB InBev. “Με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της η εταιρεία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της, 24/7” αναφέρει σχετικά.

Όπως είπε η Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο: «Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας, αξιοποιεί πλήρως τη συνέπεια με την οποία εστιάζουμε στο κανάλι HoReCa, τη μοναδική παρουσία μας ευρύτερα σε όλα τα κανάλια, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής μας, τις βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τις εξαιρετικές δυνατότητες των εμπορικών μας ομάδων. Ευρύ χαρτοφυλάκιό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παρέχουν την καλύτερη πρόταση για κάθε περίσταση στους καταναλωτές τους, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες premiumization που μας δίνει το HoReCa και η καλοκαιρινή σεζόν».

Η μπύρα

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εταιρεία προχωρά σε μία αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας, όπως Corona, Stella Artois και Bud. Η συνεργασία – που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023- περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing και ενεργοποίηση της αγοράς για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή εμπορικά σήματα που ανήκουν στην AB InBev. Μαζί με την AB InBev και με ένα ισχυρό και απολύτως αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εμπορικών σημάτων, η εταιρεία καλύπτει ακόμα περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης.

Ο Λευτέρης Σκαράκης, Beer Business Director του Ομίλου Coca-Cola HBC, στέλεχος με πορεία στον κλάδο της μπύρας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «H είσοδός μας στην κατηγορία της μπύρας, μίας από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες ποτών, αποτελεί μία συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης για εμάς και τους συνεργάτες μας και υποστηρίζει πλήρως το όραμά μας να αποτελούμε συνεργάτη επιλογής 24/7 για τους πελάτες μας. Η συνεργασία μας με την AB InBev, τη νούμερο 1 ζυθοποιία στον κόσμο αποτελεί μια φυσική επέκταση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων μας, συμπληρώνοντας τη βασική μας δραστηριότητα στα μη αλκοολούχα ποτά καθώς και το χαρτοφυλάκιο Καφέ, Premium Spirits και σνακ που διαθέτουμε».

Τα Three Cents

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων προϊόντων για ενήλικες με τα προϊόντα της Three Cents, την 1η ελληνική μάρκα αρτιζανάλ αναψυκτικών και μίξερ, υψηλής ποιότητας. Με την προσθήκη αυτής της super-premium μάρκας στο χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία απευθύνεται σε ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα καταναλωτικών προτιμήσεων. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αρχές Μαρτίου 2023. Η Αθηνά Ποπώφ, Coffee, Pr. Spirits & Snacks Business Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μάλιστα δήλωσε, χαρακτηριστικά: «Τα Three Cents αποτελούν μία ιδιαίτερα αγαπητή μάρκα του Έλληνα καταναλωτή, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενώνοντας τις ισχυρές εμπορικές μας δυνατότητες με την επιχειρηματική τεχνογνωσία της ομάδας Three Cents, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συνεργασία που θα μας τοποθετήσει ακόμα καλύτερα στην κατηγορία ανθρακούχων προϊόντων για ενήλικες – μία κατηγορία που αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του 24/7 χαρτοφυλακίου μας».

«Η εμφιάλωση δεν είναι στις προτεραιότητες μας για τα προϊόντα της σειράς The Three Cents. Στρέφουμε κυρίως το ενδιαφέρον μας στη διεύρυνση της διανομής τους σε σημεία όπου διανέμουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Εφόσον το brand και το προϊόν πια μας ανήκει, δεν θα βιαστούμε να αλλάξουμε τις ισορροπίες παραγωγής του. Μπορούμε σε επόμενο χρόνο να το διαθέσουμε σε όποιες άλλες αγορές επιθυμούμε», δήλωσε επίσης σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της HORECA η Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας Ελλάδας και Κύπρου Coca-Cola HBC.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπάγκος συνιδρυτής της Three Cents δήλωσε «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που τα Three Cents εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε με την κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να μεγαλώσει το αποτύπωμα μας, ενώ δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργούμε καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα προσφέρουν έμπνευση, καλύπτοντας τις ανάγκες καταναλωτών και επαγγελματιών».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρά σε 80 νέες μόνιμες προσλήψεις, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την ομάδα πωλήσεων, με περισσότερες από 1 στις 3 προσλήψεις να υποστηρίζουν την κατηγορία της μπύρας. Αυτές οι προσλήψεις είναι επιπλέον των 50 προσλήψεων για τις εποχικές θέσεις πωλήσεων που ανακοίνωσε η εταιρεία πρόσφατα.

Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον, παρουσίασε και επισήμως πρόσφατα στην ελληνική αγορά τον ιταλικό Caffè Vergnano, διευρύνοντας και συμπληρώνοντας πλήρως το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία του καφέ με ένα προϊόν συνώνυμο με την εμπειρία του αυθεντικού ιταλικού καφέ espresso.

Τα Tsakiris πατατάκια

Στο μεταξύ με βάση πληροφορίες η εταιρεία ετοιμάζει rebranding αλλά κι ενίσχυση των καναλιών των σνακ Tsakiris (πατατάκια), όπως έχει το 10% της αγοράς. Όπως τονίζεται το εν λόγω σνακ αποτελεί συμπληρωματικό πυλώνα της στρατηγικής 24/7 του Ομίλου και γιαυτό θα ενισχυθεί.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις