Επενδύοντας στο omnichannel retail του μέλλοντος: H περίπτωση του Public Group

Με οδηγό τις δυνατότητες που προσφέρει η στρατηγική Public² και με την υποστήριξη του Ομίλου Olympia, το οικοσύστημα του Public Group συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες συνεργασίες, σε μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και σε όλα τας σημεία επαφής με τους καταναλωτές. Συνολικά, το οικοσύστημα του Public Group συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος του brand Public για το παρόν και το μέλλον, ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές, ώστε να συνεχίσουν ν’ απολαμβάνουν τη ζωή όπως οι ίδιοι επιθυμούν.

Δυναμικό οικοσύστημα συνεργασιών

Πάνω απ’ όλα, το Public Group είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα εταιρειών - το μοναδικό οικοσύστημα OmniRetail στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασισμένο στη δύναμη των συνεργειών, στόχος του του είναι να μετασχηματίσει τον κλάδο του λιανεμπορίου και να διαμορφώσει μια νέα εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές γύρω από το brand Public, αξιοποιώντας καινοτόμες πλατφόρμες και φέρνοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που συμπληρώνει ιδανικά την εμπειρία αγορών. Στις ξεχωριστές αυτές συνεργασίες, που δρομολογούνται από τον επενδυτικό βραχίονα του Public Group, PCP (Public Capital Partners), εντάσσονται συμπράξεις με κορυφαία scale-ups που σκοράρουν ψηλά στην ικανοποίηση πελατών και έχουν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο - ανάμεσά τους κορυφαίοι παίκτες όπως η διεθνής τράπεζα λιανικής Klarna, η iRepair η Douleutaras , η SVUUM, το BOX NOW και άλλες. Στην ίδια κατεύθυνση, το Public Group συνεχίζει να επενδύει σε funds με έμφαση σε scale-up εταιρείες, όπως η VentureFriends, το fund της Endeavor και το Big Pi, πάντα με γνώμονα τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του καταναλωτή.

ADVERTISING

Με τη δύναμη της καινοτομίας

Με γνώμονα πάντα τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών, το Public Group επιταχύνει την αλλαγή με τη βοήθεια του PublicNEXT, του πρωτοποριακού in-house hub καινοτομίας που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των συνεργατών. Οι εξειδικευμένοι tech experts και software developers του Public NEXT αναπτύσσουν καινοτόμα εργαλεία – μεταξύ άλλων στο πεδίο του e-invoicing, του mobile ordering, του checkout στα καταστήματα, της δυνατότητας έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης κλπ.

Νέας Γενιάς Καταστήματα

Με μία επένδυση 10εκ. € το Public Group προχωράει στην ανακαίνιση 13 MediaMarkt καταστημάτων σε καταστήματα Νέας Γενιάς που θα φιλοξενούν όλη την προϊοντική γκάμα των Public. Η έννοια του Mαζί των 2 brands είναι πλέον ορατή στους καταναλωτές γιατί μπορούν να απολαύσουν την ίδια τεράστια ποικιλία οικιακών συσκευών και τηλεοράσεων, ίδιες ασυναγώνιστες τιμές της Media Markt στις οικιακές συσκευές, ευέλικτους τρόπους πληρωμών με χαμηλές δόσεις με την υπηρεσία flex pay αλλά και 3 δόσεις χωρίς πιστωτική με Klarna.

Επισκευές, παραδόσεις και πληρωμές με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία

Παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές, το Public Group επενδύει σημαντικά στην ψηφιοποίηση των πληρωμών και την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών last mile. Ειδικότερα, με την υπηρεσία Public Buy Now, Pay Later (Pay in 3) που επιτρέπει την πληρωμή σε τρεις άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω Klarna, τόσο online, όσο και στο σύνολο των φυσικών καταστημάτων Public, επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές που επιθυμούν και να πληρώνουν αργότερα.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάζοντας την υπηρεσία Locker pick up 24/7 μέσω BOX NOW, τα Public επιτρέπουν την παραλαβή παραγγελίας σε πάνω από 1.500 σημεία σε όλη την Ελλάδα και την πληρωμή μέσω κάρτας, πριν ή κατά την παραλαβή. Αντίστοιχα, η συνεργασία με την iRepair και η δημιουργία αντίστοιχων corners μέσα στα καταστήματα, προσφέρει στους καταναλωτές ασφάλεια για την επισκευή των συσκευών τους.

Love Earth, η αγάπη για τον πλανήτη

Εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, το Public Group έχει υιοθετήσει τη “Green Commerce” φιλοσοφία, κάνοντάς την πράξη μέσω δράσεων του προγράμματος Love Earth. Σε συνεργασία με την Polygreen, δημιούργησε δύο Zero Waste καταστήματα στο Σύνταγμα και στη Τσιμισκή, προτείνει στους καταναλωτές μια ευρεία γκάμα από Refurbished smartphones και laptops, τα Second go, αλλά και μεγάλη γκάμα οικιακών συσκευών υψηλής ενεργειακή κλάσης, εφαρμόζει συνειδητά τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης για όσους καταναλωτές το επιθυμούν, στεγάζει την έδρα της σε ένα βιώσιμο και αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας, ενώ δίνει «δεύτερη ζωή» σε προϊόντα μέσα από δράσεις συλλογής και προσφοράς μεταχειρισμένων βιβλίων ή gadgets.

Ισχυροί δεσμοί με τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τους προμηθευτές

Με τη δυναμική που προσφέρουν όλα τα παραπάνω, το Public Group έχει δημιουργήσει ξεχωριστές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες. Καθώς ο οργανισμός διεξάγει καθημερινά σχετικές έρευνες NPS® (Net Promoter Score) σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα σημεία επαφής, οι ανάγκες του καταναλωτή βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Από την άλλη, η δημιουργία της πρωτοποριακής πλατφόρμας πλατφόρμα “Public Insights” σε συνεργασία με την Convert Group δείχνει τη σημασία που έχει για το Public Group η διαφάνεια απέναντι στους προμηθευτές του. Παράλληλα, η ισχυρή επένδυση στις ικανότητες και τις ξεχωριστές επιδόσεις των ανθρώπων του οργανισμού, με επιβραβεύσεις που άγγιξαν συνολικά τα 2,5 εκ. ευρώ και περισσότερες από 15.000 εξατομικευμένες ώρες εκπαίδευσης, αποδεικνύουν τη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας για το Public Group.

Με ακόμη περισσότερες επενδύσεις και συνεργασίες, ακόμη περισσότερες προτάσεις που απαντούν στοχευμένα στις ανάγκες των πελατών, αλλά και με τη στήριξη από έναν ισχυρό όμιλο όπως το Olympia Group, το omniRetail οικοσύστημα του Public Group θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά να υποστηρίζει το όραμα των Public για ένα μοντέλο λιανεμπορίου που ενδυναμώνει και απελευθερώνει τους καταναλωτές.