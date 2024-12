Η Coca-Cola στην Ελλάδα δίπλα στις επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας

Με συμβουλευτικό ρόλο στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος

Οι επιχειρήσεις του κλάδου, HoReCa, δηλαδή εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας και της καφεστίασης έχουν την προοπτική να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων βιωσιμότητας μέσα από την υλοποίηση καλών πρακτικών σε όλο το εύρος της λειτουργίας τους και να αποτελέσουν παράδειγμα για περισσότερους κλάδους. Και όχι μόνο, καθώς κατά τους τουριστικούς μήνες αποτελούν και το πιο δυνατό διαφημιστικό προϊόν της χώρας μας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και με γνώμονα τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στη χώρα, η Coca-Cola στην Ελλάδα επενδύει σταθερά στο κοινωνικό πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, το οποίο τελεί από την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να τις βοήθησει να υιοθετήσουν σταδιακά ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2023, όπου το πρόγραμμα απέκτησε τη δική του ιστοσελίδα στη διεύθυνση zerowastefuture.gr, η εταιρεία προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εγγραφούν ως μέλη και να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλικής οικονομίας με στόχο να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία και να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Tο πρόγραμμα μετρά ήδη περισσότερες από 2.600 επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αλλά και τα λειτουργικά τους έξοδα μέσα από την:

Πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων Eξοικονόμηση ενέργειας Eξοικονόμηση νερού αλλά και την Προώθηση βιώσιμων προμηθειών

Έτσι, πλέον μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις προκλήσεις που φέρουν οι νέες νομοθεσίες για υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών αλλά και να προσελκύουν, το ολοένα αυξανόμενο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό, επενδύοντας ταυτόχρονα στη φήμη τους.

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, αρκεί να επισκεφθούν την ιστοσελίδα zerowastefuture.gr.

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που υλοποιεί το πρόγραμμα, ανέφερε σχετικά: «Το πρόγραμμά μας κτίζει σιγά- σιγά την κουλτούρα των Zero Waste Horeca στην χώρα, τόσο στη Μείωση Απορριμμάτων, όσο και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και στις Βιώσιμες Προμήθειες, σε όλες δηλαδή τις περιβαλλοντικές κατηγορίες που μπορεί να παρέμβει ο κλάδος της Φιλοξενίας & Καφεστίασης. Θα συνεχίζουμε και τα επόμενα έτη στον ίδιο δρόμο, ώστε ο κλάδος να συμβάλλει ορατά πλέον στους εθνικούς στόχους της Κυκλικής Οικονομίας».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις HoReCa που συμμετέχουν στην πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χρηματικά έπαθλα για τις καινοτόμες πρακτικές τους, καθώς και «Zero Waste Διάκριση» (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη), ανάλογα με τους στόχους που έχουν πετύχει στους τομείς της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων που παράγουν, της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και στις βιώσιμες προμήθειες.

Μέσα στο 2023, 165 επιχειρήσεις- μέλη του δικτύου, κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, έχουν λάβει Zero Waste Διάκριση, για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, σε πρόσφατη ειδική τελετή βράβευσης, 5 επιχειρήσεις ξεχώρισαν για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες τους, με επιπλέον ειδικά χρηματικά έπαθλα. Μεσα στο 2024 αναμένεται να διακριθούν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία επενδύσεων στη χώρα, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική κοινωνία. Η εταιρεία αποσκοπεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους, από τους συνεργάτες και εργαζομένους, ως όλους τους Έλληνες πολίτες.

H Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, σημείωσε: «Από το 2019, επενδύουμε σταθερά στο κοινωνικό πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, με στόχο να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις ενός τόσου σημαντικού κλάδου για την ελληνική οικονομία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κλάδο Καφεστίασης και Φιλοξενίας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας, και θέτουμε ως στόχο να στηρίξουμε κάθε επιχειρηματία στην προσπάθειά του για μετάβαση σε μια πιο ‘πράσινη’ εποχή, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο».

Υπενθυμίζεται ότι το κοινωνικό πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA ιδρύθηκε το 2019 στο πλαίσιο της πολυετούς, κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future και υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).