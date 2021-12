Microsoft και ReGeneration ενώνουν δυνάμεις ξανά με στόχο το upskilling νέων από όλη την Ελλάδα σε ψηφιακές δεξιότητες

H Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και το ReGeneration ανακοινώνουν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών για την πρωτοβουλία «GR for Growth» και έχει ως στόχο την ανάπτυξη (up/reskilling) νέων επαγγελματιών σε ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απευθύνεται σε νέες και νέους πτυχιούχους έως 35 ετών, από όλη την Ελλάδα και από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ενώ αναμένεται να παρέχει σε 1.000 ωφελούμενες και ωφελούμενους, περίπου 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες (πχ. office automation, mobile apps, information systems, data visualization, cloud technologies, digital marketing, UI/UX, κλπ), με στόχο την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση αναγκαίων δεξιοτήτων που λειτουργούν ως ισχυρό εφόδιο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το “The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft” έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και την Microsoft, με την καθοδήγηση της Code.Hub και την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Athens Tech College και περιλαμβάνει 4 κατευθύνσεις:

Εργαλεία ΤΠΕ & Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Ψηφιακή Εποχή (ICT Tools & Professional Skills in the Digital Age)

Πληροφοριακά Συστήματα για Διοίκηση Επιχειρήσεων & Έργων Τεχνολογίας (Business Administration & Technlogy Projects)

Ψηφιακός Εγγραμματισμός για έναν Διασυνδεδεμένο Κόσμο (Digital Literacy for an Interconnected World)

Εργαλεία & Διαδικασίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Επιχειρηματική Ανάπτυξη ( Digital Transformation Tools & Processes)

Η περίοδος αιτήσεων ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 14:00, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ακόλουθο Link: https://www.regeneration.gr/regen-academy/upskilling-greek-youth-for-the-digital-era-powered-by-microsoft

Microsoft και ReGeneration

Η συνεργασία της Microsoft με το ReGeneration ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να δώσει πνοή σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας της Microsoft «GR for Growth», κατά τον οποίον η εταιρεία δεσμεύτηκε να εκπαιδεύσει 100.000 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και φοιτητές, με απώτερο σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το DiGiYouth Initiative αποτελεί την πρωτοβουλία - αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, που έχει ως στόχο να προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (up/re skilling) σε νέους πτυχιούχους και καταρτίζοντάς τους στις πλέον περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, να τους βοηθήσει στα επαγγελματικά τους βήματα, τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Tο πρώτο μέρος της πρωτοβουλίας (DiGiYouth Ι) περιλάμβανε 2 ακαδημίες σε καινοτόμους και περιζήτητους τομείς της Τεχνολογίας: το «ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft», το οποίο ολοκληρώθηκε με το ποσοστό προσλήψεων να φθάνει το 100% και το «ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft», με το αντίστοιχο ποσοστό να αγγίζει το 70% και τη διαδικασία προσλήψεων να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δεύτερο μέρος (DiGiYouth ΙΙ) περιλαμβάνει 3 Ακαδημίες , εκ των οποίων το πρώτο ReGeneration Academy αποκλειστικά για νέες πτυχιούχους («ReGeneration Academy 4Women in Tech - Project Management powered by Microsoft») που ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2021, έχοντας εκπαιδεύσει 33 νέες επαγγελματίες σε tech-related project management και με τη διαδικασία των προσλήψεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι 2 ακαδημίες που συμπληρώνουν το DiGiYouth Initiative ΙΙ, το «ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft vol. 2» και το «ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft vol. 2» βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης και αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνολικά, από τις 3 ολοκληρωμένες μέχρι στιγμής ακαδημίες σε συνεργασία με την Μicrosoft, έχουν εκπαιδευτεί 88 νέες και νέοι, εκ των οποίων οι 50 έχουν τοποθετηθεί σε 46 εταιρείες από 18 διαφορετικά industries, αναλαμβάνοντας ρόλους όπως: Automation Developer, Digital Operations Specialist, Junior Energy Supply Analyst, Junior Fullstack Developer, Management Consulting Associate, Software Engineer.