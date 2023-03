Polygreen και Interamerican ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Κυκλική Οικονομία

Η Κυκλική Οικονομία είναι υπόθεση όλων μας κι αυτό ακριβώς κάνει πράξη η Polygreen, η οποία αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες για την προώθηση του μακρόπνοου στόχου της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα συνεργασία με την Interamerican, η οποία ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας τον Νοέμβριο 2022 και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει όλους τους εργαζόμενους στην υιοθέτηση πρακτικών της Κυκλικής Οικονομίας.

Φυσικά, αυτή η συνεργασία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής καρδιάς της Interamerican, η οποία αναγνωρίζει την αξία της προστασίας του περιβάλλοντος και γι' αυτόν τον λόγο εφαρμόζει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στη λειτουργία της.

Σε δύο άξονες η νέα συνεργασία

Η πρωτοβουλία των Polygreen και Interamerican έχει δύο συγκεκριμένους άξονες:

1. Συλλογή ρούχων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022): Ειδικά σχεδιασμένοι κάδοι ρούχων και παπουτσιών τοποθετήθηκαν σε κεντρικό σημείο στο κτίριο της Interamerican, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να τοποθετήσουν παλιά ρούχα, δερμάτινα - υφασμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, καθαρά και σε καλή κατάσταση. Στη συνέχεια, όλα αυτά μεταφέρθηκαν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 162 κιλά ρούχα και 8 κιλά παπούτσια που θα παραμείνουν στον κύκλο της οικονομίας ως second hand και θα αξιοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην επιπλοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

2. Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023): Η Polygreen μέσω του προγράμματος Just Go Zero σχεδίασε μια λύση ανακύκλωσης κατάλληλη για τους χώρους του κεντρικού κτηρίου της Interamerican, η οποία διευκολύνει τους εργαζόμενους να απορρίπτουν σωστά τα υλικά που δεν χρειάζονται πλέον, εφαρμόζοντας τη διαλογή στην πηγή. Η υποδομή ανακύκλωσης περιλαμβάνει Έξυπνο Σταθμό Ανακύκλωσης, ο οποίος καταμετρά σε πραγματικό χρόνο το βάρος των υλικών που συλλέγονται, καθώς και συμβατικούς κάδους. Στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας της Polygreen, τα ανακυκλώσιμα υλικά γίνονται εκ νέου χρήσιμες πρώτες ύλες.

Ας μην ξεχνάμε δε, ότι οι εργαζόμενοι του κτηρίου, στο σύνολό τους, εκπαιδεύτηκαν από την Polygreen για την κατάλληλη απόρριψη των υλικών, έτσι ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο και όλοι μαζί να συμβάλλουν στον στόχο της Κυκλικής Οικονομίας.

Σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω διαδραματίζει και το Just Go Zero App, η καινοτομα εφαρμογή που καταμετρά το βάρος των ποσοτήτων που συλλέγονται, με στόχο την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οφέλους από την αξιοποίηση των υλικών.

Πρόθεση της Polygreen, μάλιστα, είναι να μην μείνει μόνο στα παραπάνω, αλλά και να επεκτείνει τη συνεργασία με ακόμα περισσότερες περιβαλλοντικά εστιασμένες δράσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους εργαζόμενους, ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα εντός και εκτός του χώρου εργασίας.

Γιατί η Κυκλική Οικονομία αποτελεί το "διαβατήριο" για τη σωτηρία του "σπιτιού" μας.