Με στόχο να προετοιμάσει γυναίκες - υψηλόβαθμα στελέχη που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιρροής στην Ελλάδα, ώστε να καταλάβουν θέσεις και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών και οργανισμών, το «the Boardroom», εγκαινίασε το Σάββατο 1η Οκτωβρίου τον χώρο όπου θα λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων έγινε ξενάγηση των πρώτων εξήντα ιδρυτικών μελών (Founding Members). Σήμερα το διεθνές κλαμπ αριθμεί πάνω από 200 γυναίκες - ηγέτες από 23 διαφορετικές χώρες και 58 εταιρείες, ενώ η η Ελλάδα δεύτερη στάση, μετά την Ελβετία, και πριν τη Δανία και τη Γερμανία.

Η άφιξη του Οργανισμού, που ξεκίνησε το 2021 στη Ζυρίχη, αναμένεται να ενισχύσει την ενδυνάμωση καταξιωμένων γυναικών - επαγγελματιών και υψηλόβαθμων στελεχών στην Ελλάδα.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το the Boardroom άνοιξε τις πόρτες του στην Αθήνα. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλές έμπειρες γυναίκες-στελέχη, με αξιοσημείωτη πορεία και επιτεύγματα στην επαγγελματική τους ζωή, που στερούνται όμως ευκαιριών και συγκεκριμένα ενδυνάμωσης. Δημιουργούμε μια κοινότητα με σκοπό να εξελιχθεί ο ρόλος της γυναίκας ώστε να μπορεί να διεκδικεί ίσες ευκαιρίες στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, ακόμα και εν έτει 2022», αναφέρει η ιδρύτρια του the Boardroom, κυρία Ντιάνα Μαρκάκη.

Ο στόχος

Ο κύριος στόχος του "the Boardroom" είναι να προετοιμάσει γυναίκες-υψηλόβαθμα στελέχη που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιρροής στην Ελλάδα, ώστε να καταλάβουν θέσεις και σε Διοικητικά Συμβούλια. Ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι όχι μόνο η ενδυνάμωση γυναικών-επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση της κουλτούρας συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Κατ’ επέκταση, ευνοείται η στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών στις οποίες εργάζονται τα μέλη του "the Boardroom".

Για την επίτευξη των στόχων του, υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, διεθνείς board experts από το εξωτερικό και αυθεντίες από διάφορους χώρους και τομείς, συμβάλλουν στην εκπαίδευση των μελών σε ό,τι αφορά ζητήματα ηγεσίας, εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομική εκπαίδευση, καθώς και την καθοδήγησή τους για ανέλιξη στις υψηλότερες βαθμίδες διοίκησης.

Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι του κλαμπ εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Το clubhouse που αποτελεί την καρδιά του "the Boardroom" και που βρίσκεται έναντι του Παναθηναϊκού Σταδίου, εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ή ακόμα και τη χαλάρωση. Οι εγκαταστάσεις του με τα παλιά έπιπλα που θυμίζουν παλιά Αθήνα, περιλαμβάνουν χώρο για τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις σε ροτόντες, coffee station και μπαρ για αλληλεπίδραση, χαλάρωση και δικτύωση, αλλά και χώρο με βιβλιοθήκες και καναπέδες για εργασία, συγκέντρωση κι ανάγνωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το "the Boardroom" στην Αθήνα, όπως και σε κάθε χώρα δραστηριοποίησής του, γίνεται μέρος του σκοπού, της εκμάθησης και της συνολικής εμπειρίας που προωθεί, ως μια κυψέλη για τις γυναίκες επαγγελματίες της πόλης, ενώ τα μέλη του ενσωματώνονται σε ένα διεθνές δίκτυο υψηλόβαθμων στελεχών σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το "the Boardroom".

Το "the Boardroom" δέχεται μέλη μόνο κατόπιν πρόσκλησης ή υποψηφιότητας, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά από ανεξάρτητο Admissions Committee, το οποίο ελέγχει ότι πληρούνται τα κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και ποικιλομορφίας δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και κλαδικής εξειδίκευσης των μελών.

Η προσπάθειά του στηρίζεται ενεργά στη χώρα μας από τη Eurobank, τη Deloitte, την Olympia Group, την Coca-Cola HBC, τον OTE, τη LATSCO και τη Stanton Chase, καθώς και άλλες μεγάλες εταιρείες.

