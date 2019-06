Η υποκρισία Καραμανλή και η αφέλεια Τσίπρα…

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή και οι (βραδυφλεγείς και γι’ αυτό αναποτελεσματικές) αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν δύο τινά. Πρώτον, ότι ο πρώην πρωθυπουργός ευλόγως σιωπά επί δέκα χρόνια για τα οικονομικά πεπραγμένα του και υποκρίνεται για τη στάση του στο Μακεδονικό. Και, δεύτερον, ότι ο νυν πρωθυπουργός επέδειξε μέχρι σήμερα (ασύγγνωστη) αφέλεια, χαϊδεύοντας την διακυβέρνηση Καραμανλή και επιβραβεύοντας πρόσωπα που την υπηρέτησαν.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

1. Οι κυβερνήσεις Καραμανλή (2004-2009) προετοίμασαν την χρεοκοπία, εκτοξεύοντας(και κρύβοντας) το έλλειμμα του Προϋπολογισμού του 2009 στο 15,6%. Ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει επιμελέστατα να μιλήσει γι’ αυτό. Τι να πει, άλλωστε; Το έγκλημα έχει συντελεστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι συν αυτώ φυσικά το γνώριζαν. Αλλά έπρεπε να περάσουν δέκα χρόνια και να μιλήσει ο Γιούνκερ για να δεήσει ο νυν πρωθυπουργός να αρθρώσει δυο λόγια επικριτικά για τις ευθύνες Καραμανλή στη χρεοκοπία. Μέχρι τώρα επέκρινε μόνο την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία έφερε το πρώτο Μνημόνιο. Τα έβαζε, δηλαδή, με τους «πυροσβέστες», έστω κακούς(την κυβέρνηση Παπανδρέου) και όχι με τους «εμπρηστές»(κυβέρνηση Καραμανλή).

2. Η αποκάλυψη ότι ο Κώστας Καραμανλής, ως πρωθυπουργός, είχε αποδεχτεί από το 2005 την σύνθετη ονομασία «Μακεδονία-Σκόπια» αποδεικνύει τόσο τη δική του υποκρισία όσο και την εξαπάτηση των ψηφοφόρων, που επιχείρησε και πέτυχε η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντί ο κ. Καραμανλής να αναγνωρίσει ευθαρσώς ότι η λύση, που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα στο Μακεδονικό, κινήθηκε στο πλαίσιο που και ο ίδιος είχε χαράξει, προτίμησε τις υπεκφυγές και την(έστω ήπια) κριτική. Δικαιούται βραβείο υποκριτικής. Όμως, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο νυν Γιώργος Κατρούγκαλος ή όποιος άλλος αποκάλυψε σήμερα την επιστολή Καραμανλή στον Μπους διεκδικούν βραβείο αφέλειας. Είχαν τόσον καιρό αυτήν την επιστολή, που πετάει στα σκουπίδια τον ντεμέκ μακεδονισμό της ΝΔ και επέλεξαν να την αποκαλύψουν μια βδομάδα πριν από τις εκλογές. Έχουν υποστεί εδώ και ένα χρόνο τα μύρια όσα, ότι «πούλησαν» το όνομα Μακεδονία και απαντούσαν με σφεντόνες, ενώ είχαν το μπαζούκα με την αποκαλυπτική επιστολή Καραμανλή. Ακόμα και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει να κατονομάσει ως προσωπικά υπεύθυνο τον κ. Καραμανλή για συνέργεια στη εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, παριστάνοντας τον «προστάτη» της Μακεδονίας , εξαπάτησε τους ψηφοφόρους με τη συνέργεια του Κώστα Καραμανλή. Τη δουλειά τους έκαναν και την έκαναν καλά, όπως απέδειξε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Αυτή που είναι ανεξήγητη είναι η στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι επί τέσσερα χρόνια χάιδευαν τον «καραμανλισμό». Μωραίνει Κύριος ους βούλεται απολέσαι. Και τώρα, που τα έργα και οι ημέρες του «καραμανλισμού» δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο, άρχισαν να ψελλίζουν κάτι για τις ευθύνες του.

Μάταια. Διότι όπως λέει η γνωστός στίχος «too little too late». Ή αλλιώς(νεοελληνιστί) «ήθελές τα κι έπαθές τα».