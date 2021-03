Πατούλη εναντίον Πατούλη: Τα εν οίκω (μη) εν δήμω

«Τα εν οίκω μη εν δήμω» έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, εννοώντας πως τα προσωπικά θέματα δεν πρέπει να γίνονται δημόσια. Αν, όμως, έχεις – από επιλογή – κρατήσει τη ζωή σου στο προσκήνιο και μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, τότε πώς να κάνεις πίσω;

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε την αποδόμηση του έγγαμου βίου του Γιώργου Πατούλη και της Μαρίνας Πατούλη, ενός ζευγαριού που απασχόλησε έντονα τα ΜΜΕ τα προηγούμενα χρόνια. Οι δημόσιες ερωτικές εξομολογήσεις, οι «χρυσές» φωτογραφίσεις στην πολυτελή οικία τους, οι κοινές κοσμικές εμφανίσεις με τα εξεζητημένα looks και η προβολή της εικόνας του λαμπερού και αιώνια ερωτευμένου ζεύγους που κρατάει τη φλόγα του έρωτά του αναμμένη εδώ και 35 χρόνια, ήταν τα υλικά πάνω στα οποία είχε χτιστεί το οικοδόμημα «Γιώργος και Μαρίνα Πατούλη».

Μέχρι που οι φήμες χωρισμού άρχισαν να «φουντώνουν» και η Μαρίνα Πατούλη, μια γυναίκα εξωστρεφής, παθιασμένη και λάτρης του «προβολέα», αποφάσισε να "γκρεμίσει" το οικοδόμημα και να βγάλει στη φόρα τα συζυγικά προβλήματα του ζεύγους.

Στην αρχή πιο ήρεμα και συγκροτημένα, στη συνέχεια πιο συναισθηματικά και ανεξέλεγκτα, αποκάλυψε πως ο Γιώργος Πατούλης έχει εγκαταλείψει το σπίτι τους εδώ και 2 μήνες, καθώς και ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν καμία επικοινωνία, ενώ μαθαίνει τα νέα του από τα μίντια, παρά το ότι η ίδια κάνει συνεχείς προσπάθειες για τηλεφωνική επαφή. Αποκάλυψε δε, πως το ο μοναχογιός τους αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα για τα οποία χρειάζεται η έγκριση του πατέρα, ώστε να απευθυνθεί σε ειδικούς, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο περιφερειάρχης δεν ενδιαφέρεται για το εν λόγω ζήτημα. Με κλάματα και βαριές ανάσες, η Μαρίνα Πατούλη εξέφρασε την απελπισία της και το παράπονό της για τη στάση του συζύγου της, ο οποίος - σύμφωνα με την ίδια – δεν της αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο έφυγε από την οικία τους. Μίλησε με σπαραγμό για τη «βία της σιωπής» και ευχήθηκε να μην βιώσει καμία γυναίκα αυτό που περνά η ίδια.

Από την άλλη, ο Γιώργος Πατούλης κράτησε μια εντελώς διαφορετική στάση, προσπαθώντας να περιορίσει τον «χείμαρρο» αποκαλύψεων της συζύγου του. Με επιστολή - εξώδικο που απέστειλε στη σύζυγό του, της απαγόρευσε να αναφέρεται δημοσίως στο παιδί τους, προκειμένου να το προστατέψουν, ενώ δηλώνει πως σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει σε αγωγή εναντίον της. Παράλληλα, με γραπτή του δήλωση προς τα ΜΜΕ κάνει λόγο για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος, ενώ ο περιφερειάρχης Αττικής ζητά από τα μίντια να σεβαστούν τη δύσκολη οικογενειακή στιγμή που βιώνει και το ίδιο το παιδί του «που δεν πρέπει να γίνει βορρά στο βωμό της εφήμερης δημοσιότητας».

Στα καλά και στα άσχημα, με όπλο τα μίντια

Η δημοσιοποίηση της οικογενειακής ζωής του Γιώργου και της Μαρίνας Πατούλη αποτελούσε ανέκαθεν προσφιλή μέθοδο προβολής τους, αφού δρούσαν και παρουσιάζονταν πάντοτε σαν celebrities. Έτσι, ακόμη και στη δεδομένη στιγμή, που αντιμετωπίζουν κρίση στην σχέση τους, ακολουθούν το γνωστό μονοπάτι της προβολής των προσωπικών τους ζητημάτων, αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις που έχει η τακτική αυτή στην ψυχοσύνθεση του ανήλικου παιδιού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το ζήτημα ξεκίνησε από τη Μαρίνα Πατούλη, φαίνεται πως η συμπεριφορά της έχει ως αφετηρία τη σχέση οικειότητας που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια με τα ΜΜΕ. Η «καλή σχέση» που είχε αναπτύξει με τα μέσα, της έδωσε την άνεση για να βγει και να εκφράσει τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει αυτή την περίοδο από τη σιωπή του συζύγου της, σε μια στιγμή απόγνωσης. Και λέμε απόγνωσης, γιατί αλλιώς θα προχωρούσε στη δημοσιοποίηση των συζυγικών της προβλημάτων νωρίτερα και όχι όταν έμοιαζε να μην έχει πια άλλη επιλογή.

Σε περιπτώσεις σαν αυτές, όμως, βλέπουμε πως τα μίντια λειτουργούν ως το τέλειο όπλο για να κερδίσει κανείς την προσοχή κάποιου και να αντιμετωπίσει την αδιαφορία του. Στην συγκεκριμένη περίσταση, η Μαρίνα Πατούλη απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον σύζυγό της μέσω δηλώσεων στην τηλεόραση και στα περιοδικά, μη αφήνοντας στον Γιώργο Πατούλη περιθώριο για περαιτέρω αδράνεια. Άπαξ και το ζήτημα είδε το φως της δημοσιότητας, δεν μπορεί να σιωπήσει. Και μάλλον σε αυτό πόνταρε η σύζυγός του. Ανεξάρτητα από τα κίνήτρα της, πάντως, η εικόνα που βγήκε προς τα έξω ήταν μιας απεγνωσμένης γυναίκας που ζητά την προσοχή από τον σύζυγό της και τη συμπαράσταση από το πλατύ κοινό.

Προβλήματα αυτού του είδους αντιμετωπίζουν χιλιάδες ζευγάρια στη σημερινή εποχή. Ζευγάρια που δεν έχουν ούτε το βήμα της δημόσιας τοποθέτησης, ούτε το βαρύ επώνυμο του ανωτέρου ζεύγους, ούτε ενδεχομένως την οικονομική ευρωστία του. Ωστόσο, επιλέγουν τον διάλογο μεταξύ τους, την πολιτισμένη οδό, ακόμα και τη δικαστική ρύθμιση των γαμικών σχέσεων χωρίς να επιτρέπουν τον εκχυδαϊσμό της σχέσης τους. Αυτό δεν σημαίνει πως το ζευγάρι θα έπρεπε να καταπνίξει τα συναισθήματά του και να προσποιηθεί πως όλα είναι καλά στη ζωή τους, θα έπρεπε όμως να μην εκμεταλλεύονται την αναγνωρισιμότητα που έχουν αποκτήσει μέσα από την προβολή της δημόσιας εικόνας τους στα ΜΜΕ για προσωπικά τους ζητήματα.

Η δημοσιοποίηση των συζυγικών προβλημάτων του ζεύγους Πατούλη προκάλεσε διχαστικά σχόλια στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς το κλίμα των τελευταίων μηνών είναι έντονα φορτισμένο από το κίνημα του Me Too, φαίνεται πως μία μερίδα του κοινού εκφράστηκε με συμπάθεια προς την Μαρίνα Πατούλη, συνδέοντας ίσως ασυνείδητα και συνειρμικά τη φωνή της Μαρίνας με τις φωνές των γυναικών του κινήματος Me Too. Η συγκεκριμένη σύνδεση, όμως, είναι άστοχη και δεν παρουσιάζει καμία λογική αλληλουχία με τις φωνές των θυμάτων, τα οποία δεν βίωσαν την εγκατάλειψη, αλλά τον πόνο της ψυχικής και σωματικής κακοποίησής τους.

Η κρίση του ζεύγους Πατούλη διαθέτει διάφορες όψεις και ανάλογα με τα βιώματα του καθενός, ο «θεατής» αυτής μπορεί να ταυτιστεί με τη μία ή την άλλη πλευρά. Αρκετές γυναίκες τάχθηκαν υπέρ της συζύγου που προσπαθεί να «κρατήσει όρθιο το σπίτι της και δεμένη την οικογένειά της», ενώ αρκετοί άντρες πήραν το μέρος του κ. Πατούλη, θεωρώντας πως η σύζυγός του τον εκβιάζει μέσω των μίντια και πως το μεγάλο άγχος της είναι μην χάσει τη «βολή» της. Φυσικά, δεν λείπουν οι φωνές οι οποίες ασκούν κριτική στο ζευγάρι και χαρακτηρίζουν το ζήτημά τους ήσσονος σημασίας μπροστά στην πανδημία, που συνεχίζει να μαστίζει τη χώρα μας.

Αντικρίζοντας ολιστικά, πάντως, το φαινόμενο της δημόσιας αντιπαράθεσης του ζεύγους Πατούλη για καθαρά προσωπικά ζητήματά τους, το κυριότερο στοιχείο που μας ξενίζει, αλλά και εκείνο που θα έπρεπε να αποτελεί πρώτο μέλημα και των δύο πλευρών, είναι η επιβάρυνση της ψυχολογικής κατάστασης του ανήλικου παιδιού τους που βρίσκεται στην εφηβεία. Η ίδια η μητέρα του ανέφερε πως το παρουσιάζει κάποιου βαθμού ευαλωτότητα και η δημόσια αντιπαράθεση των γονιών του μόνο να την επιτείνει μπορεί.

Μπορεί και οι δύο να ισχυρίζονται πως ο δρόμος που επιλέγουν είναι για το καλό του παιδιού τους (είτε αυτός της έκθεσης των προσωπικών ζητημάτων, είτε αυτός του εξωδίκου), ωστόσο όσο η συζυγική διένεξη συνεχίζει να εξελίσσεται στη δημόσια σφαίρα, το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο. Θα ήταν δόκιμο το ζευγάρι να διακόψει κάθε δημόσια συζήτηση και να ζητήσει την βοήθεια ειδικών για επίλυση των όποιων διαφορών τους.

Όταν τα όπλα σιγήσουν, η γονική ιδιότητα θα επικρατήσει της αντιπαράθεσης. Οι δηλώσεις στα κανάλια και οι εκκλήσεις μπορούν να αντικατασταθούν με μια προσωπική τηλεφωνική κλήση. Τιμώντας έτσι και τα 35 χρόνια γάμου που με τόση περηφάνεια συνήθιζαν να προβάλλουν, προτού υποπέσουν στον δημόσιο εξευτελισμό του γάμου τους. Ο Γιώργος και η Μαρίνα Πατούλη θα πρέπει να αφήσουν την εικόνα που τόσο αγάπησαν και καταλήξουν σε μια σχέση συνεργασίας μεταξύ τους, με σημείο αναφοράς το συμφέρον του παιδιού τους.

