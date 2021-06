"ZERO HERO The Initiative": Μια πρωτοβουλία για το περιβάλλον διαφορετική από τις άλλες

Την έναρξη των δράσεών της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, ανακοινώνει η Πρωτοβουλία ZERO HERO (ZERO HERO The Initiative).

Το ZERO HERO είναι μία πρωτοβουλία ανθρώπων που αγαπούν το περιβάλλον, αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του zero waste και κάνουν τη διαφορά μέσω:

καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης

βιωματικής εκπαίδευσης

πρακτικής ενημέρωσης των πολιτών

Το ZERO HERO στοχεύει στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση ενός eco-συστήματος που φέρνει κοντά οργανισμούς και άτομα που μοιράζονται το ίδιο όραμα: έναν πλανήτη που όλοι σεβόμαστε και διατηρούμε αναλλοίωτο!

Η πρώτη δράση της Πρωτοβουλίας, με τον ευφάνταστο τίτλο «ZERO HERO: Ο κύκλος των χαμένων πλαστικών», εμπνέει μικρούς και μεγάλους ώστε να συγκεντρώσουν ποσότητες πλαστικών μπουκαλιών, σε έναν εμβληματικό κάδο συλλογής σε σχήμα ψαριού (4 μέτρα μήκος x 2 μέτρα ύψος), πριν αυτές καταλήξουν στη θάλασσα και κατ’ επέκταση στην τροφική αλυσίδα.

Οι ποσότητες πλαστικών μπουκαλιών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της δράσης, οδηγούνται με τρόπο οργανωμένο και καταγεγραμμένο προς ανακύκλωση. Πολύτιμος συνεργάτης σε αυτό, ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Keep Sea Blue και το πρωτοποριακό του σύστημα που έχει αναπτύξει σε τεχνολογία Block Chain.

Το εντυπωσιακό ψάρι της Πρωτοβουλίας ZERO HERO πραγματοποιεί για όλο το 2021 ένα roadshow σε Δήμους και σημαντικά σημεία της χώρας μας, εκπαιδεύοντας με το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του, τους Δημότες σε θέματα ανακύκλωσης, διαχείρισης απορριμμάτων και επίτευξης του zero waste.

Πρώτοι σταθμοί του roadshow είναι το Άλσος του Δήμου Νέας Σμύρνης και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από τις 4 Ιουνίου μέχρι και τις 11 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι.

