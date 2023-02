"Όταν πάγωσε ο Βόσπορος" - Μια ιστορική αναδρομή στους σφοδρούς χιονιάδες της Πόλης

Στις 24 Φεβρουαρίου 1954 οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη ξύπνησαν με μια έκπληξη.

Κοιτάζοντας στο Βόσπορο είδαν ότι ήταν "σκεπασμένος" με κομμάτια πάγου και μίνι παγόβουνα . Μάλιστα, υπήρξαν σημεία (όπως μεταξύ των περιοχών Rumeli Kavagi-Poyrazkoy--ένα από τα πιο στενά σημεία του Βοσπόρου) όπου οι άνθρωποι "περνούσαν περπατώντας απέναντι". Τι είχε συμβεί;

Ο Δούναβης μετέφερε μεγάλα κομμάτια πάγου στην Μαύρη Θάλασσα. Μέρος αυτών πέρασε τα στενά του Βοσπόρου. Οι ακτές σε Büyükdere, Çengelköy και Kanlıca γέμισαν πάγο. Αυτή η κατάσταση μέσες άκρες συνεχίστηκε έως τον Μάρτιο, Η θερμοκρασία είχε πέσει στους -6 βαθμούς και η θαλάσσια συγκοινωνία είχε σταματήσει.

Ορισμένοι θα έχουν ακούσει και για τον πιο σφοδρό χειμώνα του 1929 στην Πόλη. Και τότε, στις αρχές Μαρτίου υπήρχαν τεράστια κομμάτια πάγου, πάγωσε ο Κεράτιος, και σταμάτησαν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ας πάρουμε λοιπόν το "πολικό "τραίνο της ιστορίας και ας πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, να δούμε πόσο συχνό ή όχι είναι το φαινόμενο να παγώνει ο Βόσπορος και ο Κεράτιος Κόλπος τους χειμωνιάτικους μήνες.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΨΥΞΗΣ

Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, τα τελευταία 2000 χρόνια, έχουν υπάρξει 40 σκληροί χειμώνες στην Κωνσταντινούπολη που συνοδεύτηκαν από πάγωμα του Βοσπόρου και του Κεράτιου Κόλπου, όταν μάζες πάγου μεταφέρθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα. Στη διάρκεια αυτών των δύο χιλιετιών έχουν αναφερθεί 14 "παγετώνες" μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βόσπορος έχει παγώσει εντελώς 12 φορές και εν μέρει 6 φορές. Ο Κεράτιος Κόλπος έχει παγώσει εντελώς 15 φορές και μερικώς 6 φορές.

Τα ιστορικά στοιχεία για παγωμένα γεγονότα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Βόσπορο δείχνουν τέσσερις κύριες ψυχρές περιόδους. Οι τέσσερις περίοδοι είναι λίγο πολύ ταυτόχρονες με τις φάσεις των παγετώνων στο βόρειο ημισφαίριο.

Η πρώτη περίοδος ήταν γύρω στον 1ο αιώνα αν και η θερμοκρασία ήταν κοντά ή ίσως λίγο χαμηλότερη από τις σημερινές τιμές και αναφέρθηκαν τρία διαδοχικά γεγονότα παγώματος στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ 7–17 μ.Χ.

Η δεύτερη ψυχρή περίοδος σημειώθηκε τον 4ο αιώνα, όταν τμήματα της Μαύρης Θάλασσας ήταν παγωμένα και πλωτά παγόβουνα έφτασαν στη θάλασσα του Μαρμαρά το 401 μ.Χ.

Η τρίτη ψυχρή περίοδος επεκτάθηκε από τα μέσα του 8ου έως το 13ο αιώνα, όταν ο Βόσπορος και τμήματα της Μαύρης Θάλασσας ήταν επανειλημμένα παγωμένα και πλωτά παγόβουνα υπήρχαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά τους χειμώνες του 739, 753, 756, 763, 928, 934, 1011, 1221 και 1232.

Η τέταρτη ψυχρή περίοδος ξεκίνησε στις αρχές των μέσων του 17ου αιώνα και διήρκεσε μέχρι τις μέρες μας. Έχει ως χαρακτηριστικό τους έντονους χειμώνες (με πάγωμα του Βοσπόρου, του Κεράτιου Κόλπου και μερών της Μαύρης Θάλασσας το 1621, 1669, 1755, 1779, 1823, 1849, 1862, 1857, 1878, 1893, 1928, 1929 και 1954), ωστόσο, η ένταση των ψυχρών επεισοδίων σταδιακά μειώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Α) Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΥΞΗΣ

Ο Ηρόδοτος, μας παρέχει τις πρώτες πληροφορίες για το πάγωμα του Βοσπόρου από τον 5ο αιώνα . Εκτός από αυτό το γεγονός, ο Ηρόδοτος μας αναφέρει και άλλο ένα ανάλογο πάγωμα στο στενό του Κερτς της Αζοφικής Θάλασσας.

Στη συνέχεια, δεν υπάρχει ένδειξη παγώματος στο Βόσπορο μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου.

Μόνο στην Epistulae Ex Ponto (Γράμματα από τη Μαύρη Θάλασσα ο εξόριστος Οβίδιος ανέφερε τρία διαδοχικά επεισόδια παγώματος αυτά όμως μόνο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μεταξύ των ετών 7 και 17 μ.Χ. αΑυτά τα τρία διαδοχικά γεγονότα συνθέτουν την πρώτη περίοδο.

Από την εποχή του Οβιδίου μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ. δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πάγωμα των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Βοσπόρου και της Μαύρης Θάλασσας αν και αναφέρθηκε κατά καιρούς το πάγωμα αρκετών ποταμών, ιδιαίτερα του Δούναβη. Ο Ρωμαίος ιστορικός, Ammianus Marcellinus , ανέφερε την ψύξη των ποταμών που εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο Scaliger, στην παράθεσή του από το Chronicon Pachale (Πασχαλινό Χρονικό), ανέφερε ότι η Μαύρη Θάλασσα ήταν εντελώς παγωμένη το 401 μ.Χ., την εποχή του Αυτοκράτορας Αρκαδίου (395–408 μ.Χ.)

Το πάγωμα ήταν τόσο έντονο, ώστε μάζες πάγου επέπλεαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά (Προποντίδα) ακόμη και ένα μήνα μετά την άνοιξη , δηλαδή τον Μάρτιο του 401. Με αυτό το γεγονός κλείνει και η δεύτερη περίοδος ψύξης.

Δορυφορική φωτογραφία του Βοσπόρου από την Προποντίδα. Αριστερά διαγράφεται ο Κεράτιος κόλπος.

Β) Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΥΞΗΣ

Υπάρχουν αναφορές για τους χειμώνες του 660 μ.Χ.–με στοιχεία του Θεοφάνη και για το 760 μ.Χ.– με δεδομένα από τον Νικηφόρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως , ότι όλη η πόλη κυριαρχούνταν από εκτεταμένο, αφύσικο κρύο και η περιοχή βρισκόταν κάτω από χιόνι για αρκετούς μήνες.

Ο Βόσπορος φέρεται να πάγωσε ξανά το 739 μ.Χ. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Λέων Γ' (717–741 μ.Χ.) προσεύχονταν μπροστά σε εικόνες και διέταξε να αφαιρέσουν την τοιχογραφία του Ιησού από την πύλη του Παλατιού. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο χειμώνας του 739 μ.Χ. ήταν τόσο βίαιος που ο Βόσπορος ήταν εντελώς παγωμένος. Κάτοικοι και ιερείς συσχέτισαν αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο με τον αγώνα κατά των αγίων .

Την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' του Κοπρώνυμου (741–775 μ.Χ.) έχουμε πάγωμα το 753 μ.Χ., όταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπήρχαν μάζες πάγου που σύρθηκαν από τη δύναμη του ανέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτό συνέβη ξανά το 756 και το 763 μ.Χ. όπου οι Βυζαντινοί χρονογράφοι κατέγραψαν λεπτομερώς αυτά τα γεγονότα και αρκετοί ιστορικοί έκαναν διαφορετικές παρατηρήσεις, περιγραφές και ερμηνείες που σχετίζονται με αυτή τη δεκαετία (753–763 μ.Χ.).

Ο Θεοφάνης ανέφερε το πάγωμα μιας μεγάλης έκτασης 100 μιλίων κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας και κατάληψη του Βοσπόρου και του Ελλήσποντου από ένα παχύ κάλυμμα πάγου:

"...Στο μήνα του Φεβρουαρίου (763 μ.Χ.) της ίδιας 2ης ινδικίας, αυτός ο πάγος, με εντολή του Θεού, χωρίστηκε σε πολλά διαφορετικά τμήματα που μοιάζουν με βουνό που μεταφέρθηκαν κάτω από τη δύναμη των ανέμων στη Δαφνουσία και τον Ιερώνα και, μέσω των στενών έφτασαν στην Πόλη και γέμισαν όλη την ακτή μέχρι την Προποντίδα, τα νησιά και την Άβυδο. Σε αυτό ήμουν ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας, γιατί ανέβηκα σε ένα από αυτά τα [παγόβουνα] και έπαιξα πάνω τους μαζί με καμιά τριανταριά αγόρια της ίδιας ηλικίας. Μερικά από τα άγρια και ήμερα ζώα πέθαναν.

Όποιος ήθελε μπορούσε να περπατήσει χωρίς εμπόδια όπως στη ξηρά, από τις Σοφιανές στην Πόλη και από τη Χρυσόπολη στον Άγιο Μάμα και στον Γαλατά. Ένα από τα παγόβουνα χτύπησε την προβλήτα του την Ακρόπολη και τη συνέτριψε. Ένα άλλο τεράστιο χτύπησε στο τείχος και το συντάραξε σε μεγάλο βαθμό, ώστε τα σπίτια στο εσωτερικό , να νοιώσουν ότι γίνεται σεισμός...."

Ο Βυζαντινός χρονογράφος Γλύκας περιέγραψε το ίδιο γεγονός. Το πάγωμα που σημειώθηκε πολλές φορές όταν βρισκόταν ο αυτοκράτορας Κοπρώνυμος την εξουσία περιέγραψε και ο Θεοφάνης ο Ομολογητής που έζησε εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τους βυζαντινούς ιστορικούς, αυτή η ψυχρή περίοδος ήταν μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας.

Ο Πατριάρχης Νικηφόρος έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τον χειμώνα του 763 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη:

"Στις αρχές του φθινοπώρου (762 μ.Χ.) ήρθε ο χειμώνας . Ο πάγος εισέβαλε στα περισσότερα ποτάμια. Οι ακτές της Μεσημβρίας και της Μήδειας ήταν μια συμπαγής μάζα καθώς ο πάγος είχε πάχος 30 coudée [παλιά μονάδα μήκους, που είναι η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι τα άκρα των δακτύλων. 30 coudee = περίπου 13–14 m]. Επίσης η χιονόπτωση ήταν τόσο έντονη που αυτός ο πάγος περικλείεται κατά 20 coudée [περίπου 9–10 m] χιονιού.

Τώρα ένα λευκό κάλυμμα ενώνει θάλασσα και στεριά. Όλα τα μέρη που έβλεπαν προς το βορρά στερεοποιήθηκαν . Ειδικά οι περιοχές των Χαζάρ και γύρω από τα Σκυθικά εδάφη ήταν απρόσιτα και ακατάλληλα για τον άνθρωπο και τα ζώα . Μετά από λίγο (κατά τον Γεώργιο Κεδρένο τον Φεβρουάριο) αυτό σημαντική κρυσταλλική κρούστα έσπασε σε πολλά κομμάτια και αυτά ανασηκώθηκαν στη μέση της θάλασσας σαν Πυραμίδες. Τα περισσότερα από αυτά, παρασυρμένα από τους ανέμους, θρυμματίστηκαν και βυθίστηκαν στο άνοιγμα του Βοσπόρου προς τη Μαύρη Θάλασσα κοντά στη Δαφνυσία....."

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ψυχρούς χειμώνες στη Δυτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τη δεκαετία (753–763 μ.Χ.), ωστόσο, αναφέρθηκε περίοδος έντονου ψύχους μετά τον Δεκέμβριο του 770 μ.Χ.

Στο σύνολό του ο 9ος αιώνας είναι αποδεκτός ως μια από τις ψυχρότερες περιόδους στην Ευρώπη. Το 820 μ.Χ., οι ποταμοί Δούναβης, Έλβας και Ρήνος ήταν παγωμένοι για ένα μήνα. Επιπλέον, το οι χειμώνες του 832, 855, 859, 864, 874 και 880 μ.Χ. ήταν τόσο σκληροί, ειδικά το 859, όταν η Αδριατική Θάλασσα ήταν παγωμένη και η Ιταλία βρισκόταν κάτω από το χιόνι για 100 ημέρες.

Παρά τα κλιματικά αυτά γεγονότα του 9ου αιώνα , οι Βυζαντινοί χρονογράφοι δεν τεκμηρίωσαν σοβαρούς χειμώνες ή παγετούς για τον Βόσπορο.

Ο Γλύκας και ο Συμεών Λογοθέτης αποκάλυψαν τέσσερα παγωμένα γεγονότα στον επόμενο αιώνα δηλαδή τον 10ο. Την εποχή του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού (919–944 μ.Χ.), οι χειμώνες ήταν κρύοι το 928 και το 934 , την εποχή του Αυτοκράτορας Νικηφόρου Β' Φωκά (963–969 μ.Χ.), όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν ξανά (στοιχεία από Γλύκα). Επίσης ο χειμώνας του 993 μ.Χ., την εποχή του Βασιλείου Β' (976–1025 μ.Χ.), αναφέρθηκε ως ιδιαίτερα κρύος . Ο Λέων ο Γραμματικός, που έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Ρωμανού, ανέφερε έντονο κρύο και δήλωσε ότι μία από αυτές τις περιόδους διήρκεσε 120 ημέρες, με ισχυρό παγετό.

Η Ευρώπη γνώρισε σκληρούς χειμώνες τον 10ο αιώνα. Υπήρξαν παγωμένα γεγονότα την εποχή του αυτοκράτορα Ρωμανού, καθώς και μεταξύ της βασιλείας των αυτοκρατόρων Ρωμανού και του Νικηφόρου Φωκά, κατά την διάρκεια του 912, 927, 940 και 943 μ.Χ. Το πάγωμα του Βοσπόρου και της Μαύρης Θάλασσας αναφέρθηκε από πολλούς συγγραφείς και το 1011 κατά την περίοδο του Βασιλείου Β' . Μετά τον βαρύ χειμώνα του 1011, δεν υπάρχουν στοιχεία για πάγωμα των ακτών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για 210 χρόνια, (με εξαίρεση το πάγωμα του στενού του Κερτς που συνδέει την Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα) .

Αυτή η περίοδος είναι γνωστή ως «Μικρό Κλιματικό Βέλτιστο» ή Μεσαιωνική Θερμή Περίοδος (Τελέλης 2000).

Το 1221, την εποχή του αυτοκράτορα Ροβέρτου Α' (1219–1228), ο χειμώνας χτύπησε το Βυζάντιο έτσι ώστε ο Βόσπορος και ο Κεράτιος Κόλπος ήταν εντελώς παγωμένοι . Αυτό επαναλήφθηκε το 1232 . Τόσο η Ευρώπη όσο και η Ανατολή γνώρισαν αρκετούς σκληρούς χειμώνες, ενώ σε Κωνσταντινούπολη και στον Εύξεινο Πόντο πέρασε μια περίοδος 221 ετών χωρίς κανένα πάγωμα.

Γ) Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΥΞΗΣ

Ο Petrus Gyllius (1489–1555) ανέφερε τo 1561 και το 1562 ως δύο βαρείς χειμώνες , γράφοντας ότι ακόμη και η επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τον Γαλατά, στο λιμάνι πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ήταν παγωμένη, έτσι ώστε τα σκάφη μπορούσαν να προχωρήσουν μόνο σπάζοντας τον πάγο. Σύμφωνα με τον Hammer-Purgstall ο πυκνός πάγος κάλυψε το Βόσπορο και συνέδεσε τις δύο ηπείρους το 1620, την εποχή του Σουλτάνου Οσμάν Β' (1618–1622). Υπάρχουν αναφορές και για τον χειμώνα του 1621 όπου ο Βόσπορος ήταν παγωμένος. Οι άνθρωποι ήταν σε θέση να περπατήσουν από Γαλατά στο Üsküdar και από το Üsküdar στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 1621.

Κατά τη διάρκεια των 339 ετών από το 1232 έως το 1621, υπήρξαν αρκετοί σκληροί χειμώνες στην Ευρώπη. Αυτοί αναφέρονται στα έτη 1292, 1322, 1323, 1341, 1342, 1358, 1363, 1399, 1042, 1407, 1408, 1421, 1433, 1434, 1457, 1491, 1506, 1513, 1514, 1534, καθώς και το 1607 τα οποία αναγνωρίστηκαν ιδιαίτερα ως «δύσκολα χρόνια με έντονους χειμώνες» . Τέτοιοι σκληροί χειμώνες δεν βιώθηκαν στον Βόσπορο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μόνο οι χειμώνες του 1341, 1342 και 1343 έφεραν ασυνήθιστο κρύο στην Κωνσταντινούπολη . Το 1513, οι ποταμοί Ρήνος και Δούναβης ήταν παγωμένοι όταν οι συνθήκες ψύχους κυριαρχούσαν στην Ευρώπη, αλλά οι Οθωμανοί χρονογράφοι δεν κατέγραψαν γεγονότα παγώματος στον Βόσπορο.

Το 1669, ο Βόσπορος ήταν και πάλι παγωμένος, τουλάχιστον εν μέρει, με επιπλέουσες μάζες πάγου σε όλη την πλωτή οδό . Μεταξύ των ετών 1621 και 1669, είναι γνωστές οι περίοδοι έντονου κρύου στην Ευρώπη και ακόμη και στην Αμερική. Οι κρύοι χειμώνες του 1642, 1658, 1667 και 1669 ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί. Χαλάζι 1 κιλού σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν στην Αίγυπτο στις 28 Ιουλίου 1667. Στους χειμώνες του 1670, 1673, 1695, 1697, 1705, 1709 και 1716 παρατηρήθηκε μερική κατάψυξη κατά μήκος των ακτών της Δανίας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1729, ο Δούναβης πάγωσε πάνω από τρεις φορές. Ο χειμώνας του 1740 επηρέασε όλη την Ευρώπη, ενώ οι χειμώνες του 1741, 1744 και το 1750 ήταν ακραίοι στην Αμερική . Ακόμη και αν και δεν αναφέρθηκε πάγος για τον Βόσπορο, ο χειμώνας του 1750 ήταν δύσκολος στην Κωνσταντινούπολη.

Το 1755, επί Σουλτάνου Οσμάν Γ' (1754–1757), όταν οι χειμώνες απουσίαζαν, οι Τούρκοι χρονογράφοι παρατήρησαν ένα κάλυμμα πάγου στο Βόσπορο που επέτρεψε σε κάποιον να περπατήσει από το Ortaköy στο Sütlüce στις 16 Φεβρουαρίου 1775. Τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 1779, ο Βόσπορος ήταν πάλι παγωμένος λόγω κρύων καιρικών συνθηκών .

Κατά το διάστημα 68 ετών από το 1779 έως το 1823 η Ευρώπη γνώρισε μια σειρά από μακρούς και πολύ κρύους χειμώνες. Η Ευρώπη υπέμεινε 20 σκληρούς χειμώνες μεταξύ 1668 και 1816, όπως οι χειμώνες του 1768, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1784, 1785, 1786, 1789, 1793, 1796, 1799, 1800, 1802, 1808, 1810, 1812, 1813 και 1816 (στοιχεία από Chikhachef 1864). Αυτό αντιπροσώπευε μια σχεδόν συνεχώς ψυχρή περίοδο, με διαλείμματα μόνο δύο ετών. Αυτή η περίοδος σηματοδοτεί το μέγιστο της Μικρής Εποχής των Παγετώνων Ευρώπη (Grove 1990). Ήταν η Μικρή Εποχή των Παγετώνων.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΨΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ LITTLE ICE AGE (LIA)

Μερικές από τις σημαντικές παραμέτρους αυτής της ψυχρής περιόδου περιγράφονται παρακάτω. Στις 27 Ιανουαρίου 1776, η θερμοκρασία μετρήθηκε στους -28,7 ° C στη Λειψία. –22,5° C στο Montdidier, –21,5° C στο Nancy, –20° C στο Παρίσι και –21,5° C στο Βιέννη Σχεδόν όλα τα ποτάμια της Ευρώπης είχαν παγώσει αρχές Δεκεμβρίου 1784 έως τέλη Φεβρουαρίου 1785.

Στις 27 Φεβρουαρίου, 1785, η θερμοκρασία ήταν –29,2° C στο Waldheim της Γερμανίας. Πολύ κρύος καιρός επικράτησε στο Παρίσι, τη Νάπολη και σε πολλές πόλεις της Ισπανίας . Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες από –25° C το χειμώνα του 1789 . Από το τέλος του καλοκαιριού του 1801, σκληρές, κρύες συνθήκες κυριάρχησαν σε όλη την Ευρώπη. Θερμοκρασίες μετρήθηκαν στους -48° C στο Bialystok της Πολωνίας, την 1η Ιανουαρίου 1802, -27,3° C σε Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαρτίου, –24° C στο Αικατερινούπολη στις 11 Μαΐου. Η θάλασσα στο Λιβόρνα πάγωσε την ίδια χρονιά και η Αγγλία και Γερμανία βρισκόταν κάτω από έντονη χιονόπτωση το 1802. Η θερμοκρασία μετρήθηκε στους –29,2°C στη Στουτγάρδη.

Μετά τον βαρύ χειμώνα του 1802, κυριαρχούσαν οι "τροπικές" καιρικές συνθήκες όλο το καλοκαίρι και στη Βιέννη καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 37,5°C,

Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Το 1808, ένας βαρύς χειμώνας κυριαρχούσε στα νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ιταλία. Στις 27 Φεβρουαρίου, η Νάπολη βρισκόταν κάτω από έντονη χιονόπτωση και ο ποταμός Ροδανός στη νότια Γαλλία ήταν παγωμένος. Το 1809 Ο χειμώνας ακολούθησε το ίδιο μοτίβο, με θερμοκρασίες -9,7°C στη Νάπολη, -35° C στη Λιθουανία, –42,2° C στην Αγία Πετρούπολη και ο υδράργυρος πάγωσε στη Μόσχα ! . Ο χειμώνας του 1812 ήταν ο τελευταίος στη σειρά των σοβαρών χειμερινών καιρών Αν και οι βαρείς χειμώνες στην Ευρώπη είχαν σημαντική γεωγραφική επέκταση και έγιναν αισθητές στην Ουγγαρία ή/και τη Θράκη, που είναι σχετικά πιο κοντά στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχουν στοιχεία παγώματος στον Βόσπορο και τη Μαύρη Θάλασσα

Η Μαύρη Θάλασσα και ο Βόσπορος γνώρισαν έναν άλλο βαρύ χειμώνα το 1823. Ο Κεράτιος Κόλπος πάγωσε στις 6 Φεβρουαρίου 1849 Από τις 9 έως τις 10 Ιανουαρίου 1862, ο Βόσπορος ήταν ξανά παγωμένος Κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, οι θερμοκρασίες έπεσαν απότομα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας (με –30° C στη Μόσχα στις 9 Δεκεμβρίου 1862), ενώ αυτός ο χειμώνας ήταν αισθητός στη Γαλλία, Αγγλία, ακόμη και Βιέννη.

Όταν πάγωσε ο Κεράτιος Κόλπος το 1857, οι κάτοικοι μπορούσαν να οδηγήσουν τα κάρα τους . Ο Κεράτιος Κόλπος και ο Βόσπορος πάγωσαν ξανά το 1878 κατά τη διάρκεια των Ρωσο-Οθωμανικών Πολέμων . Το ίδιο γεγονός συνέβη ξανά το 1893 (από τα Αρχεία του Αστεροσκοπείου Καντίλλι). Ο πιο βαρύς χειμώνας μετά από εκείνη την εποχή συνέβη το 1928. Ο Κεράτιος Κόλπος ήταν μερικώς παγωμένος και παρατηρήθηκαν παγόβουνα στον Βόσπορο.

Πάλι το 1929, ένα μέρος της θάλασσας πάγωσε και μάζες πάγου σύρθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα και συσσωρεύτηκαν στον Βόσπορο . Το τελευταίο πάγωμα του Βοσπόρου συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκληρού χειμώνα της νεαρής Τουρκικής Δημοκρατίας το 1954. Μάζες πάγου συσσωρεύτηκαν στο Βόσπορο και εμπόδισαν τη θαλάσσια κυκλοφορία για αρκετές ημέρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα τελευταία 2000 χρόνια, εμφανίστηκαν 40 βαρείς χειμώνες, οι οποίοι συνοδεύονταν από πάγωμα του Βοσπόρου και του Κεράτιου Κόλπου από μεταφερόμενες μάζες πάγου από τη Μαύρη Θάλασσα. Αναφέρονται δεκατέσσερα περιστατικά παγώματος για τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βόσπορος έχει παγώσει εντελώς 12 φορές και μερικώς 6 φορές. Ο Κεράτιος Κόλπος έχει παγώσει εντελώς πάνω από 15 φορές και εν μέρει 6 φορές.

Η επίδραση του Δείκτη NAO στο πρότυπο βροχόπτωσης και στο πάγωμα του Βοσπόρου δεν είναι ξεκάθαρη. Το κλίμα της περιοχής επηρεάζεται έντονα από το Σύστημα Υψηλών Πίεσεων της Σιβηρίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το πάγωμα του Βοσπόρου κατά τις πιο πρόσφατες ψυχρές περιόδους (από το 1621 έως το 1954) μπορεί να εξηγείται μερικώς από την αλληλεπίδραση της ταλάντωσης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΟ) και του συστήματος Υψηλών Πιέσεων της Σιβηρίας.

Total winter precipitation in Istanbul (data from Erinç and Bener 1961); Winter North Atlantic Oscillation Index (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao.htm) and Freezing Events in Bosphorus between 1840 and 1960 (modified from Yavuz et al. 2003)

Πηγές: "Χρονογραφία" Θεοφάνη , "The frozen Bosphorus and its paleoclimatic implications based on a summary of the historical data" Vural Yavuz-N. Akçar, Christian Schlüchte , "Medieval warm period and the beginning of the Little Ice Age in the EasternMediterranean" Telelis, "Cold and dry outbreaks in the eastern Mediterranean 3200 years ago" David Kaniewski etc, "H ιστορία μιας πεταλούδας" Θ. Κολυδάς. "ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΙΜΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 763/4 μ.Χ. " I. ΤΕΛΕΛΗΣ, E. ΧΡΥΣΟΣ, Δ. ΜΕΤΑΞΑΣ

