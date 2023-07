24ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας: Ξεκινά σήμερα στο Άλσος Βεΐκου - Δείτε το πρόγραμμα

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του 24ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αθήνας που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου.

Μετά την ξαφνική μεταφορά της διοργάνωσης από την Πανεπιστημιούπολη στο Άλσος Βεΐκου και τις κατηγορίες για "μεθόδευση απαγόρευσης" του φεστιβάλ, το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ ξεκινά σήμερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα, στραμμένο ώστε να υπηρετήσει την ανάγκη να απλωθεί ένα φως πέρα από τη σκιά των εκλογών και των ρατσιστικών κρατικών πολιτικών, μπλέκοντας φυλές, γλώσσες, γεύσεις και ακούσματα αμφισβητώντας όσο μπορεί την κυριαρχία.

Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα της πόλης και δίνει και φέτος ένα ηχηρό παρόν μέσα από τη συμμετοχή μεταναστευτικών κοινότητων, συζητήσεων, προβολών, με κουζίνες, συναυλίες, παιδαγωγικά δρώμενα, φωτογραφικές εκθέσεις, με στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τους αγώνες για αλληλεγγύη, ισότητα, αξιοπρέπεια, συμμετοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ

ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 7 Ιουλίου

Από την Πύλο έως τον Έβρο, ένα κρατικό έγκλημα σε επανάληψη

Συντονισμός: Χριστίνα Στεργίου, Συνέλευση Ενάντια στα Pushbacks και την Συνοριακή Βία

Σον Μπάιντερ, Διασώστης

Ιάσονας Αποστολόπουλος, Διασώστης στο διασωστικό καράβι Μάρε Ιόνιο

Νίκος Ισμυρόγλου, Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος

Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη, Διεθνής Αμνηστία

Παρέμβαση από: Παναγιώτης Δημητράς (Παρατηρητήριο Συμφωνιών Ελσίνκι)

Πολιτισμός – Αγώνας – Χειραφέτηση

Συντονισμός: Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, μέλος της πρώην Κατάληψης ΡΕΞ

Δημήτρης Γκιούλος, Συγγραφέας/Μεταφραστής

Ασημίνα Προέδρου, Σκηνοθέτιδα

Νίκος Καστρινάκης, Αρχαιολόγος

Τσιγγάνοι: Γκετοποίηση και κρατική βία

Συντονισμός: Ισαβέλλα Γαλαίου, Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Θανάσης Καμπαγιάννης, Δικηγόρος Οικογένειας Σαμπάνη

Ματίνα Βαβούλη, Εκπαιδευτικός Δημοτικού Νέας Ζωής Ασπροπύργου

Γιώργος Τσάκαλος, Πανεπιστημιακός

Κώστας Παϊτέρης, Πρόεδρος Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά

Αυτοοργανωμένη εκδήλωση (19.30):

«Από το Κατάρ, στην Ελλάδα: Πετροδόλαρα – sportswashing & γεωπολιτική, προς το ΠΚ του 2030» – Περιοδικό Humba

Βιβλιοπαρουσίαση (19.00):

«Η Γερμανική Επανάσταση (1917-1923) του Πιερ Μπρουέ», Εκδόσεις Εργατική Πάλη

100 χρόνια από το 1923 – Διδάγματα μιας ήττας

Μιλούν οι: Χρήστος Λάσκος (στήλη Εναλλακτικής Βιβλιοκριτικής Alter-Βιβλίο) – Σταύρος Σκεύος (εκδόσεις Εργατική Πάλη)

Σάββατο 8 Ιουλίου

Συντάξεις και εργασιακά δικαιώματα: Η σκληρή πραγματικότητα των μεταναστών και μεταναστριών

Συντονισμός: Ιλιρίντα Μουσαράι

Λιλιάνα Σαλίαι, Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων

Αποστόλης Καψάλης, επίκουρος καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο

Shahin Akoma, μετανάστης από το Μπαγκλαντές

Ivy Grace Delacion, Ένωση Φιλιππινέζων Ελλάδος «Kasapi Hellas»

Η ακροδεξιά σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Νέες προκλήσεις για το αντιφασιστικό κίνημα.

Συντονισμός: Αγγελική Βαλσαμάκη, Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά

Σεραφείμ Σεφεριάδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και διευθυντής εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής Παντείου

Κατερίνα Λαμπρινού, διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Γιώργος Σουβλής, διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Περιοδικό Jacobin Greece

Τάκης Γιαννόπουλος, Antinazi zone

Παρέμβαση: Μάγδα Φύσσα, Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας

Ελλάδα- Τουρκία: Οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε

Συντονισμός: Χρήστος Σταυρακάκης, Rproject

Μπιλγκέ Τσετίνκαγια, TIP (Κόμμα Εργατών Τουρκίας)

Πάνος Κοσμάς, δημοσιογράφος, Κόκκινο Νήμα

Χουσεΐν Μπεμπρέ, Αποστολή Αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας

Αντρέας Παγιάτσος, Διεθνιστική Σοσιαλιστή Οργάνωση Ξεκίνημα

Αυτοοργανωμένη εκδήλωση (19.30):

«Αποανάπτυξη, Τοπικοποίηση, Άμεση Δημοκρατία: Η Σημασία του Έργου του Γιώργου Κολέμπα για τα Κινήματα», Περιοδικό Βαβυλωνία

Μιλούν οι: Γιάννης Μπίλλας (συγγραφέας), Κώστας Λεγάκης (Εκδόσεις των Συναδέλφων), Βαγγέλης Γαλανόπουλος (Απόδραση Σταγιατών)

Βιβλιοπαρουσίαση:

«Άπιαστη Μητρότητα: Σύγχρονες όψεις της μητρότητας σε συνθήκες κρίσης», των Α. Κοσυφολόγου, Ε. Κανάβελη, Εκδόσεις Πλήθος

Κυριακή 9 Ιουλίου

Ρατσισμός και δημόσιος λόγος

Συντονισμός: Ελευθερία Κουμάντου, Δημοσιογράφος

Φωτεινή Λαμπρίδη, Δημοσιογράφος, TVXS

Λουκάς Σταμέλλος, Δημοσιογράφος, OmniaTV

Πέτρος Χαραβιτσίδης, Καθηγητής παιδαγωγικής, πρώην διευθυντής στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Χιμπάι Αρμπίντε Αζά, Βάσκος δημοσιογράφος

Παρέμβαση: Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

Δημόσια αγαθά: «Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει»

Συντονισμός: Θάνος Ανδρίτσος, Αναμέτρηση

Βαγγελιώ Σωτηροπούλου, Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού

Δέσποινα Τοσονίδου, Πρόεδρος Εργαζομένων «Ασκληπιείου» Βούλας

Μαρία Πρασσανάκη, Εκπαιδευτικός

Τόνια Κατερίνη, Πρωτοβουλία ενάντια στους Πλειστηριασμούς

Τράφικινγκ και σεξιστική βία

Συντονισμός: Στέλιος Κυρμουτσέλης, (Κιουρί@)

Χάνα Γκαντζί, Αφγανή Προσφύγισσα

Ρίτα Λαβάνι, Ένωση Νιγηριανών Γυναικών

Λυδία Καττή, Συνέλευση Αλληλεγγύης για την 12χρονη

Παρεμβάσεις: Συνέλευση 8Μάρτη, Μαχητικές και Ελεύθερες, Μωβ

Αυτοοργανωμένη εκδήλωση (19.30):

«Nα πάρουμε πίσω τις πόλεις μας»: Συζήτηση για μια ενωτική και ριζοσπαστική παρέμβαση στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, Συντονισμός Αυτοδιοικητικών Σχημάτων

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Οι μουσικές του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ και φέτος προσπαθούν να φέρουν ήχους από κάθε μεριά του πλανήτη και κάθε είδος έκφρασης σκιαγραφώντας έναν κόσμο χωρίς σύνορα, με χίλιες γλώσσες και χίλια χρώματα. Στο Φεστιβάλ λειτουργούν δύο σκηνές (η Κεντρική και η Μεταναστευτική/Λαϊκή). Περπατώντας στο Άλσος Βεΐκου κατά το τριήμερο του Φεστιβάλ ακούτε κουρδικό χιπ χοπ, χορεύετε σε αφρικανικούς ρυθμούς και πίνετε το κρασί σας με νησιώτικους ήχους. Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι κατά πολύ πλουσιότερο. Δείτε το αναλυτικά ανά ημέρα:

Παρασκευή 07/07

Μεταναστευτική/Λαϊκή σκηνή

Σχολή και ομάδα αφρικάνικου χορού και μουσικής Yeelen

Las Galoperas de Atenas (Χορός από την Παραγουάη)

Mandela Girls (Χορός από την Νότια Αφρική)

Kasapi & Diwata - dance «Alitaptap» (φιλιππινέικος παραδοσιακός χορός)

Κιντέρια (παραδοσιακό-νησιώτικο γλέντι)

Ασυμμάζευτοι (ηπειρώτικο γλέντι)

Κεντρική σκηνή

Urban LYNX

Jako

Xara

Ταφ Λάθος

Βέβηλος

Σάββατο 08/07

Μεταναστευτική/Λαϊκή σκηνή

Ομάδα Μουσικής Κοινωνικής Επανένταξης 18 Άνω

Mohammad Reza (Αφγανός Πρόσφυγας)

Abismo (Άβυσσος)

Τέχνη Γειτονιάς

Μαντάρες (παραδοσιακό γλέντι)

Κεντρική σκηνή

Rollin’ Dice

Frank Panx & Σαλταδόροι

Άλλος Κόσμος

Μωρά στη Φωτιά

Naxatras

Κυριακή 09/07

Μεταναστευτική/Λαϊκή σκηνή

StandupComedy

LustMinutelive (Φιλιππινέζικο ποπ)

MarthaMoreleon & LosdelSur

Κρητικό Γλέντι με τους: Παντελής Κυραμαργιός, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Αργύρης Λούλατζης

Κεντρική σκηνή



CollectifMedzBazar

BiancoRosas (Φιλιππινέζικο ποπ- ροκ)

Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς

Καιμιαέκπληξη! ΤηνΠαρασκευή 07/07 καιτοΣάββατο 08/07, απότις 7:30μ.μ.τουςεπισκέπτεςτουΑντιρατσιστικούΦεστιβάλθαυποδέχονταιμεαφρικανικούςχώρουςκαιμουσική Sembe και Djembe lolo

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Α. Χώρος Προβολής Ταινιών Μεγάλου Μήκους

Β. Χώρος Προβολής Ταινιών Μικρού Μήκους

Λεπτομέρειες για κάθε προβολή εδώ

21:00 - Χώρος Α, Προβολής Ταινιών Μεγάλου Μήκους

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Διάρκεια:117'

Παραγωγή: Anmato Productions με την υποστήριξη του Ιδρύματος Rosa Luxemburg, Αθήνα και χάρη στη σημαντική συμμετοχική χρηματοδότηση.

Η σκηνοθέτιδα θα παρευρεθεί στην Προβολή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:30 - Χώρος Α, Προβολής Ταινιών Μεγάλου Μήκους

WORKING DANCERS

Με ελληνικούς υπότιτλους | GR/AR

Στην προβολή θα παρευρεθούν εργαζόμενες, εργαζόμενοι στον Χώρο του Χορού και θα ενημερώσουν για τις συνθήκες εργασίας στις Τέχνες και στον Χορό στην Ελλάδα.

21:00 - Χώρος Β, Προβολής Ταινιών Μικρού Μήκους

HANTUSH - ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Διάρκεια: 06:12

Το παραμύθι της 14χρονης Παλαιστίνιας πρόσφυγα Salha Hamadin, νικήτριας του βραβείου «Hans Christian Andersen Fairytale Bay» το 2012.

Η σκηνοθέτιδα θα παρευρεθεί στην προβολή.

CAPTIVITY – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Διάρκεια: 30 λεπτά.

Το βίντεο αποτελεί μέρος του Project Captivity και περιλαμβάνει καταγεγραμμένες μαρτυρίες γυναικών από το Ιράν και το Αφγανιστάν, που κατάφεραν να φύγουν από τις χώρες τους, και πλέον ζούνε και εργάζονται στην Ελλάδα.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συνεντευξιαζόμενες:

Hana Ganji, Karimeh Ganji, Negin Motiei

Η δημιουργός θα παρευρεθεί στην προβολή.

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει συζήτηση για τη θέση και τους αγώνες των γυναικών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:30 - Χώρος Α, Προβολής Ταινιών Μεγάλου Μήκους

ETILAATROZ - Afghanistan 2022

Διάρκεια: 93 λεπτά

Ο Abbas Rezaie, σκηνοθέτης της ταινίας και συντάκτης της εφημερίδας Etilaat Roz, γύρισε το φιλμ στα γραφεία της σύνταξης κατά τη διάρκεια των δραματικών εβδομάδων στο Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2021.

20:45 - Χώρος Β, Προβολής Ταινιών Μικρού Μήκους

STOP HUMAN TRAFFICKING

Διάρκεια: 00:01:00

Η χορογράφος θα παρευρεθεί στην προβολή.

36 ΜΗΝΕΣ - ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ

Διάρκεια: 13’

Αφηγηματική ταινία με στοιχεία ντοκιμαντέρ

DCP: 2K, 25fps με υπότιτλους σε Γαλλικά, Αγγλικά και Ελληνικά

Συντελεστές του έργου θα παρευρεθούν στην προβολή και θα συζητήσουν για Τέχνη και Ακτιβισμό.

ΕΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Διάρκεια: 15 λεπτά.

Η σκηνοθέτιδα θα παρευρεθεί στην προβολή.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Μάριος Λώλος - Προσφυγικό/Μεταναστευτικό

2. Άγγελος Μπαράι (Aggelos Barai) - Προσφυγικό/Μεταναστευτικό

3. Ηλίας Μάρκου - Προσφυγικό/Μεταναστευτικό

4. Αριστότελ Νικόλλι (Aristotel Nikolli )- Προσφυγικό/Μεταναστευτικό

5. Κοινωνικό ΕΚΑΒ (Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων )

- Φωτογραφίες Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων

6. Μερόπη Σταυρινού - CAPTIVITY/Ιρανές Γυναίκες

7. Άννα Χαραλαμπίδη - Στέγαση: Προσφυγικά /Καταλήψεις

8. Μάρω Κουρή - Νερό

9. Νικήτας Σιφονιός – Ρομά

ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ

Το φεστιβάλ είναι πάντα ένα ταξίδι σε γεύσεις χωρίς σύνορα! Οι Μεταναστευτικές Κουζίνες περιμένουν να σας ταξιδέψουν στις 7, 8 και 9 Ιουλίου στα πέρατα της γης. Για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, οι αυθεντικές πολυεθνικές κουζίνες, από κοινότητες και ομάδες, είναι παράδοση! Γεύσεις αλμυρές και γλυκές από πολλές γωνιές του πλανήτη: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αφγανιστάν, Ζιμπάμπουε, Νιγηρία, Κουρδιστάν, Φιλιππίνες, Σουδάν, Κονγκό, Μαρόκο και πολλές ακόμη χώρες.

Και, μία καινοτομία! Φέτος οι κουζίνες θα λειτουργήσουν με μάρκες για καλύτερη εξυπηρέτηση. Τις μάρκες θα προμηθεύεστε από τα ταμεία στον χώρο των μεταναστευτικών κουζινών.

Λεπτομέρειες για τις κουζίνες www.antiracistfestival.gr

Ο ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ για τους μικρούς μας φίλους!

Στο φετινό Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ ο Παιδότοπος θα λειτουργεί από τις 18:00 μέχρι τις 21:00, με δράσεις για παιδιά, εργαστήρια και παιχνίδια! Θα περάσουμε όμορφα με τους μικρούς μας φίλους, θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε, θα ακούσουμε ιστορίες και θα μάθουμε να μοιραζόμαστε τον κόσμο για να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε! Σας περιμένουμε!

ΧΩΡΟΣ SastipénTali: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στον χώροSastipén Tali: Υγεία και Ελευθερίαπου είναιαφιερωμένος στους ρομά όπου γης, φιλοξενούνται εκθέσεις, έρευνες, δρώμενα, προβολές (περισσότερα στο: https://antiracistfestival.gr/2023/06/21/me-xechoristi-paroysia-oi-roma-sto-fetino-festival)

Εκθέσεις:

Έκθεση φωτογραφίας Χριστόφορου Καγιαμπάκη

Έκθεση κοστουμιών Flamenco από το βεστιάριο της Compania Flamenca Sentimientos

Έρευνες:

Άουσβιτς

Φεμινιστικό Κίνημα

Σχολική διαρροή και Εκπαίδευση

Κρατική Βία

Βιογραφία της La Singla, θρυλική χορεύτρια flamenco (Ισπανία)

Βιογραφία της Papusza, η μάνα της τσιγγάνικης ποίησης (Πολωνία)

Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ και Δρώμενων:

Παρασκευή 7 Ιουλίου

18:00 Σεμινάριο «Τα παλαμάκια στην Τέχνη του Flamenco». Διδάσκει η Ισαβέλλα Γαλαίου

19:30 Προβολή της ταινίας του Tony Gatlif «Latcho Drom»

Σάββατο 8 Ιουλίου

18:00 Σεμινάριο «Τα παλαμάκια στην Τέχνη του Flamencο». Διδάσκει η Ισαβέλλα Γαλαίου

19:30 Flamenco χορόςαπότην Compania Flamenca Sentimientos

20:30 Ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αρπατζόγλου «Εκεί που μένω»

Κυριακή 9 Ιουλίου

18:00 Σεμινάριο «Τα παλαμάκια στην Τέχνη του Flamencο». Διδάσκει η Ισαβέλλα Γαλαίου

19:30 Flamenco χορόςαπότην Compania Flamenca Sentimientos

20:30 Προβολήτηςομιλίαςτης Dr.Angela Kocze στο European Roma Institute for Arts and Culture μετίτλο «Romani Feminism, Intersectionality and LGBT Roma movement»

Θα λειτουργεί Wine Bar.

TO ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ!

Παρασκευή 7.7.2023

Ώρα 19.00

Η Γκραν Μετρ και υπερπρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι Άννα Μαρία Μπότσαρη θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα όλες και όλους που θέλουν να παίξουν μαζί της από μία παρτίδα (αγώνας σιμουλτανέ).

Σάββατο 8.7.2023

Ώρα 19.00

Ανοιχτό σε όλες και όλους τουρνουά γρήγορου σκακιού.

Info

24ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας: 7, 8, 9 Ιουλίου 2023

Τόπος: Άλσος Βεΐκου (Α’ Είσοδος από Αθήνα)

Είσοδος: 5€ ανά ημέρα | 12€ για όλο το τριήμερο

Περισσότερα στο www.antiracistfestival.gr

