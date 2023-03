Δήμαρχος Λάρισας στο "The Show Must Go On": "Πάντα υπάρχει η δυνατότητα η τεχνολογία να διορθώνει και ανθρώπινα λάθη"

Στην κατάσταση που επικρατεί στην πόλη της Λάρισας αναφέρθηκε ο δήμαρχος Λάρισας Δημήτρης Καλογιάννης, μιλώντας στο "The Show Must Go On". Τι είπε για τους τραυματίες και την εξέλιξη των προσπαθειών εντοπισμού επιζώντων.

Συγκλονίζουν οι αφηγήσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη που έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και έχει βυθίσει στη θλίψη τη χώρα. Ο δήμαρχος Λάρισας Δημήτρης Καλογιάννης μίλησε στο podcast του SPORT24 "The Show Must Go On", περιγράφοντας τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο σημείο. ADVERTISING "Το σοκ δεν έχει ξεπεραστεί από κανέναν μας.Οι εικόνες που έχουμε δει είναι τραγικές, δεν υπάρχουν λόγια να τις περιγράψουμε. Ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στην κατάσταση όλοι όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης.

Ως δήμος καλύψαμε τις ανάγκες σε δωμάτια και ξενοδοχεία στους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία και περιμένουν την αναγνώριση ταυτοποίηση των ανθρώπων τους. Χθες είχαμε μια συγκινητική ανταπόκριση στην αιμοδοσία που έγινε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της πόλης, πραγματικά γέμισε η κεντρική πλατεία της πόλης και σήμερα συνεχίζεται η δουλειά." είπε ο δήμαρχος Λάρισας. Παράλληλα, όπως σημείωσε "στο σημείο της συντριβής έχουμε τροφοδοτήσει με τροφή όλα τα συνεργεία του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής που δουλεύουν. Όλα ήταν μια δραστηριότητα που δεν απαλύνει όμως αυτό που έχει γίνει και το μεγάλο γιατί που υπάρχει στην πόλη για το πως συνέβη και γιατί για ένα ανθρώπινο λάθος, όπως λέγεται, δεν υπήρχαν μηχανισμοί για να το διορθώσουν. Γιατί όλοι μας έχουμε κάνει λάθει επαγγελματικά, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα η τεχνολογία να διορθώνει και ανθρώπινα λάθη." Για τους τραυματίες είπε πως "αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σοβαρά τραυματίας που είναι σε ΜΕΘ και χειρουργείται δεύτερη φορά, όλα τα υπόλοιπα περιστατικά είναι διαχειρίσιμα". "Αυτό που δεν είναι διαχειρίσιμο είναι η ταυτοποίηση των νεκρών ανθρώπων και η εικόνα που παρουσιάζεται στους άδειους χώρους των νοσοκομείων και στα αμφιθέατρα σε ότι αφορά την αποτρόπαια αυτή η κατάσταση που βλέπει κανείς και τις δυσκολίες που έχει, με ανθρώπους να κλαίνε και να φωνάζουν για τους δικούς τους ανθρώπους, κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα" είπε χαρακτηριστικά. "Νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες σε όλα τα επίπεδα παρά την ανταπόκριση όλου του προσωπικού των νοσοκομείων, των θεσμών που διοικούν, των φορέων της πόλης, δεν είναι εύκολα αυτά. Νομίζω ότι και η σημερινή ημέρα θα έχει τέτοια στοιχεία όπως και χθες. Νομίζω από αύριο θα αρχίσουν να καλμάρουν γιατί πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στις διαδικασίες των κηδειών των ανθρώπων." είπε τέλος. Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

