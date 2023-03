Δήμαρχος Τεμπών στο "The Show Must Go On": "Χρειάζεται να ταυτοποιηθεί αν τα μέλη που εντοπίστηκαν ανήκουν σε άλλους άνθρώπους"

Συγκλονίζουν οι περιγραφές του δημάρχου Τεμπών από τις έρευνες στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. "Να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο" σημειώνει.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η χώρα μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη που έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και έχει βυθίσει στη θλίψη τη χώρα. Ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης μίλησε στο podcast του SPORT24 "The Show Must Go On", περιγράφοντας τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο σημείο. ADVERTISING "Η μέρα συνεχίζεται να είναι μαύρη όπως και οι προηγούμενες. Οι γερανοί ξεκίνησαν πάλι τη δουλειά τους για τα τρία πρώτα βαγόνια του επιβατικού συρμού για να δουν αν υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι σωροί ανθρώπων στα συντρίμμια. Είναι το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι τα οποία έχουν ελεγχθεί όσο μπορούσαν να μπουν πυροσβέστες και διασώστες, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε σηκώνοντας με τους γερανούς να δούμε αν υπάρχουν σώματα εγκλωβισμένων από κάτω η ακόμα και να κόψουμε τις λαμαρίνες γιατί εκεί έχουν συνθλιβεί τα μέρη των βαγονιών, οπότε χρειάζεται μια χειρουργική επέμβαση με οξυγόνα κλπ για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα εγκλωβισμένα" είπε ο δήμαρχος Τεμπών. Σχετικά με την πιθανότητα να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, είπε: "Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν αλλά θα είναι πολύ λίγα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος πλέον έχει ελεγχθεί πάρα πολλές φορές, ξαναπερνάνε τα παιδιά για το ότι μπορεί κάτι να τους διέφυγε. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι σοροί και τα μέλη που βρέθηκαν εκεί πέρα." Όπως είπε, βρέθηκαν διαμελισμένα σώματα και χρειάζεται να ταυτοποιηθεί αν ανήκουν σε αυτούς που πήγαν ήδη εκεί ή σε άλλους ανθρώπους. Για την επιχείρηση είπε πως θεωρεί ότι φτάνουμε στο τέλος γιατί, όπως είπε, "η εμπορική αμαξοστοιχία δεν έπαθε τόσο μεγάλη ζημιά, μόνο οι μηχανές διαλύθηκαν, υπάρχει γερανός που τις απομακρύνει και οι υπεύθυνοι θα αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν τη γραμμή αυτή για μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Για την άλλη γραμμή πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα πρέπει να τελειώσει ο καθαρισμός αφού τελειώσουν οι έρευνες και η ομάδα διαχείρισης κρίσεων αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται να γίνει άλλη έρευνα για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των βαγονιών της αμαξοστοιχίας. "Θα ήθελα να συλλυπηθώ τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους, τους εργάτες, τους, οδηγούς, τους μηχανοδηγούς και όσοι είναι τραυματισμένοι να πάνε γρήγορα σπίτια τους. Να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο, να μην διορθωνόμαστε μετά από ατυχήματα γιατί οι ζωές δεν γυρνάνε πίσω." είπε τέλος. Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

