Είναι επικίνδυνη η χρήση του κινητού τηλεφώνου στα βενζινάδικα;

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη του αυτοκινήτου μας σε ένα πρατήριο βενζίνης;

Προφανώς μόνο ένας καλός σπινθήρας πολύ κοντά στην είσοδο του ντεπόζιτου κατά την τροφοδοσία με καύσιμο.

Γιατί μόνο σε αυτήν την περίπτωση; Γιατί εκεί που το ακροφύσιο του σωλήνα τροφοδοσίας εισέρχεται στο στόμιο του ντεπόζιτου βενζίνης, σε αυτήν την μικρή περιοχή (όχι μεγαλύτερη από μια μπάλλα ποδοσφαίρου), η μίξη των ατμών του καυσίμου και του ατμοσφαιρικού αέρα είναι κατάλληλη και εντός των ορίων ανάφλεξης.

Λίγα εκατοστά μακρύτερα από το στόμιο του ντεπόζιτου, οι ατμοί του καυσίμου έχουν αραιωθεί από τον ατμοσφαιρικό αέρα σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα η αναφλεξιμότητα να είναι κάτω από τα όρια έναρξης.

Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται, ορθά ή λανθασμένα, για πιθανή ανάφλεξη;

Το κάπνισμα.

Είναι πιθανόν αν και εξαιρετικά σπάνιο, να ξεκολλήσει και να πέσει το πυρωμένο άκρο (η κάφτρα) του τσιγάρου στο στόμιο του ντεπόζιτου και να προκαλέσει ανάφλεξη.

Ο στατικός ηλεκτρισμός στην περιοχή του στομίου.

Γι’ αυτό και η μάνικα έχει ειδικά μέτρα προστασίας και εξουδετέρωσης του στατικού ηλεκτρισμού, όπως και η ίδια υποδοχή στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου. Οι πιθανότητες ανάφλεξης πλησιάζουν το μηδέν.

Το κινητό τηλέφωνο.

Το διαδίκτυο είναι πλούσιο σε σχόλια για πιθανούς κινδύνους από την χρήση του κινητού τηλεφώνου κοντά σε αντλίες βενζίνης. Πολλά ΜΜΕ δεν διστάζουν να υιοθετήσουν κατασκευασμένα περιστατικά, όπου η χρήση κινητού προκαλεί ανάφλεξη της βενζίνης. Τα υποτιθέμενα περιστατικά ψευδώς συνοδεύονται από τον ισχυρισμό ότι προέρχονται από την εταιρεία “Shell Chemicals”.

Η παραπληροφόρηση αυτή, η οποία διαδόθηκε ευρέως στον πληθυσμό, ανάγκασε τις εταιρείες διανομής και τα πρατήρια βενζίνης για λόγους marketing (για να μην δυσαρεστήσουν τους φοβισμένους πελάτες) να απαγορεύσουν την χρήση κινητών κατά την τροφοδοσία των οχημάτων.

Τι εξηγεί η Επιστήμη για την χρήση των κινητών τηλεφώνων στα πρατήρια βενζίνης

Κατ’ αρχήν, από πλευράς Φυσικής Επιστήμης, είναι εντελώς αδύνατον να προκληθεί έκρηξη στο ντεπόζιτο κατά την τροφοδοσία του εξ’ αιτίας της εκπομπής ραδιοκυματικής ακτινοβολίας από το κινητό τηλέφωνο, κατά την συνομιλία. Η ισχύς της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από την συσκευή είναι χιλιάδες φορές χαμηλότερη από την αναγκαία για προκληθεί σπινθήρας, ο οποίος θα μπορούσε να αναφλέξει την βενζίνη.

Η βρετανική τηλεόραση έδειξε την δημοφιλή επιστημονική εκπομπή “Brainiac” να καταλήγει σε παρόμοιες διαπιστώσεις. Το ίδιο και πολλές επιστημονικές ενώσεις (μεταξύ αυτών το “Centre for the Study of Wireless EM Compatibility” του Πανεπιστημίου της Oklahoma, οι "Exponent Failure Analysis Associates” και το Fire Research National Laboratory Center στις ΗΠΑ).

Οι πιθανές συνδεσμολογίες πρόκλησης σπινθηρισμού (πίεση πλήκτρων, αφαίρεση της μπαταρίας, δόνηση, βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας από εξωτερική αιτία, ηλεκτροστατική εκκένωση) ευρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής (περιβάλλονται από προστατευτικό κάλυμμα) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισχωρήσει καύσιμο μίγμα αερίων στο εσωτερικό της συσκευής, κατά την στιγμή του σπινθηρισμού.

Ακόμη και να εισχωρούσε στην συσκευή μίγμα ατμών καυσίμου – ατμοσφαιρικού αέρα, οποιασδήποτε αναλογίας, δεν προκαλείται σπινθηρισμός λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού δυναμικού των κυκλωμάτων των κινητών τηλεφώνων.

Η ιστορική εμπειρία δεικνύει ότι ποτέ στον κόσμο, δεν αναφέρθηκε συμβάν ανάφλεξης καυσίμου σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων το οποίο αποδεδειγμένα οφείλετο στην χρήση κινητού τηλεφώνου.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει επιστημονική και τεχνολογική βάση για την απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στους σταθμούς βενζίνης ή έστω να αναδεικνύει το κινητό τηλέφωνο ως πιθανό κίνδυνο. Τα ίδια τα αυτοκίνητα, καθώς διαθέτουν μία σειρά δυνητικών πηγών ανάφλεξης, παρουσιάζουν πραγματικό κίνδυνο ατυχήματος.

Ακόμη χειρότερα, το αναμμένο τσιγάρο δίπλα στο στόμιο του ντεπόζιτου κατά την τροφοδοσία, ναι, αυτό είναι εγκληματική πράξη!

*Ο Κώστας Κάππας είναι ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εμπειρογνώμων Ακτινοπροστασίας στην Κλινική “Ευτύχιος Πατσίδης” στη Λάρισα

