ΚΠΙΣΝ: Εντυπωσιακή φωταγώγηση για την έναρξη της εορταστικής περιόδου

Επισκέπτες όλων των ηλικιών είδαν χθες, Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) να μεταμορφώνεται σ' ένα φωτεινό τόπο γιορτής, σε μια αστραφτερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Χιλιάδες φωτάκια, συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων, άναψαν στα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα πανύψηλα (12 μέτρα) στολισμένα έλατα της αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ τα σιντριβάνια στο κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο θέαμα με χριστουγεννιάτικες χορογραφίες, το «Rocking around the Christmas Tree» της Brenda Lee και το «Let it Snow» του Dean Martin, οι οποίες θα παρουσιάζονται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Δημήτρη Κουρούμπαλη. Οι ταλαντούχοι νεαροί μουσικοί της πολυπολιτισμικής συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας νέων του El Sistema Greece, μαζί με τους ONIRAMA και τον frontman τους Θοδωρή Μαραντίνη, έντυσαν μουσικά την εκδήλωση με μία ανατρεπτική κοινή εμφάνιση γεμάτη εκπλήξεις και αστείρευτη θετική ενέργεια που ξεσήκωσε το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άναψαν και οι τέσσερις φωτεινές εγκαταστάσεις κορυφαίων δημιουργών του είδους (Aqueous της Jen Lewin, Firefly Field του Studio Toer, Living Lantern των NEON & Frankie Boyle Studio και Crop Circles των Beforelight) που παρουσιάζονται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και δημιούργησαν μια ονειρική ατμόσφαιρα φωτός και ήχου, που συνεπήρε μικρούς και μεγάλους.

H λαμπερή γιορτή συνέπεσε και με ένα ξεχωριστό ορόσημο: τη συμπλήρωση 20 εκατομμυρίων επισκέψεων από τον Αύγουστο του 2016 που το ΚΠΙΣΝ άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα για «έναν προορισμό πολιτισμού, ανοιχτό και φιλόξενο για όλους».

Στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ το παγοδρόμιο στο κανάλι θα λειτουργήσει από τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ, κάθε μέρα του μήνα, ένα ποικίλο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων περιμένει τους επισκέπτες, με αποκορύφωμα τη φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org /Xmas

