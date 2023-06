Live A Legacy: Ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς έμφυλες διακρίσεις

Ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και ανισότητες. Αυτό είναι το όραμα του Live A Legacy, μιας πρωτοβουλίας της Mastercard και του Women On Top, η οποία εδώ και πέντε χρόνια βοηθάει και ενισχύει την επαγγελματική σταδιοδρομία όλων των γυναικών.

Γνώσεις, πρακτική εμπειρία και επαγγελματική αυτοπεποίθηση: Αυτά είναι μερικά από τα εφόδια, το οποίο Live A Legacy επιχειρεί να προσφέρει, συνδράμοντας όσες επιθυμούν να κάνουν μια σπουδαία επαγγελματική καριέρα –ισότιμη με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Το Live A Legacy ήδη αποτελεί μια πρωτοβουλία – θεσμό, η οποία εμπλουτίζει διαρκώς τις δράσεις του και κάθε χρόνο φέρνει ολοένα και πιο «φρέσκες» ιδέες. Κι όλα αυτά, φυσικά, με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό χώρο!

Οι εκδηλώσεις

Φέτος το Live A Legacy θα λάβει χώρα το Σάββατο 17 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών, με βασικούς παρουσιαστές τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες από διάφορους κλάδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στην επιτυχημένη εκδήλωση, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις πρακτικές που ακολούθησαν προκειμένου να χαράξουν τη δική τους επιτυχημένη πορεία, και μιλούν για τον δικό τους τρόπο συνεισφοράς στον τομέα της ισότητας και της κοινωνικής αλλαγής.

Πέραν αυτού, φέτος υπάρχει και μια πραγματική καινοτομία, καθώς έχουμε και δύο νέες, ξεχωριστές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν και να προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αναγνωρίσεις τις αξίες σου, να θέσεις τους δικούς σου εργασιακούς στόχους και να κάνεις πραγματικότητα όλα σου τα επαγγελματικά όνειρα.

Πρόκειται για τα Live A Legacy Mentoring Events, τα οποία ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 10 Ιουνίου και «κατεβαίνουν» στην Αθήνα την Κυριακή 18 Ιουνίου στον πολυχώρο Atraktos.

Όπως έδειξε και η εμπειρία της Θεσσαλονίκης, στο Mentoring Event θα μπορέσεις να έρθεις σε επαφή με καταξιωμένες στον εργασιακό χώρο γυναίκες, για να συζητήσεις μαζί τους και να μάθεις από την εμπειρία τους μέσω των Fireside Chats, θα κάνεις Speed Mentoring Sessions με μέντορες από το δίκτυο του Women On Top, και θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε διαδραστικά και πρακτικά Workshops ενδυνάμωσης.

Θεματικές:

Διαδραστική συζήτηση με μια γυναίκα με κατάρτιση και κύρος στον επαγγελματικό χώρο, η οποία μοιράζεται την εμπειρία της μαζί σου, για να εμπνευστείς και να ενδυναμωθείς από την ιστορία της! Στο τέλος της κουβέντας, θα δοθεί χρόνος για να απαντήσει στις δικές σου ερωτήσεις και απορίες.

Αναζήτηση εργασίας, ζητήματα διαφορετικότητας & συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον, επαγγελματική ανέλιξη, ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας: Μέντορες του οργανισμού Women On Top από το χώρο της επιχειρηματικότητας, των εταιρειών, του HR, των θετικών επιστημών & της τεχνολογίας, θα βρίσκονται στη διάθεσή σου για να απαντήσουν σε όποιο ερώτημα σε προβληματίζει σε σχέση με την επαγγελματική σου ζωή, και να σε συμβουλέψουν για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση βάζει φρένο στην καριέρα σου και την επαγγελματική σου ανάπτυξη.

Μέντορες του οργανισμού Women On Top από το χώρο της επιχειρηματικότητας, των εταιρειών, του HR, των θετικών επιστημών & της τεχνολογίας, θα βρίσκονται στη διάθεσή σου για να απαντήσουν σε όποιο ερώτημα σε προβληματίζει σε σχέση με την επαγγελματική σου ζωή, και να σε συμβουλέψουν για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση βάζει φρένο στην καριέρα σου και την επαγγελματική σου ανάπτυξη. Ποιες είναι οι αξίες μου; Πώς συνδέονται με το τι θέλω να κάνω και τι θέλω να καταφέρω; Τι είναι το επαγγελματικό μου όραμα και γιατί χρειάζεται να έχω ένα; Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο θα διερευνήσουμε τις αξίες μας και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να μας καθοδηγούν σε κάθε δύσκολη (ή εύκολη) απόφαση. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, θα δούμε σε βάθος τα ερωτήματα που θα σε βοηθήσουν να βρεις την απάντηση στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου: Πώς έχεις φανταστεί το επαγγελματικό σου μέλλον και πως μπορείς να το πετύχεις;

Και μην ξεχνάμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Mastercard και μια σειρά εταιρειών από το δίκτυο συνεργατών της, προσφέρουν δεκάδες θέσεις έμμισθης πρακτικής εργασίας, προκειμένου να κάνεις ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα.

Για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, η συμμετοχή είναι δωρεάν και το μόνο που απαιτείται είναι μια εγγραφή στην ειδική πλατφόρμα, ώστε να «κλειδώσετε» τη φυσική σας παρουσία στις εκδηλώσεις. Τόσο για την εγγραφή, όσο και για το ακριβές πρόγραμμα των εκδηλώσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Live a Legacy 2023 (mastercard.com)

Οι στόχοι

Ο πυρήνας του Live A Legacy συνίσταται στο να μπορούν ολοένα και περισσότερες γυναίκες να διεκδικούν τα όνειρα τους, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται με τον τρόπο που οι ίδιες επιθυμούν.

Η πρωτοβουλία έχει καταφέρει κάθε χρόνο να σημειώνει σημαντική πρόοδο, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο, καθώς το ίδιο το Live A Legacy αλλά και συνολικά ο οργανισμός της Mastercard προσφέρουν λύσεις και εργαλεία.

Μην ξεχνάμε ότι το σχέδιο δράσεων της Mastercard τα τελευταία 5 χρόνια, με στόχο την ολιστική γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση, δεν περιορίζεται στον πολύ σημαντικό θεσμό του Live A Legacy.

Απόδειξη της ουσιαστικής δέσμευσης της εταιρείας για βοήθεια και της ολοκληρωμένης υποστήριξης που επιδιώκει να προσφέρει στις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Girls4tech», μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business», σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζοντας έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.