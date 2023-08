Νέα Φιλαδέλφεια: Ξεσπούν οι δικηγόροι της οικογένειας του Μιχάλη - "Εκδοχή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα"

Την αντίδραση των δικηγόρων της οικογένειας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας έφεραν δημοσιεύματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Οι κ.κ. Χρήστος Μαυρομάτης και Σταύρος Γεωργόπουλος σημειώνουν μάλιστα πως θα κινηθούν νομικά σε όποιον προσπαθήσει "να ξεπλύνει τις ευθύνες της Αστυνομίας, των ναζιστών χούλιγκαν", αλλά και "παραβλέψει ή αλλοιώσει στοιχεία της υπόθεσης" ή να κουκουλώσει το τραγικό συμβάν".

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας:

«Accuse the other side of that which you are guilty»

«Κατηγορήστε την άλλη πλευρά για αυτό που είστε ένοχος».

Γιοζεφ Γκαιμπελς, υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.

Προφανώς δεν σέβεστε την οικογένειά του.

Προφανώς δεν σέβεστε αυτούς που μάχονται για την ανακάλυψη της αλήθειας (τους δικαστές).

Αλλά να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, αυτό πάει πολύ.

Τις τελευταίες ώρες από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ κυκλοφόρησε η είδηση οτι κάποιοι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός του Μιχαλη Κατσουρη να προήλθε απο φίλο της ΑΕΚ που βρισκόταν δίπλα του, όταν καταδιώκονταν.

Επειδή αυτή η εκδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δηλώνουμε οτι θα στραφούμε με καθε νόμιμο μέσο ενάντια:

- σε όποιον προσπαθήσει να ξεπλύνει τις ευθύνες της Αστυνομίας, τις ευθύνες των -επικίνδυνων για κάθε κοινωνία- ναζιστών χούλιγκαν από την Κροατία καθώς και των εν Ελλάδι συνεργών τους.

- σε όποιον προσπαθήσει να παραβλέψει ή αλλοιώσει στοιχεία της υπόθεσης

- σε όποιον προσπαθήσει να κουκουλώσει το τραγικό συμβάν και να το υποβιβάσει σε έναν τυχαίο εξ αμελείας τραυματισμό (παρόλο που αφενός δεν αποδεικνύεται αφετέρου δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιας έντασης πλήγμα).

Και επειδή, λόγω της μυστικότητας της ανάκρισης δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, σας προειδοποιούμε ότι υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία που ακυρώνουν αυτήν την εκδοχή, μας ενδιαφέρει ομως να μάθουμε ποιος γκαιμπελίσκος την σκέφτηκε.

Χρήστος Μαυρομάτης

Σταύρος Γεωργόπουλος

Δικηγόροι Αθηνών

