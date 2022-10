The Meet Market: 15 και 16 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη

Περισσότεροι από 120 σχεδιαστές, καλλιτέχνες, μικροί παραγωγοί και συλλέκτες, ανάμεσα τους και 30 new entries, γίνονται νομάδες, βγαίνουν από τα ατελιέ, τα καταστήματα και τα εργαστήρια τους και συγκεντρώνονται όλοι μαζί στο ίδιο σημείο, για να μας ξεναγήσουν στη δημιουργική πλευρά της σύγχρονης Αθήνας.

Τι θα βρει λοιπόν όποιος περιηγηθεί στο Meet Market αυτόν τον Οκτώβρη;

Μια κολεκτίβα ταλαντούχων ανθρώπων, που βούτηξαν -head first- στον κόσμο της επιχειρηματικότητας δημιουργώντας τα δικά τους brands, θα παρουσιάσουν τις φρέσκες ιδέες τους μεταφρασμένες μέσα από ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, αντικείμενα τέχνης και διακόσμησης, προϊόντα wellness & περιποίησης, είδη για το παιδί, βιολογικά τρόφιμα, vintage θησαυρούς και πολλά ακόμα, ενώ δεν θα λείπουν οι street food λιχουδιές για γεύμα ολόκληρο ή λύση στη λιγούρα της βόλτας, οι μπύρες από τοπικές μικροζυθοποιίες και τα κοκτέιλς!

“First we Meet, then we Market”

Το Meet Market ακολουθεί πιστά το motto του, πράγμα που σημαίνει πως ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα καταναλωτής για να περάσει καλά. Η ατζέντα του event περιλαμβάνει μουσική από DJs, που θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο κάθε δύο ώρες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με μια επίσκεψη στο Κεντρικό Ταμείο/Info point της διοργάνωσης θα μπορείτε να πάρετε αναμνηστικά και να τεστάρετε την τύχη σας παίρνοντας μέρος στη Μεγάλη Κλήρωση του Meet Market, από την οποία θα επιλεγούν 3 τυχεροί νικητές που ο καθένας θα γυρίσει σπίτι με 1 καλάθι γεμάτο δώρα από τους εκθέτες που θα συμμετέχουν.

Όλα αυτά σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και διασκέδασης με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους!

See you there.

Περισσότερες πληροφορίες: www.themeetmarket.gr

