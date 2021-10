Ζάππειο: Φωταγωγήθηκε ροζ για τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» πραγματοποίησε το Σάββατο 2 Οκτωβρίου συμβολική φωταγώγηση του Ζαππείου Μεγάρου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του συμβολικού αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, Digital Greece Race for the Cure® 2021, που φέτος πραγματοποιείται 1, 2 & 3 Οκτωβρίου ως μέρος του Πανευρωπαϊκού, διαδικτυακού αγώνα Race for the Cure®.

ADVERTISING

Η φετινή διοργάνωση και η φωταγώγηση του Ζαππείου Μεγάρου σηματοδοτούν την έναρξη του Μήνα Οκτωβρίου, του μήνα που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού αλλά και στην υγεία κάθε γυναίκας. Το Ζάππειον Μέγαρον φωταγωγήθηκε ροζ ως φόρος τιμής για όλες τις γυναίκες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με την ασθένεια αλλά και για όλες εκείνες που δεν είναι πια μαζί μας καθώς και για να υπενθυμίσει σε όλους πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου μπορούν να σώσουν ζωές.

Δήλωση Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρίας Παρασκευής Μιχαλοπούλου

«Το Ζάππειο Μέγαρο αποτελεί ένα κτήριο σύμβολο για την πόλη των Αθηνών. Όμως έχει γίνει σύμβολο και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» καθώς ο προαύλιος χώρος του πριν την πανδημία υπήρξε για χρόνια το σημείο συνάντησης για πολλές χιλιάδες κόσμου που συμμετείχε στο Greece Race for the Cure® με στόχο να γιορτάσει τη ζωή, να μεταδώσει μαζί μας τα μηνύματα της πρόληψης αλλά και να αναδείξει τη δύναμη των γυναικών που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού.

Η συμβολική φωταγώγηση του κτηρίου με την έναρξη του Οκτωβρίου, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού είναι ευκαιρία να μεταδοθούν αυτά τα μηνύματα όσο γίνεται πιο μακριά, όσο γίνεται σε περισσότερο κόσμο.

1 στις 7 γυναίκες θα νοσήσει σε κάποια φάση της ζωής της από καρκίνο του μαστού.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου είναι το κλειδί, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισής έως και 97%.

Σήμερα υπενθυμίζουμε σε όλους πως είμαστε εδώ, ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται και όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Δήλωση Δημάρχου Αθηναίων, κυρίου Κώστα Μπακογιάννη

«Με μεγάλη χαρά και τιμή, ο Δήμος Αθηναίων στέκεται, για ακόμη μια χρονιά, δίπλα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Αγκαλιάζουμε και θέτουμε υπό την Αιγίδα μας την πρωτοβουλία Greece Race for the Cure®, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται, για την ευαισθητοποίηση όλων για τον καρκίνο του μαστού. Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γιατί μπορούμε να τον νικήσουμε. Αρκεί να τον προλάβουμε. Έτσι θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά του, εμείς στον ήλιο και αυτός στη σκιά μας».

Δήλωση Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, κυρίας Άννας Ροκοφύλλου

«Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure για ένα πραγματικό άλμα ζωής κι ελπίδας. Σας συγχαίρω για τον όμορφο αγώνα που δίνετε σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για αγώνα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού αλλά για έναν αγώνα για την ίδια τη ζωή. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία θα ήθελα να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις