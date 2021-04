Batman - The Long Halloween: Βγήκε το πρώτο trailer της animated ταινίας

Το "The Long Halloween" είχε δημοσιευθεί από τη DC Comics τη δεκαετία του ’90 σε 13 τεύχη. Η συγκεκριμένη ιστορία θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του ήρωα και μάλιστα ενέπνευσε τον Christopher Nolan στη δική του κινηματογραφική τριλογία. Τώρα έφτασε η ώρα για μεταφορά σε animated ταινία, η οποία θα προβληθεί σε δυο μέρη.

Το Batman: The Long Halloween Part One ξεκινά με έναν βίαιο φόνο που οδηγεί τον νεαρό Batman στην απόφαση να συνεργαστεί με τους μοναδικούς δύο μη-διεφθαρμένους αξιωματικούς της Gotham City, τον αρχηγό της Αστυνομίας James Gordon και τον Εισαγγελέα Harvey Dent. Στόχος τους να νικήσουν τον The Roman, τον επικεφαλής της πανίσχυρης εγκληματικής οργάνωσης Falcone Crime Family. Ωστόσο, προτού προλάβουν να οργανώσουν το οτιδήποτε, μια σειρά φόνων συγκλονίζει την πόλη.

Όπως αναφέρει το Techgear, το πρώτο μέρος του Batman: The Long Halloween αναμένεται ότι θα προβληθεί φέτος το καλοκαίρι και το δεύτερο το φθινόπωρο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς ημερομηνίες μέχρι στιγμής.

Παρόλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το πρώτο trailer για το πρώτο μέρος:

