Brett Hadley: Πέθανε ο πρωταγωνιστής της σειράς "Ατίθασα Νιάτα"

Ο Brett Hadley, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως ντετέκτιβ για περισσότερο από μια δεκαετία στη σειρά του CBS "Ατίθασα νιάτα" (The Young and the Restless) , έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με το hollywoodreporter, ο Brett Hadley πέθανε την Τετάρτη από σήψη στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν.

Ο γνωστός ηθοποιός μπήκε στο σίριαλ το 1980 και παρέμεινε μέχρι το 1990, όταν ξαφνικά ο χαρακτήρας του εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η φίλη του, φωτογράφος Mary Ann Halpin, γνωστοποίησε την θλιβερή είδηση με μια ανάρτησή της στο Facebook. "Με βαριά καρδιά πρέπει να αποχαιρετήσω τον γλυκό μου φίλο Brett Hadley.

Ήμασταν σε ένα μάθημα υποκριτικής και θεωρούμασταν τα κακά παιδιά στην τάξη. Καθόμασταν πίσω και γελούσαμε. Μας θυμάμαι να να αράζουμε στο αυτοκίνητό του….Θα μου λείψει οι αστείες αλλά και σοβαρές συζητήσεις μας, το αστείο γοητευτικό γέλιο του και τα φωτεινά μάτια του", έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

