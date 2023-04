Guardian: Πάνω από 1 δισ. λίρες αφορολόγητα για τη βασιλική οικογένεια από τα Δουκάτα

Στοιχεία που "καίνε" τη βασιλική οικογένεια στη Βρετανία, για υπέρογκα αφορολόγητα κέρδη, φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian.

Το εν λόγω εκτενέστατο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ότι εισέπραξαν πάνω από 1 δισ. λίρες από την εκμετάλλευση ακινήτων και οικοπέδων, την οποία, ωστόσο, στηλιτεύουν ως «αμφιλεγόμενη».

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αποθανούσα βασίλισσα Ελισάβετ, έχουν λάβει πληρωμές, που συνολικά ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο λίρες, από την εκμετάλλευση οικοπέδων και ακινήτων, τα κέρδη των οποίων πολλοί υποστηρίζουν ωστόσο ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στη βασιλική οικογένεια αλλά στο βρετανικό Δημόσιο.

Το βρετανικό μέσο στρέφει συγκεκριμένα την έρευνά του στα Δουκάτα του Λάνκαστερ και της Κορνουάλης (the duchies of Lancaster and Cornwall), τα οποία διαχειρίζονται κολοσσιαία χαρτοφυλάκια ακινήτων / οικοπέδων / περιουσιών / επενδύσεων σε ολόκληρη την Αγγλία.

Τα Δουκάτα λειτουργούν ως επαγγελματικές αυτοκρατορίες ακινήτων (professionally-run real estate empires) που διαχειρίζονται αγροτικές εκτάσεις, ξενοδοχεία, μεσαιωνικά κάστρα, γραφεία, καταστήματα και μερικά από τα κορυφαία πολυτελή ακίνητα του Λονδίνου. Έχουν επίσης σημαντικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αλλά δεν πληρώνουν εταιρικό φόρο ή φόρο επί των κεφαλαιακών κερδών.

Τα έσοδα από τα Δουκάτα 16πλασιάστηκαν

Οι συντάκτες του Guardian, επικαλούμενοι στοιχεία μέσα από τους λογαριασμούς των Δουκάτων που φυλάσσονται σε κοινοβουλευτικά και κρατικά αρχεία, υποστηρίζουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρωτότοκος γιος της, Κάρολος, ως Δούκας της Κορνουάλης, είδαν τις περασμένες επτά δεκαετίες τα έσοδά τους από τα Δουκάτα να 16πλασιάζονται.

Σημειώνεται ότι, πέρα από αυτά τα «ιδιωτικά» έσοδα, η βασιλική οικογένεια παίρνει ετησίως και κρατική επιχορήγηση: δηλαδή χρήματα από το κράτος για την κάλυψη των εξόδων της, τα οποία έχουν επίσης αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και πλέον κοστίζουν στους Αγγλους φορολογούμενους περίπου 86 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως.

Τα κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, υπό τη σκέπη του οποίου εντάσσονται 18.481 εκτάρια αγροτικής γης, κυρίως στη βόρεια Αγγλία και στα Μίντλαντς, περνούν αυτόματα σε όποιον βρίσκεται στον θρόνο. Η αξία αυτής της γης αποτιμάται σε 652 εκατομμύρια στερλίνες.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης, από την άλλη πλευρά, το οποίο διαχειρίζεται 52.450 εκτάρια γης κυρίως στη νοτιοδυτική Αγγλία, παρουσιάζεται να αξίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες. Τα κέρδη από τη διαχείρισή του πηγαίνουν αυτομάτως… στον άνδρα διάδοχο του θρόνου.

Όταν ο 74χρονος Κάρολος έγινε βασιλιάς, πέρυσι, το Δουκάτο της Κορνουάλης πέρασε αυτομάτως στον γιο του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος είναι πια, στα χαρτιά, δισεκατομμυριούχος και ένας από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στην Αγγλία. Ο Γουίλιαμ μπορεί να αναμένει από αυτό το Δουκάτο ετήσιες απολαβές της τάξεως των 20 εκατομμυρίων στερλινών.

Το καθεστώς που θέλει τα χρήματα από αυτά τα Δουκάτα να καταλήγουν στη βασιλική οικογένεια χρονολογείται από την εποχή που η Αγγλία ήταν ακόμη χωρισμένη σε μεσαιωνικά φέουδα.

Πολλοί βουλευτές έχουν ζητήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν τα κέρδη των Δουκάτων να δίνονται στο υπουργείο Οικονομικών.

Από την πλευρά του, το παλάτι υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα Δουκάτα καταλήγουν να δαπανώνται κυρίως στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων της βασιλικής οικογένειας και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι συντάκτες του Guardian, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η βασιλική οικογένεια δεν έχει παρουσιάσει ποτέ λεπτομερή στοιχεία για το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα, οι δαπάνες των οποίων περιγράφονται ως «ιδιωτικές οικονομικές ρυθμίσεις» («private financial arrangements»).

