ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν αναδείχθηκε σε κύριο υπέρμαχο του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση

Ο Τζο Μπάιντεν, πιστός καθολικός που δεν ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, ανέλαβε τις τελευταίες ημέρες τον ρόλο του κύριου υπέρμαχου του δικαιώματος αυτού στις ΗΠΑ, προσπαθώντας πιθανόν να εκμεταλλευθεί το θέμα για να δώσει ώθηση στους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Όταν διάβασε την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, η Μόργκαν Χόπκινς, μία από τις επικεφαλής της ΜΚΟ All Above All που υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ξεχώρισε κάτι: «Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τη λέξη ‘άμβλωση’ σε ανακοίνωσή του, είναι σημαντικό».

Η Χόπκινς εξέφρασε την ικανοποίησή της για «την ισχυρή απάντηση» του Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χρησιμοποιούσε την λέξη άμβλωση

Στην πραγματικότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, αλλά πολύ σπάνια, σε ανακοινώσεις του, καθώς προτιμά να αναφέρεται «στο δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν» ή «στην αναπαραγωγική υγεία».

Η αντίδραση της Χόπκινς, ωστόσο είναι χαρακτηριστική της εντύπωσης που έχει δημιουργήσει στους Αμερικανούς ο 79χρονος Δημοκρατικός, η άποψη του οποίου για τις αμβλώσεις έχει αλλάξει σημαντικά στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του καριέρας.

Χθες, Τρίτη χαρακτήρισε την πρόσβαση στην άμβλωση «θεμελιώδες» δικαίωμα των Αμερικανών, καλώντας τους να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ώστε να το υπερασπιστούν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico αποκάλυψε τη Δευτέρα ένα προσχέδιο γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο δεν αποτελεί οριστική απόφαση, να ανατρέψει την ιστορική απόφαση του 1973 με την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση.

Ωστόσο ο Μπάιντεν δεν ήταν πάντα υπέρμαχος της πρόσβασης στην άμβλωση.

Οι αντιφάσεις του Μπάιντεν

Το 1982, όταν ήταν γερουσιαστής, είχε στηρίξει μια νομοθετική προσπάθεια που θα επέτρεπε στις πολιτείες να παρακάμπτουν την απόφαση του 1973.

Εξάλλου για καιρό ο Μπάιντεν ήταν αντίθετος στην παροχή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες άμβλωσης και το 2006 είχε δηλώσει: «Δεν θεωρώ την άμβλωση επιλογή ή δικαίωμα. Πιστεύω ότι είναι πάντα μια τραγωδία», ενώ είχε ζητήσει «να επικεντρωθούμε στα μέσα που θα βοηθήσουν στον περιορισμό» των αμβλώσεων.

Έκτοτε ο Μπάιντεν υπερασπίζεται αδιάκοπα το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αμερικανικής καθολικής εκκλησίας. Αφότου εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ ήρε τα διοικητικά και οικονομικά εμπόδια που είχε θέσει ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ στις αμβλώσεις.

Παράλληλα σκοπεύει να απαντήσει νομοθετικά σε τυχόν αλλαγή της στάσης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Παρ’ όλα αυτά ακτιβιστές επικρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν πολέμησε για την υιοθέτηση ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θα επέτρεπε να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής της απόφασης του 1973, και η οποία θα υπερίσχυε των νομοθεσιών που έχουν ψηφίσει πολλές συντηρητικές πολιτείες.

«Υπήρξε ψηφοφορία (για το θέμα στις αρχές Μαρτίου) και απέτυχε» καθώς οι Δημοκρατικοί δεν διέθεταν επαρκείς ψήφους, υπενθύμισε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Πέρα από τις προσωπικές του πεποιθήσεις, ο Μπάιντεν φαίνεται να επιθυμεί να εκμεταλλευθεί το σοκ που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Politico για να δώσει νέα ώθηση στην εκστρατεία των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το πολιτικά οφέλη του Μπάιντεν

Στις ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά ευνοείται το κόμμα στο οποίο δεν ανήκει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ και αυτή τη φορά φαίνεται ότι οι Δημοκρατικοί θα είναι αντιμέτωποι με μια δύσκολη μάχη. Εξάλλου η δημοτικότητα του Μπάιντεν έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Η υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση μπορεί «να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους γύρω από τους Δημοκρατικούς υποψήφιους», εκτίμησε ο Καρλ Τομπίας καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο Ρίτσμοντ.

Ακόμη περισσότερο, καθώς η πλειοψηφία των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Όμως σε μια χώρα όπου το χάσμα μεταξύ των υποστηρικτών των δύο κομμάτων είναι πλέον αγεφύρωτο, η διαρροή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει την κινητοποίηση και των Ρεπουμπλικάνων.

Η ακύρωση του συνταγματικού δικαιώματος στην άμβλωση θα αποτελέσει για εκείνους ιστορική νίκη, ενώ θα προκαλέσει και την ικανοποίηση του Τραμπ ο οποίος διόρισε τρεις δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο εδραιώνοντας τη συντηρητική στροφή του.

«Υπήρχε μεταξύ των Δημοκρατικών μια ανόητη συζήτηση για το αν θα πρέπει να απαντήσουν στον ‘πολιτιστικό πόλεμο’ των Ρεπουμπλικάνων. Η συζήτηση τελείωσε με τη διαρροή αυτή στον Τύπο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απαντήσουμε», έγραψε ο Νταν Πφάιφερ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα.

