ΗΠΑ: Στο πλευρό των σεναριογράφων οι ηθοποιοί - Προετοιμάζονται για απεργία

Την ώρα που η απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής συνεχίζεται "ματώνοντας" οικονομικά τις εταιρίες παραγωγής, οι ηθοποιοί φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να σταθούν στο πλευρό τους απειλώντας και εκείνη με απεργία.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου της Ένωσης των Ηθοποιών και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA), στις 7 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις του Σωματείου με την εμπορική ένωση που εκπροσωπεί μεγάλα στούντιο, streamers και εταιρείες παραγωγής.

Στόχος σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι να διασφαλιστεί, όπως αναφέρεται, ότι τα μέλη που εργάζονται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη ροή και τα νέα μέσα μπορούν να συνεχίσουν να κερδίζουν επαγγελματικά τα προς το ζην με ένα συμβόλαιο που τιμά τις συνεισφορές.

Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου ηθοποιών του Χόλιγουντ ζήτησε από τα μέλη του την Πέμπτη (18/05) να δώσουν στους διαπραγματευτές την εξουσία να προκηρύξουν απεργία, μια κίνηση που θα προσθέσει νέα πίεση στα μεγάλα στούντιο που ήδη βρίσκονται αντιμέτωπα με την απεργία συγγραφέων.

Το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA όρισε προθεσμία στις 5 Ιουνίου στα 160.000 μέλη του να ψηφίσουν σε ψηφοφορία εξουσιοδότησης απεργίας, κάτι που αν τελικά συμβεί, το μέτρο θα επιτρέψει στους αρχηγούς των συνδικάτων να προβούν σε στάση εργασίας εάν δεν μπορούν να συνάψουν νέα σύμβαση με μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ.

Λόγω της απεργίας των σεναριογράφων έχει διακοπεί η παραγωγή εκπομπών και ορισμένων τηλεοπτικών σειρών, ενώ όπως αναφέρει το Reuters, μία απεργία των ηθοποιών θα οδηγούσε σε ευρύτερο κλείσιμο του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 11.500 μέλη του Writers Guild of America προχώρησαν σε απεργία στις 2 Μαΐου αφού το συνδικάτο απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία με τη Walt Disney Co (DIS.N), τη Netflix Inc (NFLX.O) και άλλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης για υψηλότερους μισθούς και εγγυήσεις γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εποχή της ροής της τηλεόρασης.

