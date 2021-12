Mike Nesmith: Πέθανε ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Monkees

Ο Mike Nesmith, ο οποίος απέκτησε παγκόσμια φήμη ως μέλος του ποπ συγκροτήματος Monkees, πέθανε την Παρασκευή (10/12) σε ηλικία 78 ετών.

"Με άπειρη αγάπη ανακοινώνουμε ότι ο Mike Nesmith πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ειρηνικά και από φυσικά αίτια", ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση. "Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε για την αγάπη και το φως που δείξατε όλοι σε αυτόν και σε εμάς".

ADVERTISING

Ο Nesmith ήταν ο κιθαρίστας του γκρουπ, και επίσης ένας από τους τραγουδοποιούς του, για κομμάτια όπως τα The Girl I Knew Somewhere, Listen to the Band και Mary, Mary.

Μαζί με τον Mickey Dolenz, τον Davy Jones και τον Peter Tork, το συγκρότημα είχε τεράστιες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων στις ΗΠΑ, Daydream Believer και I'm a Believer, που είχαν δημιουργηθεί για μια τηλεοπτική κωμική σειρά για ένα rock'n'roll συγκρότημα. Ο Nesmith πέρασε επιτυχώς σε οντισιόν για τον ρόλο του "Mike" στη σειρά, τον Οκτώβριο του 1965, έχοντας ξεκινήσει τη μουσική του καριέρα ως ερμηνευτής λαϊκής μουσικής στο Λος Άντζελες.

Το συγκρότημα διαλύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μετά το ψυχεδελικό άλμπουμ τους Head. Ο Nesmith έφυγε το 1970, μετά την αποχώρηση του Tork το 1968.

Τους τελευταίους μήνες, είχε πραγματοποιήσει μια περιοδεία επανασύνδεσης με το γκρουπ.

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του News 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις