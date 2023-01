Ο πιλότος Sully Sullenberger και το "θαύμα στον ποταμό Hudson"

Στις 15 Ιανουαρίου 2009, μια αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή και μετατράπηκε σε ηρωική επίδειξη δεξιοτεχνίας και ψυχραιμίας, όταν ο καπετάνιος Chesley Burnett Sullenberger προσγείωσε με ασφάλεια το αεροπλάνο που οδηγούσε στον ποταμό Hudson της Νέας Υόρκης, μετά από χτύπημα σμήνους πουλιών που προκάλεσε βλάβη στις μηχανές του.

Ο Ντέιβιντ Πάτερσον, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης εκείνη την εποχή, ονόμασε το περιστατικό «θαύμα στον Χάντσον». ( Miracle on the Hudson )

Ο Σάλενμπεργκερ, πρώην πιλότος μαχητικού με δεκαετίες πτητικής εμπειρίας, έλαβε πολλές τιμές για τις ενέργειές του, συμπεριλαμβανομένης πρόσκλησης για την προεδρική ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα και πολλών επαινετικών ψηφισμάτων από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Περίπου ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης στις 15 Ιανουαρίου 2009, η πτήση 1549 της US Airways συγκρούστηκε με έναν από τους πιο απειλητικούς εχθρούς της αεροπορικής βιομηχανίας: ένα κοπάδι χήνες.

Κατεστραμμένοι οι κινητήρες από το χτύπημα του σμήνους των πουλιών (χήνες) και οι δύο κινητήρες έχασαν την ισχύ και έσβησαν, αναγκάζοντας τον πλοίαρχο Sullenberger να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έδωσαν εντολή στον έμπειρο πιλότο να κατευθυνθεί προς το κοντινό αεροδρόμιο Teterboro, εκείνος ήρεμα τους ενημέρωσε ότι «δεν μπορούσε» να φτάσει σε έναν διάδρομο προσγείωσης.

«Θα πάμε στο Hudson», είπε απλά, και μετά ειδοποίησε τους 150 τρομοκρατημένους επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροπλάνο να προετοιμαστούν για την πρόσκρουση.

Ενενήντα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σάλενμπεργκερ έφερε το Airbus A320 πάνω από τη γέφυρα Τζορτζ Ουάσιγκτον και πάνω στην ψυχρή επιφάνεια του ποταμού Χάντσον, όπου έπεσε στη μέση της διαδρομής μεταξύ Μανχάταν και Νιου Τζέρσεϊ. Καθώς οι αεροσυνοδοί εισήγαγαν τους επιβάτες σε σωσίβια, μέσω των εξόδων κινδύνου και στα μισοβουλιαγμένα φτερά του αεροσκάφους, ένας στολίσκος επιβατηγών πορθμείων, βάρκες περιήγησης στα αξιοθέατα και πλοία διάσωσης έσπευσαν στο σημείο.

Μόνο ένας επιζών τραυματίστηκε και έσπασαν τα πόδια του ενώ οι άλλοι υπέστησαν μόνο μικροτραυματισμούς ή υποθερμία, αλλά δεν σημειώθηκαν θάνατοι.

Αφού πέταξε πάνω-κάτω από την περιοχή δύο φορές για να εξασφαλίσει την πλήρη εκκένωση από καύσιμα, ο Σάλενμπεργκερ ήταν ο τελευταίος που εγκατέλειψε το αεροπλάνο που βυθιζόταν.

Τον Οκτώβριο του 2009, ο διάσημος πλέον πιλότος, γνωστός στους φίλους του ως «Sully», δημοσίευσε ένα βιβλίο για την παιδική του ηλικία, το στρατιωτικό υπόβαθρο και την καριέρα του με τίτλο «Highest Duty: My Search for What Really Matters».

Αποσύρθηκε από την US Airways μετά από 30 χρόνια στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών στις 3 Μαρτίου 2010 και έκτοτε αφιέρωσε τον χρόνο του σε διαβουλεύσεις και τον δημόσιο λόγο σε διασκέψεις για την υπεράσπιση της ασφάλειας της αεροπορίας.

