Οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες κάνουν συχνά αγώνα για να βρουν ειρήνη και ασφάλεια

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας, ο Ύπατος Αρμοστής Filippo Grandi εξέφρασε τη στήριξή του προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα των προσφύγων.

Το μήνυμα του Filippo Grandi έχει ως εξής:

ADVERTISING

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας (IDAHOBΙΤ) εστιάζει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα: Together Always: United in Diversity (Πάντα Μαζί: Ενωμένοι/ες στη διαφορετικότητα). Είναι μια ημέρα κατά την οποία στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τιμούμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις διώξεις, το στίγμα και τις διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας ή της έκφρασης φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου τους.

Υπάρχουν ακόμα υπερβολικά πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, κάνουν διακρίσεις και περιθωριοποιούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και το μίσος που εκτοξεύεται από ορισμένους πολιτικούς δεν δημιουργούν απλώς ένα αίσθημα αβεβαιότητας και φόβου, αλλά συνιστούν πολύ πραγματικές απειλές για τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Μπορεί ακόμα και να οδηγήσουν σε αναγκαστικό εκτοπισμό, όταν τα άτομα που στοχοποιούνται ή πλήττονται αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή, συχνά πέρα από τα σύνορα σε μια άλλη χώρα.

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που διαφεύγουν από τη βία και τις διώξεις χρειάζονται άσυλο και διεθνή προστασία. Δυστυχώς, ορισμένα κράτη εξακολουθούν να μην το αναγνωρίζουν αυτό, ενώ ακόμη και για όσους καταφέρουν να διαφύγουν, διασχίζοντας τα σύνορα δεν σημαίνει πάντα ότι ξεπερνούν τον κίνδυνο. Πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, στη χώρα ασύλου τους. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα στην οποία ζουν και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να τα βοηθήσουμε.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 75η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρ’ όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις, τις κοινότητες και τους πολίτες ότι, όπως αναφέρει το Άρθρο 1, «όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα». Οι διακρίσεις εις βάρος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ πρέπει να σταματήσουν.

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αναζητά και να απολαμβάνει άσυλο απέναντι στις διώξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων ατόμων αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+, επειδή η αναζήτηση ασύλου είναι επίσης ένα ανθρώπινο δικαίωμα που βρίσκεται στην καρδιά της Σύμβασης του 1951 για τους Πρόσφυγες και στο επίκεντρο του έργου της Ύπατης Αρμοστείας.

Η Ύπατη Αρμοστεία παραμένει προσηλωμένη στην προστασία και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών και κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με βασικές δεσμεύσεις που αναδείχθηκαν στην Παγκόσμια Στρογγυλή Τράπεζα του 2021 γύρω από την προστασία και τις λύσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν εκτοπιστεί βίαια στη βάση των συμμαχιών που δημιουργήθηκαν τότε. Αλλά έχουμε επίσης επίγνωση ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Η Ύπατη Αρμοστεία αναγνωρίζει και επικροτεί την ιδιαίτερη αφοσίωση και το θάρρος των τοπικών ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συντονίζουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες, για το ατρόμητο έργο τους στην προστασία και τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο τους και να συνεργαζόμαστε μαζί τους στο πεδίο για την αποτελεσματικότερη προστασία και βοήθεια στα εκτοπισμένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Θα συνεχίσουμε επίσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του θα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του και να βρει ειρήνη και ασφάλεια οπουδήποτε κι αν βρεθεί.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις