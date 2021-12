Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City παίρνουν θέση στις καταγγελίες για τον Κρις Νορθ

Για τις καταγγελίες δύο γυναικών ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον ηθοποιό Κρις Νοθ τοποθετήθηκαν δημόσια οι πρωταγωνίστριες που συμμετέχουν στο Spin off του Sex And the City, "And Just Like That...".

Η Σίνθια Νίξον - η ηθοποιός που υποδύεται την Μιράντα– μοιράστηκε μια δήλωση στα social media, υπογεγραμμένη από την ίδια, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι) και την Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ).

"Λυπούμαστε βαθιά για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αρκετά δύσκολο και τις επαινούμε γι' αυτό".

Νωρίτερα, ο Κρις Νοθ τέθηκε "εκτός" του τηλεοπτικού δράματος του CBS "The equalizer" μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ηθοποιός απολύθηκε και από το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε "Α3" ενώ η εταιρεία Peloton που είχε μόλις προβάλει ένα viral διαφημιστικό με τον ηθοποιό το απέσυρε.

