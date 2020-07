Παρέμβαση Banksy στο μετρό του Λονδίνου για τον κορονοϊό: "I Get Lockdown But I Get Up Again"

Στο μετρό του Λονδίνου ένας τύπος με μάσκα για τον κορονοϊό, ρούχα προστατευτικά και καπέλο βαδίζει προς έναν συρμό. Μα ναι, είναι ο Banksy σε άλλη μία παρέμβασή του με αφορμή την πανδημία.

Στη νεα ακτιβιστική δράση του Banksy που κοινοποίησε ο ίδιος μέσω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο καλλιτέχνης "χτυπά" στο μετρό του Λονδίνου, κοσμώντας το με το σήμα κατατεθέν του, τους αρουραίους.



ADVERTISING

Εμφανώς επηρεασμένος από την σουρεάλ πραγματικότητα που ζούμε μετά την εμφάνιση του κορονοϊού, τα νέα έργα του Banksy περιλαμβάνουν αρουραίους που φτερνίζονται, που πετούν κρατώντας αντί για αερόστατο μία μάσκα, αλλά και αρουραίους που κρατούν αντισηπτικό.

Στο τέλος του βίντεο ο διάσημος ακτιβιστής-καλλιτέχνης γράφει με μεγάλα γαλάζια γράμματα (το χρώμα είναι σαφώς επηρεασμένο από το νοσοκομειακό ψυχρό γαλάζιο των ιατρικών ειδών), την εξής φράση: "I GET LOCKDOWN BUT I GET UP AGAIN" (Μπήκα σε καραντίνα αλλά ξανασηκώθηκα). Στη συνέχεια ηχεί το γνωστό κομμάτι Tubthumping (I Get Knocked Down but i get up again).

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: If you don’t mask - you don’t get (Εάν δεν βάλεις μάσκα, δεν μπαίνεις).