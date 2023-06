Πέθανε ο Κόρμακ ΜακΚάρθυ, συγγραφέας του "Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους"

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας, Κόρμακ ΜακΚάρθυ (Cormac McCarthy). Ο ίδιος πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Santa Fe.

Ο Κόρμακ ΜακΚάρθυ, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στην αμερικανική ιστορία, είχε βραβευτεί με Πούλιτζερ.

Τα περισσότερα μυθιστορήματα που έχει γράψει έχουν γίνει μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Ματωμένος μεσημβρινός», ("Blood Meridian" - 1985), «Ο δρόμος» ("The Road" - 2006), το οποίο κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και το «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους» ("No Country for Old Men").

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Cormac McCarthy πέθανε σήμερα από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Santa Fe του Νέου Μεξικού. Ήταν ογδόντα εννέα ετών. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο γιος του, John MacCarth."

