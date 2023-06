Ρεκόρ: Αστραπή μήκους 709 χιλιομέτρων και διάρκειας 16,73 δευτερολέπτων

Με αφορμή την Ημέρα Προστασίας από τους Κεραυνούς, επαναλαμβάνουμε για μια φορά ακόμα ότι το ζήτημα της προστασίας γενικότερα από τα ακραία φαινόμενα έρχεται στο προσκήνιο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κεραυνός συγκαταλέγεται μέσα στα πιο μυστηριώδη και επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα . Πριν από δυο χρόνια είχαμε αναφερθεί αν είμαστε ασφαλείς σε αυτοκίνητο ή αεροπλάνο όταν εκδηλώνονται κεραυνοί , στην συνέχεια κωδικοποιήσαμε αυτές τις συμβουλές και κάναμε εκτενή αναφορά για τους κεραυνούς στη θάλασσα θέματα τα οποία σας συστήνουμε να τα ξαναδιαβάσετε.

Ένα εξωπραγματικό ρεκόρ ανακοίνωσε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, καθώς γνωστοποίησε ότι η μεγαλύτερη σε μήκος αστραπή που έχει καταγραφεί ποτέ φτάνει τα 709 χιλιόμετρα!

Με ανακοίνωση στις 26 Ιουνίου 2020 από την Γενεύη η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) επικύρωσε δύο νέα παγκόσμια ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αναφερόμενη απόσταση και τη μεγαλύτερη αναφερόμενη διάρκεια για μία μόνο αστραπή στην Βραζιλία και την Αργεντινή. Οι νέες εγγραφές για "megaflashes", επαληθεύτηκαν με νέα τεχνολογία δορυφορικών εικόνων αστραπής, υπερδιπλασιάζοντας τις προηγούμενες τιμές που μετρήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γαλλία. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Geophysical Research Letters της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης πριν από τη Διεθνή Ημέρα Ασφάλειας για τις Αστραπές στις 28 Ιουνίου.

Η επιτροπή του WMO για τις κλιματολογικές και κλιματικές εξελίξεις, που διατηρεί επίσημα αρχεία διαπίστωσε ότι:

Η μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο για μία μόνο αστραπή είναι ένα απλό φλας που κάλυψε οριζόντια απόσταση 709 ± 8 km (440,6 ± 5 mi) σε περιοχές της νότιας Βραζιλίας στις 31 Οκτωβρίου 2018. Αυτό ισοδυναμεί με την απόσταση μεταξύ Βοστώνης και Washington DC στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή μεταξύ του Λονδίνου και των συνόρων της Ελβετίας κοντά στη Βασιλεία.

Η μεγαλύτερη διάρκεια για μία μόνο αστραπή είναι 16,73 δευτερόλεπτα από ένα φλας που αναπτύχθηκε στη βόρεια Αργεντινή στις 4 Μαρτίου 2019.





Ο καθηγητής Randall Cerveny, επικεφαλής εισηγητής για τις κλιματολογικές και κλιματικές ακραίες συνθήκες για τον WMO δήλωσε χαρακτηριστικά " Αυτά τα αρχεία είναι εξαιρετικά. Τα περιβαλλοντικά άκρα είναι ζωντανές μετρήσεις και μας δείχνουν για το τι είναι ικανή να δημιουργήσει η φύση, καθώς τώρα με την επιστημονική πρόοδο έχουμε την δυνατότητα για την πραγματοποίηση τέτοιων αξιολογήσεων. Είναι πιθανό ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα άκρα, και πιστεύω οτι θα μπορέσουμε να τα παρατηρήσουμε καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία ανίχνευσης των κεραυνών» .

Συμπλήρωσε οτι "Αυτό θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για τον καθορισμό ορίων στην κλίμακα των κεραυνών - συμπεριλαμβανομένων των megaflash - για τα θέματα μηχανικής και της ασφάλειας των πολιτών"

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κεραυνοί αποτελούν ένα μεγάλο κίνδυνο που αφαιρεί πολλές ζωές κάθε χρόνο. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια για τις αστραπές και για τα ηλεκτρισμένα νέφη όπου τα flash μπορούν να ταξιδέψουν σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις

Κρατάμε τον κανόνα 30-30! Αν ο χρόνος μεταξύ αστραπής και βροντής είναι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ψάχνουμε καταφύγιο και μένουμε εκεί. Πάντα περιμένουμε 30 λεπτά μετά την τελευταία αστραπή για να ξεκινήσουμε υπαίθριες δραστηριότητες.

Το προηγούμενο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ανιχνευθείσα απόσταση για μία μόνο αστραπή ήταν τα 321 χλμ. (199,5 μίλια) στις 20 Ιουνίου 2007 σε όλη την πολιτεία της Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα εγγραφή χρησιμοποίησαν την ίδια μέγιστη μεθοδολογία απόστασης μεγάλου κύκλου για τη μέτρηση της έκτασης της αστραπής .Το προηγούμενο ρεκόρ για διάρκεια ήταν για μια μόνο αστραπή που κράτησε συνεχώς για 7,74 δευτερόλεπτα στις 30 Αυγούστου 2012 πάνω από την Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Γαλλία.

Διαστημική τεχνολογία

Οι προηγούμενες αξιολογήσεις που καθόρισαν τη διάρκεια του φλας και τα αρχεία έκτασης χρησιμοποίησαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από επίγεια δίκτυα Lightning Mapping Array. Πολλοί επιστήμονες ειδικοί στις αστραπές αναγνώρισαν ότι υπάρχουν ανώτατα όρια για την κλίμακα των κεραυνών που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν από οποιοδήποτε υπάρχον LMA. Ο εντοπισμός των megaflash πέρα από αυτά τα άκρα θα απαιτούσε μια τεχνολογία χαρτογράφησης αστραπής με μεγαλύτερο πεδίο παρατήρησης.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη χαρτογράφηση της αστραπής βάσει μετρήσεων διαστήματος προσφέρουν τη δυνατότητα μέτρησης της έκτασης και της διάρκειας των φλας συνεχώς σε ευρεία γεωχωρικά πεδία. Αυτά τα νέα όργανα περιλαμβάνουν τους Geostationary Lightning Mappers (GLMs) στη σειρά R Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES-16 και 17) που κατέγραψαν τα νέα αρχεία αστραπής και τους αντίστοιχους σε τροχιά από την Ευρώπη (το Meteosat Third Generation (MTG) Lightning Imager ) και την Κίνα (FY-4 Lightning Mapping Imager).

«Αυτή η δραματική αύξηση των δυνατοτήτων τηλεπισκόπησης που βασίζονται στο διάστημα επέτρεψε την ανίχνευση των προηγουμένων ακραίων φαινομένων σε αστραπές, γνωστές ως «megaflashes », οι οποίες ορίζονται ως οριζόντιες εκκενώσεις αστραπής μεσαίας κλίμακας που φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα σε μήκος», δήλωσε ο κύριος υπεύθυνος και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης Michael J. Peterson, από την Ομάδα Διαστήματος και Τηλεπισκόπησης (ISR-2) του Εθνικού Εργαστηρίου Los Alamos των ΗΠΑ.

Τα διαστημικά όργανα θα παρέχουν σχεδόν καθολική κάλυψη . Σε αυτά περιλαμβάνονται οι περιοχές της Αμερικής για τις καταιγίδες του Mesoscale Convective System (MCS), των οποίων η δυναμική επιτρέπει την εμφάνιση εκπληκτικών καταγραφών - δηλαδή, τις Μεγάλες Πεδιάδες στη Βόρεια Αμερική και τη λεκάνη La Plata στη Νότια Αμερική.

Τα μέλη της Επιτροπής (countries listed in parenthesis after affiliation)

Michael J. Peterson, ISR-2, Los Alamos National Laboratory, USA

Timothy J. Lang, NASA Marshall Space Flight Center, USA

Eric C. Bruning, Texas Tech University, USA

Rachel Albrecht, Universidade da São, São Paulo, Brazil

Richard J. Blakeslee, NASA Marshall Space Flight Center, USA

Walter A. Lyons, FMA Research, Fort Collins, USA

Stéphane Pédeboy, Météorage, Pau France

William Rison, New Mexico Tech, Socorro, USA

Yijun Zhang, Fudan University, Shanghai, China

Manola Brunet, University Rovira i Virgili, Tarragona Spain & University of East Anglia, Norwich UK

Randall S. Cerveny, Arizona State University, Tempe AZ USA

Ο WMO Archive of Weather and Climate Extremes διατηρεί επίσημα αρχεία του κόσμου, ημισφαιρικά και περιφερειακά από ακραία φαινόμενα , αρχεία που σχετίζονται με έναν αριθμό συγκεκριμένων τύπων καιρού. Προς το παρόν, το αρχείο περιλαμβάνει ακραίες θερμοκρασίες, πιέσεις, βροχοπτώσεις, χαλάζι, άνεμο και κεραυνό καθώς και δύο συγκεκριμένους τύπους καταιγίδων, ανεμοστρόβιλους και τροπικούς κυκλώνες.

Σπάνια φαινόμενα : 21 άτομα σκοτώθηκαν από μια αστραπή καθώς συσσωρεύτηκαν για ασφάλεια σε καλύβα στη Ζιμπάμπουε στις 23 Δεκεμβρίου το 1975.

Ένα άλλο τραγικό συμβάν ήταν οταν 469 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ντόρνκα της Αιγύπτου όταν κεραυνοί έπληξαν μια σειρά από δεξαμενές πετρελαίου, προκαλώντας καύση του πετρελαίου το οποίο είχε πλημμυρίσει την πόλη στις 2 Νοεμβρίου 1994. Μία λάμψη αστραπής πυροδότησε τρεις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου καθεμία με περίπου 5.000 τόνους καύσιμα αεροσκαφών ή ντίζελ. Αυτές οι δεξαμενές βρίσκονταν σε σιδηροδρομική γραμμή που στη συνέχεια κατέρρευσε καθώς τα νερά πλημμύρισαν πίσω από αυτήν. Το καύσιμο έπιασε φωτιά από την αστραπή και τα νερά πλημμύρισαν με καύσιμο στο χωριό, σκοτώνοντας τους ανθρώπους

