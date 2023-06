Τριτ Γουίλιαμς: Νεκρός σε τροχαίο με μοτοσικλέτα ο διάσημος ηθοποιός

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 71χρονος ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα το απόγευμα της Δευτέρας (12/06).

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο διάσημος ηθοποιός, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία "Hair" και την τηλεοπτική σειρά "Everwood", σκοτώθηκε ενώ επέβαινε στη μηχανή του, όταν ένα αυτοκίνητο του "έκοψε" τον δρόμο, πάνω σε μια στροφή, κοντά στο Ντόρσετ του Βερμόντ.

Ο αρχηγός της τοπικής πυροσβεστικής επιβεβαίωσε ότι η σύγκρουση αφορούσε ένα μόνο αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα του ηθοποιού.

Ο Τριτ Γουίλιαμς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τον θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσε ο επί 15 χρόνια ατζέντης του, Μπάρι ΜακΦέρσον, το απόγευμα της Δευτέρας (12/06).

Τριτ Γουίλιαμς AP PHOTO/PETER KRAMER

"Σκοτώθηκε σήμερα το απόγευμα. Πήγαινε να στρίψει και ένα αυτοκίνητο τον "έκοψε". Είμαι απλά συντετριμμένος. Ήταν ο πιο ωραίος τύπος, τόσο ταλαντούχος. Οι κινηματογραφιστές τον αγαπούσαν. Ήταν η καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ήταν πραγματικά περήφανος για την απόδοσή του φέτος. Ήταν τόσο χαρούμενος με τη δουλειά που του βρήκα. Είχε μια ισορροπημένη καριέρα" είπε.

"Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Τριτ Γουίλιαμς πέθανε σήμερα στο Ντόρσετ του Βερμόντ μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα. Όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι. Ο Τριτ ήταν γεμάτος αγάπη για την οικογένειά του, για τη ζωή του. Είναι τόσο σοκαριστικό όλο αυτό αλλά να ξέρετε ότι ο Τριτ ήταν βαθιά αγαπημένος και άξιος σεβασμού από την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώριζαν. Είμαστε κάτι παραπάνω από συντετριμμένοι και ζητάμε να σεβαστείτε τις στιγμές που περνάμε και το πένθος μας. Στους φίλους του λέμε να ξέρετε ότι ο Τριτ σας εκτιμούσε όλους και συνεχίστε να τον έχετε στις καρδιές και τις προσευχές σας", ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του ηθοποιού.

Η αστυνομία του Βερμόντ εξέδωσε, επίσης, ένα δελτίο τύπου αργότερα, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του ηθοποιού και τις λεπτομέρειες γύρω από το δυστύχημα. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και τα μέλη της ομάδας θα επιστρέψουν στο σημείο του τροχαίο σήμερα, Τρίτη (13/06), για να συνεχίσει την αυτοψία.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του

Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο τροχαίο, ο διάσημος ηθοποιός είχε αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες στα social media από την περιποίηση του κήπου του στο σπίτι του στο Βερμόντ.

Ποιος ήταν ο Τριτ Γουίλιαμς

Ο Τριτ Γουίλιαμς είχε γεννηθεί το 1951 στο Κονέκτικατ και είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον χώρο της υποκριτικής περίπου στα 20 του, αφού πρώτα αποφοίτησε από το κολλέγιο Franklin and Marshall.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε μετά την πρώτη του παρουσία σε ταινία, στο θρίλερ "Deadly Hero" το 1975, ενώ έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στο "The Ritz" και στο "The Eagle Has Landed".

Το 1979 είχε υποδυθεί τον Τζορτζ Μπέργκερ στην ταινία "Hair", η οποία ήταν βασισμένη σε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, ρόλος για τον οποίο ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η δεύτερη υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα για την ταινία "Prince of The City".

Ο Τριτ Γουίλιαμς είχε υποδυθεί και τον γιατρό Άντριου Μπράουν στην σειρά "Everwood". Συμμετείχε και στις τέσσερις σεζόν και κέρδισε υποψηφιότητες για το βραβείο SAG Award για εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό το 2002 και το 2003.

Συνολικά στην καριέρα του ο Τριτ Γουίλιαμς είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 120 ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών "Heart of Dixie", "127 Hours" και The Eagle Has Landed.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την ηθοποιό Παμ Βαν Σαντ και τα δύο τους παιδιά Τζιλ και Έλι.

