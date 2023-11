“Βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου”: Διεθνείς αντιδράσεις για την συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Με ελπίδα υποδέχτηκαν σε όλο τον κόσμο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τετραήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς, περιλαμβάνει τετραήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση 50 εκ των ομήρων της Χαμάς, και αντίστοιχα 150 Παλαιστινίων που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία ενώ ζήτησε να υπάρξουν μονιμότερες λύσεις στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Η κυβέρνηση του Αμπάς, που εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, «εκτιμά τις προσπάθειες (μεσολάβησης) του Κατάρ και της Αιγύπτου», επιθυμεί παρατεταμένη εκεχειρία με το Ισραήλ και «την εφαρμογή πολιτικής λύσης με βάση τη διεθνή νομιμότητα», σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Χουσέιν αλ Σέιχ, ανώτερου συμβούλου του Παλαιστίνιου προέδρου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα πως καλωσορίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων και μια παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να χρησιμοποιήσει αυτή την παύση για μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε δήλωση.

I wholeheartedly welcome the agreement reached on the release of the 50 hostages and on a pause in hostilities.

