5 δώρα που μπορείτε να κάνετε σε έναν άνδρα

Κάθε άνδρας πρέπει να επενδύει στα βασικά «διαχρονικά» κομμάτια. Κομμάτια δηλαδή που είναι επίκαιρα και εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα όσος καιρός και αν περάσει. Αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν αναζητάτε το ιδανικό δώρο για τον σύντροφό σας, τον αδερφό ή τον συνάδελφό σας.

Παρακάτω θα βρείτε τις προτάσεις μας σε ανδρικά αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες.

Ανδρική δερμάτινη ζώνη με μεταλλική αγκράφα

Μια καλή κλασσική δερμάτινη ζώνη έχει τη δύναμη να απογειώσει το στύλ σας, αποτελώντας μια λεπτομέρεια που αναδεικνύει όλο το look. Οι βασικές κλασσικές ζώνες ειναι οι καφέ και οι μαύρες δερμάτινες με διακριτικές λεπτές αγκράφες, όπως η Hugo Boss ανδρική δερμάτινη ζώνη με μεταλλική αγκράφα "Geffi" . Η δερμάτινη ζώνη αποτελεί ένα αξεσουάρ το οποίο θα κατέχει θέση στη γκαρνταρόμπα σας για πολλά χρόνια, οπότε αξίζει να επενδύσετε σε ένα καλό δέρμα ειδικά τώρα που μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις.

Αντρικά ασημένια μανικετόκουμπα

Για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις, όπου το "κυριλέ" ντύσιμο είναι απαραίτητο. Το αξεσουάρ που θα δώσει μια έξτρα πινελιά στο καλοραμένο κουστούμι και φίνο πουκάμισο που θα έχετε επιλέξει. Τα S.T. Dupont αντρικά μανικετόκουμπα θα σας καλύψουν σε όλες τις περιστάσεις.

Ρολόι χειρός

Το ρολόι χειρός και ειδικά τα διακριτικά και elegant ρολόγια, όπως το Baume & Mercier Classima είναι ένα αξεσουάρ που μπορεί να φορεθεί με μεγάλη ευκολία είτε με jean και φουτερ όσο και σε επίσημες εκδηλώσεις με κουστούμι. Αποτελεί το απαραίτητο αξεσουαρ που αναβαθμίζει άμεσα το στυλ σας.

Κασκόλ "tartan"





Το κασκόλ ειναι ένα must have αξεσουάρ κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να συμπληρώνει κάθε εμφάνισή σας. Ενα κομμάτι διαχρονικό το οποίο δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα σας είναι το χαρακτηριστικό σκωτσέζικο καρό κασκόλ όπως το BARBOUR ανδρικό κασκόλ, το οποίο θα αναδείξει το look σας άμεσα. Ο βασικός κανόνας που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι κόκκινοι χρωματισμοί ταιριάζουν καλύτερα σε πιο all time συνολα ενώ οι πράσινοι και μπλέ αποτελουν την ιδανική επιλογή για πιο βραδινές εξόδους.

Δερμάτινα γάντια

Τα δερμάτινα γάντια αποτελούν ένα αξεσουάρ χρηστικότητας το οποίο όμως ειναι και η λεπτομέρεια που κρίνει το στυλ σας. Τα απλά δερμάτινα γάντια με την διακριτική λεπτομέρεια της ραφής όπως τα BURBERRY γάντια ταιριάζουν με όλα τα στυλ ντυσίματος, τόσο με τζιν και πουλόβερ όσο και με κοστούμι.