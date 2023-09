Burger Fest 2023: Το πιο γευστικό φεστιβάλ Burger επιστρέφει δυναμικά

Φωτεινές επιγραφές, γέλια, μουσική και γνώριμες μυρωδιές. Η street food σκηνή της Αθήνας έχει τον δικό της παλμό και αποτελεί την πιο must στάση μετά από μια νύχτα στην πόλη. Πρωταγωνιστής φυσικά το burger, ο «βασιλιάς του street food» όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί (και όχι άδικα), ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας κουλτούρας που θέλει να συνδυάσει το «γρήγορο φαγητό» με τις ψαγμένες γεύσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα burger houses κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες γωνιές της πόλης, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες ενός απαιτητικού κοινού που δεν συμβιβάζεται εύκολα. Ο στόχος τους είναι ένας: Να μετατρέψουν αυτή την εμπειρία σε κάτι που ξεφεύγει από τα στενά όρια του fast food και ανταποκρίνεται τις ανάγκες της εποχής. Και κάπως έτσι, το κλασικό burger αλλάζει, γίνεται gourmet ή vegan, γίνεται inside-out, γίνεται επιστήμη. Κοινός παρονομαστής η αγάπη για το καλό φαγητό. Και κοινό σημείο συνάντησης το Burger Fest, που επανέρχεται για 9η φορά στην καρδιά της Αθήνας για να σου θυμίσει ότι τελικά το φαγητό είναι γιορτή.

Εδώ θα μάθεις να τρως και να ψήνεις

Από το 2016 που ξεκίνησε το Burger Fest, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έχουν περάσει από τους πάγκους του. Φέτος επανέρχεται για 9η φορά στο Αμαξοστάσιο, για δύο ζουμερά και γευστικά τετραήμερα στις 21-24/9 & 28-01/10. Με περισσότερα από 15 burger houses (CAPRUS, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash’n Bun, Tarantino Burgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van, Tyson), που θα παρουσιάσουν τις δικές τους λαχταριστές προτάσεις, σίγουρα τη φετινή χρονιά υπάρχει κάτι νέο που πρέπει να ανακαλύψεις, παρέα με μια παγωμένη μπύρα, μοναδικά κοκτέιλ με την υπογραφή των TGI Fridays καθώς και καφέ από το LOT51. Και όταν έρθει η ώρα για το γλυκό, το SweetSpoon Athens, το Zuccherino και οι Λουκουμάδες «Μποέμ» θα φροντίσουν γι’ αυτό.

Φυσικά, το Burger Fest δεν είναι μόνο τα burgers. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκρηκτικά live music acts. Ο Mente Fuerte, oι Stereo MC’s, οι Yucatan, oι Street Outdoors, οι Locomondo, ο Εισβολέας, οι Alcatrash και ο Cayetano με τη μπάντα του είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που θα σε ξεσηκώσουν.

Και οι δράσεις δεν σταματούν εδώ. Στο φετινό Burger Fest θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε μοναδικά Food Challenges που απευθύνονται στους πιο τολμηρούς και να κερδίσεις απίθανα δώρα. Άραγε θα είσαι εσύ εκείνος που θα αντέξει την πιο καυτερή σάλτσα στο hot challenge; Ή μήπως εκείνος που θα καταφέρει να φάει πιο γρήγορα από όλους το υπερ-burger του χωρίς να λερωθεί; Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να το μάθεις.

Αν από την άλλη δεν είσαι φαν των… προκλήσεων, θα έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις από κοντά όλα τα μυστικά της τέχνης του burger. Το Burger Fest, σε συνεργασία με την Weber, θα παρουσιάζει κάθε απόγευμα, από τις 6μμ μέχρι τις 8μμ πώς ψήνεται το πιο ζουμερό burger παρέα με τους Grill Masters, οι οποίοι θα προσφέρουν απλόχερα τις γνώσεις τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και μπορείς να κλείσεις το δικό σου εδώ ή στο φυσικό ταμείο του Burger Fest. Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά από 6 ετών και κάτω.

