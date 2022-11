Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Επωφεληθείτε των προσφορών και κάντε κράτηση στους πιο ωραίους προορισμούς της χώρας

Όσοι δεν έχετε κανονίσει ακόμα κάποια απόδραση επειδή οι τιμές των καταλυμάτων «χτυπάνε κόκκινο» για την περίοδο των γιορτών, σας προτείνουμε τις παρακάτω προσφορές για Χριστούγεννα μπροστά στο τζάκι και για βόλτες σε τοπία ορεινής ομορφιάς. Προορισμοί συνυφασμένοι με τα Χριστούγεννα, προσφέρουν χαλάρωση αλλά και πληθώρα επιλογών στους επισκέπτες για βόλτες και ψυχαγωγία. Είναι ιδανικοι για οικογένειες, ζευγάρια και παρέες.

Πορταριά και Μακρινίτσα

Το Πήλιο είναι πασίγνωστος προορισμός. Σε υψόμετρο, όμως,περίπου 600 μέτρων, στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου, θα φτάσετε στην Πορταριά. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο για εξορμήσεις, είτε προς το Βόλο είτε προς άλλα γραφικά χωριά και όμορφα αξιοθέατα στο Πήλιο. Θα απολαύσετε υπέροχες στιγμές ακόμα κι αν δεν απομακρυνθείτε από την ευρύτερη περιοχή της. Το πιο κοντινό χωριό στην Πορταριά, αλλά και διάσημο αξιοθέατο, είναι η Μακρινίτσα, την οποία αποκαλούν και «μπαλκόνι του Πηλίου» λόγω της καταπληκτικής θέας προς τον Παγασητικό.

ADVERTISING

Πορταριά





Η προσφορά στη Πορταριά περιλαμβάνει:

4 ημέρες / 3 Διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Πέτρινο Δίκλινο

Πρωινό

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 116€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €500 στα €349

Μακρινίτσα

Η προσφορά στη Μακρινίτσα περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Standard Δωμάτιο με Πρωινό

Πρωινό Καλάθι Καλωσορίσματος (ποτό καλωσορίσματος, κρασί & αναψυκτικά)

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 80€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €320 στα €239

Λίμνη Πλαστήρα και Καρδίτσα

Αγαπημένος ορεινός προορισμός για φυσιολάτρες αλλά και οικογένειες λόγω των εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μ. στα νοτιοδυτικά του Νομού Καρδίτσας. Διαθέτει αναπτυγμένη τουριστική υποδομή και απίστευτες διαδρομές και τοπία. Μην αφήσετε ούτε μέτρο ανεξερεύνητο. Να ολοκληρώσετε τον γύρο της λίμνης, η οποία έχει έκταση κοντα στα 25.000 στρέμματα και να επισκεφτείτε τα 18 πανέμορφα και γραφικά χωριουδάκια που την περιστοιχίζουν. Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων στη πόλη της Καρδίτσας κάνει τη μετακίνηση εύκολη και οι μεγάλοι πεζόδρομοι μετατρέπονται σε σημείο συνάντησης. Τα όμορφα μαγαζιά, οι πολλές πλατείες, οι περιποιημένες προσόψεις καθώς και το υπέροχο πάρκο Παυσίλυπο καθιστούν την πόλη της Καρδίτσας ως ιδανικό προορισμό για ένα χειμερινό ταξίδι συνδεδεμένο με την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.



Λίμνη Πλαστήρα





Η προσφορά στη Λίμνη Πλαστήρα περιλαμβάνει:

4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Δίκλινο Δωμάτιο με Θέα στη Λίμνη

Πρωινό

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 83€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €276 στα €249

Πόλη Καρδίτσας

Η προσφορά στην Καρδίτσα περιλαμβάνει:

2 Ημέρες (1 Διανυκτέρευση) για 2 άτομα σε Comfort Δίκλινο Δωμάτιο

Στο κέντρο της πόλης!

Το κόστος ανέρχεται στα €64 * ελάχιστη τιμή περιόδου

Ιωάννινα και Ζαγοροχώρια

Για να ανακαλύψετε τα μυστικά της ζωηρής και πολυσύνθετης πόλης, με τις υπέροχες αντιθέσεις και την ομορφιά αυτής της πόλης θα πρέπει να περπατήσετε στον μόλο, ο οποίος καλυπτεται από καταπράσινα πλατάνια. Να μην παραλείψετε ένα ταξίδι με το καραβάκι στο νησάκι καθώς και μία βόλτα στην Καστροπολιτεία, ένα μοναδικό μέρος που ακροβατεί ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Από τα σαράντα έξι ξεχωριστά πέτρινα χωριά της Ηπείρου με ποτάμια, χαράδρες και τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, τα χωριά του Ζαγορίου είναι ιδανικός προορισμός για τα Χριστούγεννα. Δεν διαλέξαμε να σας προτείνουμε το Μεγάλο Πάπιγκο, άλλα την Αρίστη, ένα από τα κεφαλοχώρια στο Ζαγόρι που φημίζεται για το φυσικό περιβάλλον, πνιγμένη στα δέντρα και σε κοντινή απόσταση από τον ποταμό Βοϊδομάτη.

Ιωάννινα





Η προσφορά στα Ιωάννινα περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο με Πρωινό

Για ένα παιδί έως 6 ετών η διαμονή είναι δωρεάν Πρωινό σε Μπουφέ

Εarly check in στις 10:00 & Late check out στις 16:00 κατόπιν διαθεσιμότητας

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 79€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €265 στα €159

Αρίστη





Η προσφορά στα Ζαγοροχώρια περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

Early check in στις 10:00 & Late check out στις 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 100€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €265 στα €199

Δημητσάνα και Ορεινή Αρκαδία

Στην Πελοπόννησο, σε έναν κοντινό προορισμό από την Πρωτεύουσα, η φύση δείχνει κάπως πιο ήρεμη σε σύγκριση με αυτή της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Ένας πανέμορφος τόπος, ένας ορεινός διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός, «πνιγμένος» στα έλατα και στις καστανιές η Δημητσάνα με τα πέτρινα σπίτια χτισμένα αμφιθεατρικά τα γραφικά σοκάκια τιςταβέρνες, τα καφέ, τα μπαράκια, αλλά και μαγαζιά με ντόπια και παραδοσιακά προϊόντα φτιάχνουν το δικό τους ιδιαίτερο σκηνικό. Κοντά στα πιο διάσημα χωριά της Αρκαδίας, τη Βυτίνα , θα βρεθείτε στο Βαλτετσίνικο, έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 1.118 μέτρων σε μία πλαγιά του βόρειου Μαινάλου. Θα κάνετε βόλτες στα σοκάκια μέχρι να φτάσετε στις ανθισμένες πλαγιές του βουνού, όπου η θέα θα σας ανταμείψει.

Δημητσάνα

Η προσφορά στη Δημητσάνα περιλαμβάνει:

4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσες για 2 Άτομα σε Δίκλινο Δωμάτιο

Για ένα Παιδί έως 5 ετών η διαμονή είναι δωρεάν

Πρωινό με παραδοσιακά τοπικά προϊόντα

Εarly check in & Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 90€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €338 στα €270

Βαλτεσινίκο

Η προσφορά στην Ορεινή Αρκαδία περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Δίκλινο Δωμάτιο Για ένα παιδί έως 6 ετών η διαμονή είναι δωρεάν

Παραδοσιακό πρωινό

Ξύλα για το Τζάκι (στα δωμάτια που είναι διαθέσιμο)

Εarly check in & Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 70€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €230 στα €179

Καστοριά και 3/5 Πηγάδια

Μία συναρπαστική πόλη της Ελλάδας είναι έτοιμη και στολισμένη να σας υποδεχτεί στα γραφικά σοκάκια με τη θαυμάσια αρχιτεκτονική, στην ιστορική συνοικία Ντολτσό και με νόστιμο φαγητό πλάι στη λίμνη. Μια βόλτα κατά μήκος της λίμνης της Καστοριάς είναι ό,τι πρέπει για να σας «χτυπήσει» φρέσκος δροσερός αέρας και να απολαύσετε τα βουνά που την περιτριγυρίζουν. Τέλος, στη δυτική πλευρά του όρους Βέρμιονθα βρείτε το χιονοδρομικό 3-5 Πηγάδια στο οποίο θα απολαύσετε ευχάριστες εξορμήσεις στη γύρω περιοχή αλλά και για τους πιο αθλητικούς θα επισκεφτείτε το ομώνυμο χιονοδρομικό για σπόρ και παιχνίδια με το χιόνι.

Καστοριά

Η προσφορά στην Καστοριά περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο

Για ένα παιδί έως 12 ετών η διαμονή είναι δωρεάν

Πρωινό

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 115€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €270 στα €230

3-5 Πηγάδια





Η προσφορά στα 3-5 Πηγάδια περιλαμβάνει:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Σουίτα με Τζάκι

Για 2 παιδιά έως 12 ετών η διαμονή είναι δωρεάν

Πρωινό

Welcome Drink & Ξύλα για Τζάκι

Early check In στις 10:00 & Late check out στις 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας

Ελεύθερη χρήση mountain bike και εξάσκηση στην τοξοβολία, πεζοπορία στους καταρράκτες Βάθρες

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 149€ με Πρωινό

Το κόστος ανέρχεται από €450 στα €299