Δεν υπάρχει DEBATE! Ο πιο όμορφος κήπος θα είναι ο δικός σας

Ζεστά κρουασάν, φρέσκος χυμός και αρωματικός ζεστός καφές που απολαμβάνουμε από την άνεση του ηλιόλουστου deck του κήπου μας είναι ένας υπέροχος τρόπος για να χαλαρώσουμε το πρωί, πριν αντικρίσουμε τα πρώτα e-mail. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά και για τους επόμενους 5-6 μήνες θα μπορούμε μαζί με αυτούς που αγαπάμε να χαζεύουμε τα άστρα, να κάνουμε μικρά σουαρέ για brunch και να προγραμματίζουμε βραδιές barbeque ή gardencinema.

Η παρέα ψηφίζει δαγκωτό, για φέτος, συναθροίσεις μετά το γραφείο και πάρτι το Σαββατοκύριακο έχοντας πληκτρολογήσει στο gps τη δική σας διεύθυνση. Άλλωστε, με μικρές «κινήσεις ανανέωσης» οι εξωτερικοί χώροι του σπιτιού σας μπορούν να γίνουν το… hot spot της γειτονιάς και… to know us better location για νέους και παλιούς φίλους. Ανάλογα με το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος μπορείτε αναλόγως να δημιουργήσετε και τις ανάλογες urban γωνιές για όλη την ημέρα.

Φέτος, θέλουμε έναν urbankipo… και θα τον έχουμε.

Η Praktiker διαθέτει όλα όσα αναζητάμε για να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα στη διακόσμηση όχι μόνο του σπιτιού μας αλλά και του κήπου, της βεράντας ή της ταράτσας μας. Έχοντας τους κατάλληλους «συμμάχους» στο πλάι μας μπορούμε να μετατρέψουμε ακόμη και το πιο μη λειτουργικό κηπάκι ή το πιο μικροσκοπικό μπαλκόνι, σε έναν φιλόξενο χώρο χαλάρωσης εξίσου ζηλευτό με όλα εκείνα τα «υπερυψωμένα» μπαράκια και τις «μυστικές» αυλές της πόλης.

Ξεκινήστε, σήμερα κιόλας, να αλλάζετε τον εξωτερικό σας χώρο τοποθετώντας γλάστρες... παντού και ζαρντινιέρες! Μικρές, μεγάλες, κρεμαστές, σε χρωματιστά κασπό ή όχι, οι γλάστρες θα δώσουν φρεσκάδα στον χώρο σας και αν θελήσετε να ασχοληθείτε και με την κηπουρική θα δώσουν φρέσκα βότανα και φρούτα για το τραπέζι σας! Έτσι θα γνωρίσετε από «πρώτο» χέρι τη μαγεία της φύσης. Θα δώσετε χρώμα και άρωμα στον χώρο, σαν να βρίσκεστε στην εξοχή.

Βέβαια κάπου εδώ οι περισσότεροι από εμάς αναρωτιόμαστε: «και πού ξέρω τι φυτά χρειάζομαι και πώς θα τα φροντίζω όλο αυτόν τον καιρό;». Η απάντηση έρχεται σε κλάσματα δευτερολέπτου αφού η ομάδα των Kipos Experts της Praktiker είναι εδώ για να βοηθήσει όλους εμάς να φτιάξουμε τον εξωτερικό χώρο που πάντα ονειρευόμασταν. Μας προσφέρουν, δηλαδή καθοδήγηση για eco λύσεις για να γίνει ο κάθε προσωπικός χώρος πιο πράσινος.

Βρέξει, χιονίσει ο kiposexpert μας δίνει τη λύση.

Αν μάλιστα έχετε παιδιά, μπορείτε να προμηθευτείτε και σπόρους και παιδικά σετ περιποίησης κήπου, από το kiddoskiposcorner της Praktiker, για να απασχοληθούν μαζί σας στο πρότζεκτ ανανέωσης του εξωτερικού χώρου. Κάπως έτσι θα περάσετε μαζί τους ποιοτικό χρόνο και θα ξεκινήσουν και αυτά να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τα φυτά και τη φύση γενικότερα. Μικροί υποψήφιοι ''κηπουροί επικρατείας’’ εν δράση!





Και επειδή το καλοκαίρι δεν ξεχνά τι σημαίνει… σινεμά, τι καλύτερο από το να δημιουργήσουμε το δικό μας θερινό σινεμά στον κήπο. Εσείς (να ‘ναι καλά η Praktiker) βάζετε τα πουφ,τον προτζέκτορα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το topcinema kipos σκηνικό και η παρέα μπορεί να ψηφίσει την… ταινία! Τα exit polls δείχνουν πως οι βραδιές που έρχονται θα μείνουν σε όλους αξέχαστες.

Στα καταστήματα της Praktiker ή μέσω του praktiker.gr θα βρείτε τόσο τον προτζέκτορα όσο και το πανί βιντεοπροβολέα αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Μόλις προστέθηκαν στο καλάθι λοιπόν! Φυσικά, το επόμενο step αφορά στα πουφ, τα μαξιλάρια ή τα σκαμπό, μέχρι και το φορητό ψυγειάκι για να κρατάτε στη σωστή θερμοκρασία νερά, αναψυκτικά και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Κάπως έτσι το ποσοστό της αποχής σχεδόν μηδενίζεται!

Τι να τον κάνετε όμως τον κήπο και τις βραδιές σινεμά, άμα δεν έχετε ψησταριά; Και τι να την κάνετε την ψησταριά άμα δεν έχετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό; Οι ψησταριές υγραερίου έχουν τους δικούς τους υποστηρικτές και ομολογούμε πως το debate με αυτές του κάρβουνου είναι… δυνατό. Αναλόγως με το τι ανάγκες έχει ο κάθε «ψήστης» επιλέγει και την ψησταριά που εκπροσωπεί τα «θέλω» του. Το μόνο σίγουρο είναι πως μόλις βρείτε την ιδανική για εσάς, θα πάτε σε δεύτερο και τρίτο και τέταρτο γύρο… ψησίματος. Εμείς έχουμε προμηθευτεί ήδη από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Praktiker λαβίδες, θερμόμετρο ψησίματος, είδη καθαρισμού, γάντια και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ barbeque. Μήπως να προκηρύξουμε και την ημερομηνία του πρώτου barbeque πάρτι;

Στη λίστα υποψήφιων προς… αγορά φυσικά, πριν από την πρώτη συνάντηση της παρέας, θα πρέπει να βρίσκονται μαξιλάρες, φωτιστικά, χαλιά, σερβίτσια, και φαναράκια για ένα σκηνικό, όπως είπαμε και παραπάνω, που δεν θα του λείπει απολύτως τίποτα.

Ο νέος μας κήπος είναι εδώ ενωμένος δυνατός. Εσείς ακόμη να το πάρετε απόφαση;