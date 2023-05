Γιορτή της μητέρας: Τα 5 καλύτερα δώρα που μπορείτε να αγοράσετε

Φέτος, η γιορτή της μητέρας πέφτει την Κυριακή 14 Μαΐου και προετοιμαζόμαστε από τώρα για να βρούμε και να διαλέξουμε το πιο ωραίο δώρο για τη μητέρα μας!

Βρήκαμε, λοιπόν, και σας παρουσιάζουμε 5 ενδιαφέροντα και χρήσιμα δώρα για εκείνην.

Δερμάτινο Γυναικείο Τσαντάκι Rachele Firenze Leather 6120

Μια υψηλής ποιότητας τσάντα από γνήσιο φυσικό δέρμα επεξεργασμένο οικολογικά σε μαύρο χρώμα, ιταλικής κατασκευής για να τη συνοδεύει σε βραδινές αλλά και πρωινές βόλτες. Εύκολο να συνδυαστεί με τα περισσότερα σύνολα σίγουρα θα τη βολέψει πολύ.

Άρωμα,Montblanc Signature Absolue For Woman

Το Signature Absolue είναι ένα λουλουδάτο, φρουτώδες, κεχριμπαρένιο eau de parfum. Το άρωμα ανοίγει με νότες από μανταρίνι και αχλάδι και αναμειγνύεται με ροζ πιπέρι προσφέροντας τους πιο εκλεκτούς αστραφτερούς τόνους μιας φωτεινής θηλυκότητας. Στην καρδιά του αρώματος, ξεχωρίζει ένα πλούσιο μπουκέτο από λαμπερά λουλούδια, όπως τα tuberose, frangipani και ylang. Κλείνοντας, το tonka bean στη βάση του αρώματος συναντά τις ξυλώδεις νότες του κέδρου, φέρνοντας μια ένταση που συμπληρώνεται από τον αισθησιασμό του χρυσού κεχριμπαριού.

Γυαλιά Ηλίου Oval

Τα ριγέ γυαλιά Ηλίου Oval θα εντυπωσιάσουν και θα αποτελέσουν το must have αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού. θα της ανανεώσουν το look και θα της προσφέρουν μια μοντέρνα νότα στις εμφανίσεις της.

ASOS DESIGN σκουλαρίκια κρίκοι σε μεγάλο twist link σχέδιο σε χρυσό τόνο





Ένα εντυπωσιακό σετ σκουλαρίκια όπως οι χρυσοί κρίκοι Asos design σίγουρα θα εντυπωσιάσει όποια γυναίκα τα λάβει ως δώρο αφού θα συμπληρώσει την εικόνα της προσφέροντας φως και ένταση σε κάθε look.

Γυναικεία Παπούτσια Εσπαντρίγιες, Envie Shoes

Οι γυναικείες εσπαντρίγιες ENVIE SHOES με σόλα ύψους 8 cm. Τι καλύτερο δώρο από τις απαραίτητες πλέον εσπαντρίγιες σε συνδυασμό υφάσματος και συνθετικού δέρματος για τις τέλειες καλοκαιρινές βόλτες στη πόλη ή σε νησί.