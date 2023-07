Η 24MEDIA με τον τίτλο του Publisher of the Year για 3η χρονιά

Κορυφαίες διακρίσεις για την 24MEDIA, η οποία σάρωσε στα Digital Media Awards 2023 με 14 βραβεία συνολικά, σε μία όμορφη βραδιά που διοργανώθηκε από τη Boussias, την Τρίτη 11 Ιουλίου στο Μουσείο Οίνου Μάρκου.

Με το SPORT24 να βραβεύεται ως Digital Medium of the Year για 2η συνεχόμενη χρονιά, και την ίδια την 24MEDIA να λαμβάνει για 3η συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Publisher of the Year, οι άνθρωποί της ήταν εκεί για να παραλάβουν τα βραβεία που αποδεικνύουν πώς μία ομάδα ανθρώπων με καλή χημεία και κοινούς στόχους μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά.

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων DIME 2023 που απονεμήθηκαν στην 24 MEDIA:

Digital Publisher of the Year

Χρυσό Βραβείο στην εκπομπή Game Night του SPORT24 για το μπασκετικό ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στην κατηγορία Best Live Streaming Event or Series by a Digital Publisher

στην κατηγορία Best Live Streaming Event or Series by a Digital Publisher Χρυσό Βραβείο στο SPORT24 για την Αποστολή στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην κατηγορία Best International Reporting





Ασημένιο Βραβείο για την κατηγορία Best Digital Video Reporting / Storytelling στο SUPER GiANNIS Antetokounmpo: The Game of his Life

Ασημένιο Βραβείο στο APP του SPORT24 για την κατηγορία Best App (Smartphone or Tablet)

Ασημένιο Βραβείο για την κατηγορία Best Branded Event by a Digital Publisher στο Μια βραδιά NBA Finals στη Θεσσαλονίκη με το SPORT24

Χάλκινο Βραβείο στο Greek Mafia: Η δολοφονία Σκαφτούρου κι ο «πόλεμος της νύχτας», ένα explainer video από το NEWS24/7 για την κατηγορία Best Digital Video Reporting / Storytelling

Χάλκινο Βραβείο στο Newsletter του OW.gr, Slow Monday, για την κατηγορία Best e-newsletter

