"Nα βρει δείγματα ζωής το Perseverance μπας και ο Άρης είναι μια κάποια λύση"

"Στα 46 μου χρόνια δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο κοινωνικό διχασμό και πόλωση πάνω στην επικαιρότητα. Φωνάζουμε, αλλά τι λέμε; Και πόσους παντελονάτους να αντέξουμε; Σε μια βαριά ειδησεογραφικά εβδομάδα, μια παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων είναι η τέλεια καλεσμένη".

Η Μίνα Μπιράκου υποδέχτηκε τη Κατερίνα Παναγοπούλου στο νέο επεισόδιο του podcast της, Been There Done That.

Τα Highlights

-To Perseverance και η ελπίδα να βρει γρήγορα ζωντανά μικρόβια και να πάμε να ζήσουμε μαζί τους

-Η μπουρλότο ελληνική κοινωνία και τα θέματα που έχουν κάνει τα social media, αρένα, δηλαδή:

Ο Κουφοντίνας και η απεργία πείνας του (ξέρεις άραγε γιατί φωνάζεις υπέρ του να ζήσει ή του να πεθάνει;)

Η αστυνόμευση στα ελληνικά πανεπιστήμια και οι εικόνες από το Αριστοτέλειο που καταδεικνύoυν τον κίνδυνο

Η περίπτωση του Λιγνάδη όπου τα θύματα θάβονται κάτω από βουνά κομματισμού

-Η περίπτωση της Ιωάννας Μάνδρου

-Ο αναμενόμενος (έχουμε δει βουνά δικαστικών σειρών κύριε Αλέξη), αλλά και εξοργιστικός τρόπος που ο Αλέξης Κούγιας πάει να υπερασπιστεί τον Δημήτρη Λιγνάδη (επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι και τρελές 40άρες)

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

