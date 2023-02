Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Σημαντικές διακρίσεις για 2η χρονιά στα Digital Finance Awards 2023

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διακρίθηκε με δυο βραβεία στη φετινή διοργάνωση των Digital Finance Awards στις κατηγορίες Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project και Best Instant or Cross-border Payments Project.

Τα Digital Finance Awards 2023 επιβραβεύουν πρωτοπόρα έργα και καινοτόμες πρωτοβουλίες τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, high-tech παρόχων, fintech και insurtech οικοσυστημάτων, στην πορεία τους προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου απέσπασε το Gold Award στην κατηγορία Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project, για την πρωτοποριακή μέθοδο ταυτοποίησης χρηστών μέσω της εφαρμογής λύσης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επικεντρώνεται στα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για την προστασία των πελατών της και για τη βελτίωση της εμπειρίας τους κατά την διάρκεια χρήσης των διαδικτυακών της υπηρεσιών.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με βάση τη συμπεριφορική ταυτοποίηση μπορεί να ενημερώνει τους πελάτες για πιθανή κακόβουλη χρήση.

Αφουγκραζόμενη την ανάγκη για ταχύτερες ηλεκτρονικές πληρωμές και στο πλαίσιο συμβολής της στην προώθηση ασφαλών και αποτελεσματικών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έλαβε το Silver Award στην κατηγορία Best Instant or Cross-border Payments Project, για την υπηρεσία Electronic Payment Access Sepa/ Υπηρεσία Instant Payment που παρέχει σε ιδρύματα πληρωμών και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που διαθέτουν passporting από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά: «Η διπλή αυτή διάκριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών μας για την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών των πελατών μας.

Παράλληλα, η διάκρισή αυτή αποτελεί απόδειξη της δυνατότητάς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου και μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τεχνολογικές λύσεις, ψηφιακά προϊόντα και διαδικτυακές υπηρεσίες που θα προσφέρουν ευκολία και αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών σε όλους τους πελάτες μας.»

