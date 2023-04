Τράπεζες: Σχέδια επιστροφής σε Βαλκάνια και Κύπρο

Η απόκτηση του 29,2% της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank και οι πρόσφατες δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μυλωνά στους διεθνείς αναλυτές ότι αναζητά ευκαιρίες για πιθανές επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, επιβεβαιώνουν ότι τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν στρέψει για τα καλά το ενδιαφέρον τους στα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Μετά από περισσότερα από 10 χρόνια συρρίκνωσης και αποεπένδυσης από το εξωτερικό κατ’ απαίτηση των δανειστών λόγω των ανακεφαλαιοποιήσεών τους τα χρόνια των μνημονίων οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών υλοποιούν τις πρώτες κινήσεις για την μεγάλη επιστροφή.

Με "όπλα" τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 10% το 2022, σε συνδυασμό με την ισχυρή κερδοφορία και την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αφήνουν οριστικά πίσω τους την εποχή της αποχώρησης από τα Βαλκάνια, την Αίγυπτο και την Τουρκία κ.α. και καταστρώνουν νέα σχέδια ανάπτυξης.

Eurobank: αναζητά ευκαιρίες σε Βουλγαρία και Κύπρο

Χθες η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 13,41% που κατείχε η Wargaming Group Limited στην Ελληνική Τράπεζα και πλέον το ποσοστό της σε αυτήν ανέρχεταιστο 29,2%.

Ήδη τα τελευταία χρόνια, η Eurobank "χτίζει" συστημικά την παρουσία της στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ διατηρεί τη θυγατρική της στο Λουξεμβούργο που δραστηριοποιείται στον τομέα του private banking. Το 2016 εξαγόρασε της δραστηριότητες της Alpha Bank στη Βουλγαρία και το 2019 προχώρησε στην απορρόφηση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς επίσης στη Βουλγαρία.

Πριν λίγους μήνες, τον Δεκέμβριο του 2022, προχώρησε σε μια ακόμη εξαγορά, της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria που δραστηριοποιείται στην καταναλωτική πίστη. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής του ομίλου Eurobank στη Βουλγαρία Postbank, η οποία κατέχει την τρίτη μεγαλύτερη θέση στην αγορά.

Όπως ανέφερε σε ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, η απόκτηση της βουλγαρικής BNP θεωρείται πολύ σημαντικό βήμα για την παρουσία της τράπεζας στη γειτονική χώρα, όπου η Eurobank είναι διεθνής τράπεζα.

"Με τη συναλλαγή αυτή εξασφάλισε σημαντική διείσδυση στην αγορά τόσο του retail όσο και του corporate. Με τις εξαγορές αυτές προσβλέπουμε σε σημαντικές συνέργειες", τόνισε ο κ. Καραβίας. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η διοίκηση διερευνά περαιτέρω ευκαιρίες ενίσχυσης της παρουσίας της Eurobank στη Βουλγαρία και την Κύπρο όπου οι αγορές βρίσκονται σε φάση συγκέντρωσης (consolidation).

Θυμίζεται ότι προσφάτως ενίσχυση τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα κατά 16,%, αυξάνοντας το συνολικό της μερίδιο κατά 29,3%. Η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας μέσω της στοχευμένης παρουσίας στο εξωτερικό συνιστά βασική παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας.

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα του 2022, οι διεθνείς δραστηριότητες συνείσφεραν με καθαρά κέρδη 224 εκατ. ευρώ (+51,2%) στα ομιλικά αποτελέσματα. Μάλιστα, το 25% περίπου της οργανικής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων προέρχεται από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Εθνική Τράπεζα: Επάνοδος σε Βαλκάνια με αιχμή τις χορηγήσεις

Η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Παύλο Μυλωνά, θα επανέλθει στις αγορές των Βαλκανίων (διατηρεί τη Stopanska στη Βόρεια Μακεδονία) όχι μέσω εξαγοράς τραπεζών, αλλά χαρτοφυλακίων -εταιρικών- χορηγήσεων και μέσω χρηματοδότησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων από εγχώριες επιχειρήσεις ή από κοινοπραξίες, στις οποίες μετέχουν ελληνικές εταιρείες.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου 7 δισ. ευρώ, μετά την εξόφληση του δανεισμού μέσω TLTRO III και παραδοσιακά χαμηλή συμμετοχή προθεσμιακών στο μείγμα των συνολικών καταθέσεων, η Εθνική διαθέτει στη συγκυρία αξιοσημείωτο συγκριτικό πλεονέκτημα, για να αυξήσει μέσω πιστωτικής επέκτασης την «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων της. Η αξιοποίησή του αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της τρέχουσας τριετίας.

Η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζει ήδη από πέρυσι ομάδα στελεχών εταιρικών χορηγήσεων που θα επιφορτιστούν με τις εκδόσεις εξωτερικού (σ.σ. κυρίως για επενδύσεις σε γειτονικές βαλκανικές αγορές). Στόχος είναι να ξαναχτίσει, σταδιακά, χαρτοφυλάκιο εταιρικών χορηγήσεων στο εξωτερικό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, Εθνική Τράπεζα και Stopanska βρίσκονται σε συζητήσεις, με τη ΔEΗ και την κρατική Elektrani na Severna Makedonija (ESM) για τη χρηματοδότηση έργου τριών υδροηλεκτρικών φραγμάτων, συνολικής δυναμικότητας 333 MW στον ποταμό Crna Reka (project Cebren). Πέρυσι, οι διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου Εθνικής εμφάνισαν κέρδη μετά από φόρους 59 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13 εκατ. ευρώ το 2021. Το συντριπτικό μέρος, όμως, της παραπάνω επίδοσης επήλθε ως αποτέλεσμα κερδών trading (34 εκατ. ευρώ).

Πειραιώς: σχέδια εξωστρέφειας μέσω ψηφιακής τραπεζικής

Μέσω της ψηφιακής τραπεζικής καταρτίζει τα σχέδια της εξωστρέφειά της προς τις ξένες αγορές η Πειραιώς. Όπως έχει εξαγγείλει η διοίκηση, η digital bank με την επωνυμία "Snappi" που συστήθηκε από κοινού με τη fintech Natech σχεδιάζει να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Προς το παρόν, πάντως, η Snappi βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Η νέα τράπεζα θα προσφέρει, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL) καθώς και "banking as a service" σε μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και άλλες.

Alpha Bank: συνεχίζεται η ανοδική πορεία στη ΝΑ Ευρώπη

Παρουσία στη Ρουμανία και την Κύπρο έχει η Alpha Bank εξασφαλίζοντας σημαντικές εισροές. Ειδικά στη Ρουμανία, η Alpha Bank Romania λειτουργεί 133 καταστήματα και απασχολεί 1.960 εργαζομένους, ενώ στην Κύπρο η Alpha Bank Cyprus διαθέτει 17 καταστήματα και 505 εργαζομένους.

Η τράπεζα – στο πλαίσιο του Project Tomorrow - αποχώρησε από την Αλβανία, πωλώντας την εκεί θυγατρική της (Project Riviera), ενώ αναθεώρησε και διατηρεί την θυγατρική της στο Λονδίνο ενδυναμώνοντας μάλιστα την παρουσία της.

Το εννεάμηνο του 2022 οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατήρησαν συνέχισαν την ανοδική τους πορεία καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 37,1 εκατ. ευρώ.

