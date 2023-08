Πώς η διατροφή γίνεται το «κλειδί» για μία καριέρα στον κόσμο του ευ ζην

Πράγματι, η φροντίδα της διατροφής έχει αναδειχθεί στον βασικό «κανόνα» σε ό,τι αφορά στο ευ ζην. Έτσι, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να φροντίζουν τη διατροφή τους και δεν διστάζουν να δοκιμάζουν ή να υιοθετούν τις νέες διατροφικές τάσεις που κάνουν την εμφάνισή τους κάθε χρόνο.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι όσον αφορά στους πλέον δημοφιλείς τομείς σπουδών με τις μεγαλύτερες προοπτικές και σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης, εκείνος της Διατροφής-Διαιτολογίας ξεχωρίζει.

ADVERTISING

Σε μία προσπάθεια βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας της ζωής, οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη έμφαση στον υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά στρέφονται σε διατροφολόγους ή διαιτολόγους, προκειμένου να αλλάξουν ή να αναβαθμίσουν τη διατροφή τους και φυσικά, να φροντίσουν τη σωματική τους κατάσταση.

Πώς η Διατροφή και η Διαιτολογία δημιουργούν σήμερα ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης

Μία ματιά στα στοιχεία που αφορούν στο Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), αρκεί για να αντιληφθούμε τη δυναμική του εν λόγω πτυχίου και των επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να οδηγήσει.

Όσο για τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει στους απόφοιτούς του είναι πολλές και ποικίλες. Από δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα μέχρι κέντρα ευεξίας και από οργανισμούς ή εταιρείες διαχείρισης τροφίμων ή τη βιομηχανία ασφάλειας τροφίμων μέχρι αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν, φυσικά, να εργαστούν και ως διαιτολόγοι ή διατροφολόγοι ιδιωτικής πρακτικής, ενώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι τομείς της ασφάλειας και της διαχείρισης τροφίμων, αποτελούν δύο από τους πλέον σημαντικούς και περιζήτητους σε επαγγελματικό επίπεδο, στις μέρες μας.

Συνδυασμός θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης

Ποια είναι όμως τα στοιχεία-«κλειδιά» σε ό,τι αφορά στις σπουδές πάνω στη Διατροφή και τη Διαιτολογία και τι αξίζει να γνωρίζει ένας εν δυνάμει φοιτητής;

Οι σπουδές για το πτυχίο στη Διατροφή και Διαιτολογία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαρκούν συνολικά τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκειά τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους. Να υπογραμμίσουμε πως κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα δήμων, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, αθλητικές ομοσπονδίες, γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και βιομηχανίες τροφίμων, ενώ εξίσου σημαντικό είναι το ότι το πρόγραμμα σπουδών συνάδει με τις απαιτήσεις διεθνών επαγγελματικών σωμάτων, όπως το European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) και το American Dietetic Association (ADA).

Το πολυθεματικότητα της πρακτικής άσκησης σε τόσους διαφορετικούς τομείς δίνει κυριολεκτικά ένα προβάδισμα στην απόκτηση ουσιαστικής επαγγελματικής εμπειρίας που οδηγεί στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και αποφοίτων του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό καθώς προετοιμάζει και εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να προωθήσουν την υγιεινή διατροφή και τις επιλογές τρόπου ζωής αλλά και να ανταποκριθούν στις ειδικές διατροφικές ανάγκες σε ιατρικό ή θεσμικό περιβάλλον.

Όσο για τους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία με εξειδίκευση στην Κλινική Διαιτολογία ή στη Διατροφή και Άσκηση.

Με το νέο κύκλο σπουδών να ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου 2023, το σίγουρο είναι πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνιστά την ιδανικότερη επιλογή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και πολύτιμη πρακτική εμπειρία στον τομέα της Διατροφής και της Διαιτολογίας, αποφοιτώντας με ένα δυνατό και αξιόπιστο πτυχίο που ανοίγει πόρτες σε ένα από τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις μέρες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο [email protected] και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023 στις 2 Οκτωβρίου 2023.