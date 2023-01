Greenpeace για την επιλογή προέδρου πετρελαϊκής στην COP28 - "Δυστυχώς, δεν πρόκειται για αστείο"

Η επιλογή του Αχμέτ αλ Τζαμπέρ, επικεφαλής μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών πετρελαίου στον κόσμο για την προεδρία της COP28 στο Ντουμπάι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, ενστάσεις και αρκετές αμφιβολίες σχετικά με τον ρόλο του στην επόμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Οι πρώτες "φωνές" από την Ελλάδα, η οποία μάλιστα έσπευσε να "χαιρετίσει" την απόφαση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ήρθαν από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Ο Γενικός Διευθυντής, Νίκος Χαραλαμπίδης σημείωσε στο NEWS 24/7: "Καλός μπάτσος-κακός μπάτσος, πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή και ακόμα συζητάμε κόμματα, τελείες και συντακτικά. Στο ενδιάμεσο, οι εκπομπές αυξάνουν, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνει, οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν. Αν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να ανατραπούν αυτά από πρόεδρο εταιρείας πετρελαίων, then let it be. Αν όχι, είναι απλώς ο λάθος άνθρωπος. Και δυστυχώς δεν ξέρω πόσα λάθη ακόμα αντέχει η ανθρωπότητα στον κατήφορο της κλιματικής κρίσης."

Από την πλευρά του, ο Κωστής Γριμάνης, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλίματος του ελληνικού γραφείου Greenpeace, σημείωσε:

"To 2003, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (FCTC), την πρώτη παγκόσμια συνθήκη για την υγεία, με στόχο να βοηθήσει τις χώρες να εργαστούν για την εξάλειψη της βλάβης που προκαλεί ο καπνός. Το άρθρο 5.3, βασικό στοιχείο της συνθήκης, έχει ως σκοπό να προστατεύσει τις πολιτικές δημόσιας υγείας από την επιρροή της βιομηχανίας καπνού. Λογικό θα λέγαμε. Κάτι αντίστοιχο θα περίμενε κανείς από τα Ηνωμένα Έθνη για την προστασία της πλανητικής υγείας από την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια συμβαίνει το αντίθετο. Όσο βαθαίνει η κλιματική κρίση τόσο μεγαλώνει και η επιρροή που ασκεί η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων στους φορείς χάραξης κλιματικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα η φιλοδοξία για την ανάληψη δράσης από τα κράτη-μέλη για την ανάσχεση μιας κλιματικής κατάρρευσης παραμένει προκλητικά χαμηλή. Τυχαίο; Καθόλου, αν αναλογιστεί κανείς ότι στη τελευταία διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στην Αίγυπτο (COP27) συμμετείχαν περισσότεροι από 600 λομπίστες εταιριών ορυκτών καυσίμων, αριθμός που υπερβαίνει το 25% σε σχέση με τη διάσκεψη του προηγούμενου χρόνου και είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη κοινότητα πρώτης γραμμής που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Ακόμα τραγικότερος δείκτης της κατάστασης που βιώνουμε είναι η πρόσφατη ανακοίνωση ότι πρόεδρος της επερχόμενης διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28), που θα διεξαχθεί φέτος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα είναι ο CEO της Abu Dhabi National Oil Company, κρατικής εταιρείας-μεγαθήριο με επενδύσεις ύψους 127 δις σε νέα έργα πετρελαίου & αερίου. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για αστείο".

