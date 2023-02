Η McDonald’s συνεργάζεται με την Polygreen και υιοθετεί νέες πρακτικές βιωσιμότητας

Το πρόγραμμα παρέχει λύσεις κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων ενισχύοντας την αποστολή της Polygreen για αλλαγή της περιβαλλοντικής κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Συγκεκριμένα, στο εστιατόριο McDonald’s τα εξής ρεύματα αποβλήτων διαχωρίζονται στην πηγή και συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι στους χώρους των πελατών: Χαρτί, πλαστικό, οργανικά υλικά, υπολείμματα καφέ και γενικά απόβλητα. Στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιούνται όλα τα παραπάνω, αποκτώντας μια δεύτερη ζωή αντί να καταλήγουν στις χωματερές.

Κι αν αναρωτιέστε τι γίνονται τα υλικά που συγκεντρώνονται, το χαρτί και το πλαστικό συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις της Polygreen. Τα υπολείμματα καφέ και τα οργανικά απόβλητα επίσης συλλέγονται και μετατρέπονται από την Polygreen για την παραγωγή λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού. Τέλος τα γενικά απόβλητα μετά από επεξεργασία αξιοποιούνται για ενεργειακή χρήση.

Καθώς αποτρέπεται η τελική απόθεση των οργανικών υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, περιορίζεται το φαινόμενο του ευτροφισμού λιμνών, ποταμιών και ρεμάτων, αλλά και επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως οι εκπομπές μεθανίου και η μόλυνση των υδάτων.

Οι πελάτες του εστιατορίου McDonald’s καθοδηγούνται από το προσωπικό, το οποίο έχει εκπαιδευτεί από την Polygreen, ώστε να διαχωρίζουν τα απόβλητα τη στιγμή που δημιουργούνται και να τα πετάνε στους σωστούς κάδους, ώστε τίποτα πλέον να μην πηγαίνει χαμένο. Με αυτό τον τρόπο, υπάλληλοι και πελάτες εκπαιδεύονται στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων και γίνονται πρεσβευτές της κυκλικής οικονομίας. Η δράση συμπληρώνεται από την εφαρμογή Just Go Zero που μετρά το βάρος των υλικών που συλλέγονται, ώστε να είναι μετρήσιμο το περιβαλλοντικό όφελος.