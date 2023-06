Noctiluca Scintillans: Οι στροβιλιζόμενες έλικες του φυτοπλαγκτού στη Βόρεια θάλασσα

Στρόβιλοι και χρωματιστές έλικες αρχίζουν να διακοσμούν τα ρηχά νερά της Βόρειας Θάλασσας την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ακριβώς όπως η αυξανόμενη ηλιακή ακτινοβολία και η ζεστασιά "πυροδοτούν" την άνθιση των φυτών στη στεριά, με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται ανθίσεις του «χόρτου της θάλασσας» - του φυτοπλαγκτόν.

Στις 14 Ιουνίου 2023, το Operational Land Imager-2 (OLI) στο Landsat 9 τράβηξε την παρακάτω εικόνα φυσικού χρώματος μιας άνθισης βόρεια των Νήσων Ανατολικής Φριζίας στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Η άνθιση έγινε ορατή σε εικόνες MODIS φυσικού χρώματος στα τέλη Μαΐου και διατηρήθηκε στην περιοχή μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Τα πλέγματα των κουκκίδων μέσα και ακριβώς ανατολικά του φυτοπλαγκτού είναι ανεμογεννήτριες που αποτελούν μέρος ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Το φυτοπλαγκτόν είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που μοιάζουν με φυτά που συχνά επιπλέουν κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και μετατρέπουν το ηλιακό φως και το διοξείδιο του άνθρακα σε σάκχαρα και οξυγόνο. Με τη σειρά τους, γίνονται τροφή για το ζωοπλαγκτόν που βόσκουν, τα οστρακοειδή και τα ψάρια της θάλασσας. Παίζουν επίσης έναν σημαντικό αλλά όχι πλήρως κατανοητό ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα, αφαιρώντας το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και βυθίζοντας το στον πυθμένα του ωκεανού.

Το φυτοπλαγκτόν είναι πιο άφθονο στη Βόρεια Θάλασσα στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού λόγω των υψηλών επιπέδων θρεπτικών συστατικών στο νερό. Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων και η αυξημένη απορροή από τους ευρωπαϊκούς ποταμούς—προϊόν του λιώσιμου χιονιού και των ανοιξιάτικων βροχών—μεταφέρουν ένα μεγάλο φορτίο θρεπτικών συστατικών στη θάλασσα, ενώ παράλληλα φρεσκάρουν τα επιφανειακά ύδατα. Οι έντονοι εποχικοί άνεμοι που πνέουν πάνω από τη σχετικά ρηχή θάλασσα προκαλούν επίσης μεγάλη ανάμειξη που φέρνει θρεπτικά συστατικά στην επιφάνεια. Χωρίς φυσικό δείγμα, δεν είναι δυνατό να πούμε με βεβαιότητα ποιος τύπος φυτοπλαγκτού υπάρχει σε αυτές τις εικόνες. Ωστόσο, η εμφάνιση των ανθοφοριών είναι παρόμοια με εκείνες που δημιουργούνται από το Noctiluca scintillans—ένα είδος θαλάσσιου δεινομαστιγώματος που είναι γνωστό ότι ζει σε αυτήν την περιοχή το καλοκαίρι. Αν και το Noctiluca scintillans ανθίζει μπορεί να λάμπει τη νύχτα με όμορφους τρόπους, η παρουσία τους μπορεί επίσης να απορροφήσει οξυγόνο από το νερό και να προκαλέσει υποξία και νεκρές ζώνες.

Η μελλοντική δορυφορική αποστολή Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) της NASA θα επιτρέψει στους ερευνητές να συμπεράνουν περισσότερες πληροφορίες για τους ωκεανούς, όπως η συγκέντρωση και το μέγεθος των σωματιδίων και των διαλυμένων οργανικών υλικών, η ποικιλομορφία του φυτοπλαγκτού και οι ρυθμοί ανάπτυξης φυτοπλαγκτού. Η κατανόηση των διαφορετικών τύπων φυτοπλαγκτού που υπάρχουν στον ωκεανό μπορεί να μας πει για την ανακύκλωση όχι μόνο του άνθρακα αλλά και άλλων θρεπτικών συστατικών. Αν και τα χρώματα της άνθισης του φυτοπλαγκτού είναι εντυπωσιακά, ο υπάρχων στόλος δορυφόρων της NASA έχει κάποιους περιορισμούς για την κατανόηση της οικολογίας των ωκεανών. Ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς θα μπορούσαν σύντομα να επιλυθούν, με έναν επερχόμενο δορυφόρο της NASA που ονομάζεται αποστολή Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) «Το PACE είναι υπερφασματικό, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί να δει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις και θα μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε ποιοι τύποι φυτοπλαγκτού υπάρχουν. Θα μας βοηθήσει επίσης να εντοπίσουμε γρήγορα και να προβλέψουμε τις επιβλαβείς ανθοφορίες φυκιών». Μεταβαίνοντας στο PACE για να κατανοήσουμε την οικολογία των ωκεανών, «θα είναι σαν να αλλάζετε ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα πιο πρόσφατο έξυπνο τηλέφωνο».

Δείτε τον Παγκόσμιο χάρτη συγκέντρωσης χλωροφύλλης

Πηγή :NASA Earth Observatory image by Wanmei Liang, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. Story by Adam Voiland.

