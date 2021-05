Ένα Πάσχα – Κυνόδοντας, Σούζυ Τρως, ένα διαζύγιο δισεκατομμυρίων, πάρα πολλά χανζαπλάστ και -ξανά- ποτάρες.

ADVERTISING

Η εβδομάδα που πέρασε είχε σουρεαλισμό και κανονικότητα. Και την πιο συγκινητική διαφήμιση της σεζόν από το Dove, την οποία και σχολιάσαμε παρέα με την Ερωφίλη Κόκκαλη.

Τα highlights

-Μόνο χαρά για κάθε μπρατσάκι με χανζαπλάστ. Έχω κάνει like σε όλα τα χανζαπλάστ. Ακόμα και σε χτυπημένα γόνατα

-Τον καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας, αλλά στο μυαλό μου καλό εμβόλιο είναι το διαθέσιμο εμβόλιο.

-Τρως σαν κροκόδειλος το Πάσχα, λες αρχίζω δίαιτα μετά και πάνε και ανοίγουν την εστίαση και τις οργανωμένες παραλίες. Φαί και μπουρκίνι για πάντα.

-Είπαν ανοίγουμε την εστίαση και πολλοί μάλλον άκουσαν ότι κλείνει ο κορονοϊός

"-Δεν πήγα να συμμετέχω στο spot του Dove ως η πρώτη τρανς γυναίκα που παίζει σε διαφήμιση. Από τα social το συνειδητοποίησα'. - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Η ορατότητα δεν είναι ταμπέλα, είναι σύμπραξη και συνύπαρξη" - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Έχω την εμπειρία και την προσωπική και την κοινοτική, για να πω ότι τα τρανς άτομα δέχονται αποκλεισμούς και διακρίσεις και στην υγεία και στην παιδεία και στην εργασία" - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Η φροντίδα του εαυτού αφορά σίγουρα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά και το μέσα σου. Το να κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ. Αυτό είναι το αληθινό beauty sleep" - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Η Πέμη Ζούνη ήταν δασκάλα μου στη σχολή, συνεργαστήκαμε και σε τρία projects, με σκηνοθέτησε. Τη θεωρώ την καλή μου νεράιδα" - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Υπάρχει μια εντύπωση ότι κάπως όλα τα τρανς άτομα του πλανήτη είμαστε ένα μεγάλο σόι. Δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν, αλλά παιδιά, όχι, δεν είμαστε ένα σόι" - Ερωφίλη Κόκκαλη

-"Ένα παιδί μπορεί να δει μια δολοφονία στις ειδήσεις, αλλά δεν μπορεί να μάθει στο σχολείο πως να προστατευτεί όταν γίνει σεξουαλικά ενεργό" -Ερωφίλη Κόκκαλη

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

