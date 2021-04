Ανοίγει σήμερα το λιανεμπόριο σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη

Ανοίγουν σήμερα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away.

Παράλληλα στο λιανικό εμπόριο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

-για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τ.μ.: 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

-για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ.: για κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.

Επιπλέον, από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά. Τα καταστήματα αυτά ωστόσο δεν θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Τέλος, από σήμερα στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ("κόκκινο"), από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ("βαθύ κόκκινο"), λόγω βελτίωσης της επιδημιολογικής τους εικόνας περνούν οι εξής περιοχές:

-η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

-η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

-οι δήμοι Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

-ο δήμος Κατερίνης

-ο δήμος Αστυπάλαιας

-ο δήμος Σκιάθου

Από το επίπεδο, επίσης, πολύ αυξημένου κινδύνου ("βαθύ κόκκινο") βγαίνει και μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (πλην των δήμων Λαμιέων και Λοκρών, οι οποίοι συνεχίζουν και παραμένουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ("βαθύ κόκκινο").

